https://ukraina.ru/20231007/1049871636.html
Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск
Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск - 07.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск
Российские войска могут увязнут в тяжелых городских боях за Купянск, поэтому город нужно постараться взять в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-07T09:40
2023-10-07T09:40
2023-10-07T09:40
новости
окружение
наступление
вс рф
всу
купянск
командование
бои
купянское направление
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ВСУ регулярно попадают в "огневые мешки", но говорить о полноценных котлах пока не приходится, ведь в украинское командовании должности занимают далеко не идиоты, рассказал эксперт.Если в Купянске российское командование примет решение ударить в лоб, как это было в Бахмуте, то подразделения могут увязнуть в городских боях. Если проводит охваты и маневры по классической схеме, как делали в Лисичанске, - другое дело, подчеркнул эксперт.Можно предположить, в самом Купянске не будет масштабной битвы и российские подразделения постараются взять город в клещи, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049844467.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, окружение, наступление, вс рф, всу, купянск, командование, бои, купянское направление
Новости, окружение, наступление, ВС РФ, ВСУ, Купянск, командование, бои, Купянское направление
Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск
Российские войска могут увязнут в тяжелых городских боях за Купянск, поэтому город нужно постараться взять в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВСУ регулярно попадают в "огневые мешки", но говорить о полноценных котлах пока не приходится, ведь в украинское командовании должности занимают далеко не идиоты, рассказал эксперт.
"Огневые мешки — это мини-котел, когда мы отходим на заранее подготовленные позиции и ведем по противнику кинжальный и перекрестный огонь. Чтобы создать полноценный котел, нужно наступать и вести фланговые охваты. Пока не известно, что в замыслах нашего командования", - подчеркнул Алёхин.
Если в Купянске российское командование примет решение ударить в лоб, как это было в Бахмуте, то подразделения могут увязнуть в городских боях. Если проводит охваты и маневры по классической схеме, как делали в Лисичанске, - другое дело, подчеркнул эксперт.
Можно предположить, в самом Купянске не будет масштабной битвы и российские подразделения постараются взять город в клещи, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь