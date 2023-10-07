https://ukraina.ru/20231007/1049984750.html

Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе

Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе - 07.10.2023 Украина.ру

Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе

Профессор МГИМО, политолог, историк Андроник Мигранян в эфире Украина.ру поделился мнением о степени токсичности Украины на Западе, осуждении нацизма и... Украина.ру, 07.10.2023

2023-10-07T11:58

2023-10-07T11:58

2023-10-07T11:58

видео

андроник мигранян

сша

украина

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выборы

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нацисты

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Профессор МГИМО, политолог, историк Андроник Мигранян в эфире Украина.ру поделился мнением о степени токсичности Украины на Западе, осуждении нацизма и причинах, почему его стали замечать, а также о том, как избирательные кампании в различных западных странах влияют на поддержку Украины:0:34 – Токсичность актива "Украина" для Запада; 11:30 – Украина и мировой тренд на осуждение нацизма; 18:39 – Выборы в Европе и США и поддержка Украины;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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