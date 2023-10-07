Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине - 07.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231007/1049963767.html
Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине - 07.10.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
После многочисленных ударов российских ВКС украинской ВПК прекратил существование, а западные компании не хотят идти на рискованное сотрудничество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-10-07T09:15
2023-10-07T09:15
новости
заводы
впк
украина
военная техника
ракеты
авиаудары
"ланцет"
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_65c0218fc797ff58c9f77361942322ac.jpg.webp
Киев полагал, что Запад будет бесконечно поставлять вооружение, но сейчас ситуация изменилась. Теперь многочисленную украинскую армию можно вооружать только палками, рассказал эксперт.Украинской военно-промышленный комплекс прекратил существование. В прошлом году он был уничтожен ударами российских ВКС. Никакие западные компании не будут сотрудничать с военными заводами Украины, потому Россия постоянно "колотит" их ракетами, добавил главред.Воздушное наступление ВКС РФ этой осенью будет более беспилотным, чем пилотным. В прошлом году мы били по Украине дорогущими ракетами, потому что ничего другого не было. Но сегодня такие удары должны быть дешевыми и эффективными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049945816.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c90306e5def74aa7b3f374306f95354f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, заводы, впк, украина, военная техника, ракеты, авиаудары, "ланцет", всу, сво
Новости, заводы, ВПК, Украина, военная техника, ракеты, авиаудары, "Ланцет", ВСУ, СВО

Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине

09:15 07.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
После многочисленных ударов российских ВКС украинской ВПК прекратил существование, а западные компании не хотят идти на рискованное сотрудничество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Киев полагал, что Запад будет бесконечно поставлять вооружение, но сейчас ситуация изменилась. Теперь многочисленную украинскую армию можно вооружать только палками, рассказал эксперт.
Украинской военно-промышленный комплекс прекратил существование. В прошлом году он был уничтожен ударами российских ВКС. Никакие западные компании не будут сотрудничать с военными заводами Украины, потому Россия постоянно "колотит" их ракетами, добавил главред.

"Я бы еще отметил количество "Ланцетов", которое падает на украинскую сторону. В мае их было 414, а в сентябре их было 503. Это абсолютный рекорд. Поэтому спикер ВВС Украины [Юрий] Игнат заявил, что если они будут на "Ланцеты" ракеты тратить, то их не останется (ракеты же Запад дает)", - подчеркнул Мощанский.

Воздушное наступление ВКС РФ этой осенью будет более беспилотным, чем пилотным. В прошлом году мы били по Украине дорогущими ракетами, потому что ничего другого не было. Но сегодня такие удары должны быть дешевыми и эффективными, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 05:26
Алексей Анпилогов: Пока ВСУ горят в огневом мешке под Работино, на Осколе готовится "Херсон" наоборот
 
НовостизаводыВПКУкраинавоенная техникаракетыавиаудары"Ланцет"ВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
09:14Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войны
09:10Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
09:03Военный политолог о том, хватит ли у Черноморского флота сил, чтобы сдержать британцев
08:48"Вы снискали заслуженное народное признание": Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
08:22На Западе назвали "аморальной" самоубийственную политику Украины
08:00ХТЗ: американский гигант сталинской индустриализации
07:51Словакия остановила военную помощь Киеву - СМИ
07:23Киев готовит подрыв Кременчугской ГЭС для провокации против России - источник
06:54МИД РФ: переброска британских Typhoon в Польшу ведёт к эскалации напряжённости
05:57В Истринском городском округе ПВО отразили атаку беспилотника - Собянин
05:33Украина в течение двух лет может потерять все основные танки - Forbes
04:37"Накидка" танков Т-90М "Прорыв-3" способна отклонять ракеты Javelin - источник
03:52Польша потребовала не приостановить, а отозвать жалобу Киева в ВТО
03:05Одессу сотрясают взрывы – СМИ
02:53США высылают двух российских дипломатов
02:51США готовят новый пакет военной помощи Киеву
02:25Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса
01:56Поляки признали что РФ не задействовала и половины своих возможностей в СВО
01:24Взрыв прогремел в Полтавской области
Лента новостейМолния