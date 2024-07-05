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ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью

ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью - 05.07.2024 Украина.ру

ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ростовской областью. Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале

2024-07-05T07:12

2024-07-05T07:12

2024-07-05T07:16

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"В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе", - написал он.По предварительной информации, пострадавших нет.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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пво, беспилотники, новости, ростовская область, россия, вооруженные силы украины