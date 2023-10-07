https://ukraina.ru/20231007/1049984750.html
Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе
Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе - 07.10.2023 Украина.ру
Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе
Профессор МГИМО, политолог, историк Андроник Мигранян в эфире Украина.ру поделился мнением о степени токсичности Украины на Западе, осуждении нацизма и... Украина.ру, 07.10.2023
2023-10-07T11:58
2023-10-07T11:58
2023-10-07T11:58
видео
андроник мигранян
сша
украина
реформы
ес
выборы
канада
нацизм
нацисты
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Профессор МГИМО, политолог, историк Андроник Мигранян в эфире Украина.ру поделился мнением о степени токсичности Украины на Западе, осуждении нацизма и причинах, почему его стали замечать, а также о том, как избирательные кампании в различных западных странах влияют на поддержку Украины:0:34 – Токсичность актива "Украина" для Запада; 11:30 – Украина и мировой тренд на осуждение нацизма; 18:39 – Выборы в Европе и США и поддержка Украины;
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, андроник мигранян, сша, украина, реформы, ес, выборы, канада, нацизм, нацисты, владимир зеленский, словакия, польша, авраам линкольн, россия, сво, видео
Видео, Андроник Мигранян, США, Украина, реформы, ЕС, выборы, Канада, нацизм, нацисты, Владимир Зеленский, Словакия, Польша, Авраам Линкольн, Россия, СВО
Профессор МГИМО, политолог, историк Андроник Мигранян в эфире Украина.ру поделился мнением о степени токсичности Украины на Западе, осуждении нацизма и причинах, почему его стали замечать, а также о том, как избирательные кампании в различных западных странах влияют на поддержку Украины:
0:34 – Токсичность актива "Украина" для Запада;
11:30 – Украина и мировой тренд на осуждение нацизма;
18:39 – Выборы в Европе и США и поддержка Украины;