https://ukraina.ru/20231007/1049963767.html
Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине - 07.10.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
После многочисленных ударов российских ВКС украинской ВПК прекратил существование, а западные компании не хотят идти на рискованное сотрудничество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-10-07T09:15
2023-10-07T09:15
2023-10-07T09:15
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украина
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авиаудары
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Киев полагал, что Запад будет бесконечно поставлять вооружение, но сейчас ситуация изменилась. Теперь многочисленную украинскую армию можно вооружать только палками, рассказал эксперт.Украинской военно-промышленный комплекс прекратил существование. В прошлом году он был уничтожен ударами российских ВКС. Никакие западные компании не будут сотрудничать с военными заводами Украины, потому Россия постоянно "колотит" их ракетами, добавил главред.Воздушное наступление ВКС РФ этой осенью будет более беспилотным, чем пилотным. В прошлом году мы били по Украине дорогущими ракетами, потому что ничего другого не было. Но сегодня такие удары должны быть дешевыми и эффективными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231006/1049945816.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, заводы, впк, украина, военная техника, ракеты, авиаудары, "ланцет", всу, сво
Новости, заводы, ВПК, Украина, военная техника, ракеты, авиаудары, "Ланцет", ВСУ, СВО
Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
После многочисленных ударов российских ВКС украинской ВПК прекратил существование, а западные компании не хотят идти на рискованное сотрудничество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Киев полагал, что Запад будет бесконечно поставлять вооружение, но сейчас ситуация изменилась. Теперь многочисленную украинскую армию можно вооружать только палками, рассказал эксперт.
Украинской военно-промышленный комплекс прекратил существование. В прошлом году он был уничтожен ударами российских ВКС. Никакие западные компании не будут сотрудничать с военными заводами Украины, потому Россия постоянно "колотит" их ракетами, добавил главред.
"Я бы еще отметил количество "Ланцетов", которое падает на украинскую сторону. В мае их было 414, а в сентябре их было 503. Это абсолютный рекорд. Поэтому спикер ВВС Украины [Юрий] Игнат заявил, что если они будут на "Ланцеты" ракеты тратить, то их не останется (ракеты же Запад дает)", - подчеркнул Мощанский.
Воздушное наступление ВКС РФ этой осенью будет более беспилотным, чем пилотным. В прошлом году мы били по Украине дорогущими ракетами, потому что ничего другого не было. Но сегодня такие удары должны быть дешевыми и эффективными, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь