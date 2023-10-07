https://ukraina.ru/20231007/1049963767.html

Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине

Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине - 07.10.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине

После многочисленных ударов российских ВКС украинской ВПК прекратил существование, а западные компании не хотят идти на рискованное сотрудничество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-10-07T09:15

2023-10-07T09:15

2023-10-07T09:15

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Киев полагал, что Запад будет бесконечно поставлять вооружение, но сейчас ситуация изменилась. Теперь многочисленную украинскую армию можно вооружать только палками, рассказал эксперт.Украинской военно-промышленный комплекс прекратил существование. В прошлом году он был уничтожен ударами российских ВКС. Никакие западные компании не будут сотрудничать с военными заводами Украины, потому Россия постоянно "колотит" их ракетами, добавил главред.Воздушное наступление ВКС РФ этой осенью будет более беспилотным, чем пилотным. В прошлом году мы били по Украине дорогущими ракетами, потому что ничего другого не было. Но сегодня такие удары должны быть дешевыми и эффективными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231006/1049945816.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, заводы, впк, украина, военная техника, ракеты, авиаудары, "ланцет", всу, сво