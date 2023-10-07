https://ukraina.ru/20231007/1049984995.html

Два нардепа Украины обвинили мужчину в мошенничестве и избили его

Два нардепа Украины обвинили мужчину в мошенничестве и избили его - 07.10.2023 Украина.ру

Два нардепа Украины обвинили мужчину в мошенничестве и избили его

Следователи возбудили уголовное дело. Его фигуранты – народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий. О начале расследования сообщает Генпрокуратура Украины

2023-10-07T13:03

2023-10-07T13:03

2023-10-07T13:03

новости

новости украины

народные депутаты

уголовное дело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/07/1049985088_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d137db707c71c36800df346aee068697.jpg

Инцидент произошел утром 5 октября в центре Киева около бизнес-центра "Протасов". Избиение запечатлела камера видеонаблюдения.В результате произошедшего, молодой человек оказался на больничной койке. Он рассказал, что Дмитрук и Куницкий требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а потом принялись бить, сообщает "РБК. Украина".Депутаты в свою очередь тоже написали заявление на пострадавшего в драке. По словам, Артема Дмитрука, они с коллегой прибыли в бизнес-центр для проверки работы мошеннического колл-центра.Дмитрук уверен, пострадавший парень – подставное лицо, задача которого была спровоцировать народных депутатов. По его словам, парень сразу начал нецензурно выражаться в их адрес, а когда Куницкий начал съемку, то выхватил телефон и попытался убежать с ним. Помимо этого он утверждает, что мужчина был вооружен ножом.Почему депутаты отправились на проверку без представителей правоохранительных органов, остается только догадываться.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, народные депутаты, уголовное дело