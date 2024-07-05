ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью
07:12 05.07.2024 (обновлено: 07:16 05.07.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ростовской областью. Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале
"В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе", - написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.