Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе - 07.10.2023 Украина.ру
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Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе
Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе - 07.10.2023 Украина.ру
Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе
Профессор МГИМО, политолог, историк Андроник Мигранян в эфире Украина.ру поделился мнением о степени токсичности Украины на Западе, осуждении нацизма и... Украина.ру, 07.10.2023
2023-10-07T11:58
2023-10-07T11:58
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андроник мигранян
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реформы
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выборы
канада
нацизм
нацисты
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Профессор МГИМО, политолог, историк Андроник Мигранян в эфире Украина.ру поделился мнением о степени токсичности Украины на Западе, осуждении нацизма и причинах, почему его стали замечать, а также о том, как избирательные кампании в различных западных странах влияют на поддержку Украины:0:34 – Токсичность актива "Украина" для Запада; 11:30 – Украина и мировой тренд на осуждение нацизма; 18:39 – Выборы в Европе и США и поддержка Украины;
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видео, андроник мигранян, сша, украина, реформы, ес, выборы, канада, нацизм, нацисты, владимир зеленский, словакия, польша, авраам линкольн, россия, сво, видео
Видео, Андроник Мигранян, США, Украина, реформы, ЕС, выборы, Канада, нацизм, нацисты, Владимир Зеленский, Словакия, Польша, Авраам Линкольн, Россия, СВО

Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе

11:58 07.10.2023
 
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Профессор МГИМО, политолог, историк Андроник Мигранян в эфире Украина.ру поделился мнением о степени токсичности Украины на Западе, осуждении нацизма и причинах, почему его стали замечать, а также о том, как избирательные кампании в различных западных странах влияют на поддержку Украины:
0:34 – Токсичность актива "Украина" для Запада;
11:30 – Украина и мировой тренд на осуждение нацизма;
18:39 – Выборы в Европе и США и поддержка Украины;
 
ВидеоАндроник МигранянСШАУкраинареформыЕСвыборыКанаданацизмнацистыВладимир ЗеленскийСловакияПольшаАвраам ЛинкольнРоссияСВО
 
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11:58Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе
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