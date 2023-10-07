Два нардепа Украины обвинили мужчину в мошенничестве и избили его - 07.10.2023 Украина.ру
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Два нардепа Украины обвинили мужчину в мошенничестве и избили его
Два нардепа Украины обвинили мужчину в мошенничестве и избили его - 07.10.2023 Украина.ру
Два нардепа Украины обвинили мужчину в мошенничестве и избили его
Следователи возбудили уголовное дело. Его фигуранты – народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий. О начале расследования сообщает Генпрокуратура Украины
2023-10-07T13:03
2023-10-07T13:03
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новости украины
народные депутаты
уголовное дело
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Инцидент произошел утром 5 октября в центре Киева около бизнес-центра "Протасов". Избиение запечатлела камера видеонаблюдения.В результате произошедшего, молодой человек оказался на больничной койке. Он рассказал, что Дмитрук и Куницкий требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а потом принялись бить, сообщает "РБК. Украина".Депутаты в свою очередь тоже написали заявление на пострадавшего в драке. По словам, Артема Дмитрука, они с коллегой прибыли в бизнес-центр для проверки работы мошеннического колл-центра.Дмитрук уверен, пострадавший парень – подставное лицо, задача которого была спровоцировать народных депутатов. По его словам, парень сразу начал нецензурно выражаться в их адрес, а когда Куницкий начал съемку, то выхватил телефон и попытался убежать с ним. Помимо этого он утверждает, что мужчина был вооружен ножом.Почему депутаты отправились на проверку без представителей правоохранительных органов, остается только догадываться.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, народные депутаты, уголовное дело
Новости, Новости Украины, народные депутаты, уголовное дело

Два нардепа Украины обвинили мужчину в мошенничестве и избили его

13:03 07.10.2023
 
© Украина.руНародные депутаты избили мужчину
Народные депутаты избили мужчину - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Украина.ру
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Следователи возбудили уголовное дело. Его фигуранты – народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий. О начале расследования сообщает Генпрокуратура Украины
Инцидент произошел утром 5 октября в центре Киева около бизнес-центра "Протасов". Избиение запечатлела камера видеонаблюдения.
"Умышленное телесное повреждение средней тяжести, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц", – говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.
В результате произошедшего, молодой человек оказался на больничной койке. Он рассказал, что Дмитрук и Куницкий требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а потом принялись бить, сообщает "РБК. Украина".
Депутаты в свою очередь тоже написали заявление на пострадавшего в драке. По словам, Артема Дмитрука, они с коллегой прибыли в бизнес-центр для проверки работы мошеннического колл-центра.

"Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. Мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", - приводит слова депутата Новости. Live.

Дмитрук уверен, пострадавший парень – подставное лицо, задача которого была спровоцировать народных депутатов. По его словам, парень сразу начал нецензурно выражаться в их адрес, а когда Куницкий начал съемку, то выхватил телефон и попытался убежать с ним. Помимо этого он утверждает, что мужчина был вооружен ножом.
Почему депутаты отправились на проверку без представителей правоохранительных органов, остается только догадываться.
 
НовостиНовости Украинынародные депутатыуголовное дело
 
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