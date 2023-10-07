Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск - 07.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск
Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск - 07.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск
Российские войска могут увязнут в тяжелых городских боях за Купянск, поэтому город нужно постараться взять в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-07T09:40
2023-10-07T09:40
новости
окружение
наступление
вс рф
всу
купянск
командование
бои
купянское направление
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ВСУ регулярно попадают в "огневые мешки", но говорить о полноценных котлах пока не приходится, ведь в украинское командовании должности занимают далеко не идиоты, рассказал эксперт.Если в Купянске российское командование примет решение ударить в лоб, как это было в Бахмуте, то подразделения могут увязнуть в городских боях. Если проводит охваты и маневры по классической схеме, как делали в Лисичанске, - другое дело, подчеркнул эксперт.Можно предположить, в самом Купянске не будет масштабной битвы и российские подразделения постараются взять город в клещи, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049844467.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, окружение, наступление, вс рф, всу, купянск, командование, бои, купянское направление
Новости, окружение, наступление, ВС РФ, ВСУ, Купянск, командование, бои, Купянское направление

Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск

09:40 07.10.2023
 
ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек
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Российские войска могут увязнут в тяжелых городских боях за Купянск, поэтому город нужно постараться взять в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВСУ регулярно попадают в "огневые мешки", но говорить о полноценных котлах пока не приходится, ведь в украинское командовании должности занимают далеко не идиоты, рассказал эксперт.
"Огневые мешки — это мини-котел, когда мы отходим на заранее подготовленные позиции и ведем по противнику кинжальный и перекрестный огонь. Чтобы создать полноценный котел, нужно наступать и вести фланговые охваты. Пока не известно, что в замыслах нашего командования", - подчеркнул Алёхин.
Если в Купянске российское командование примет решение ударить в лоб, как это было в Бахмуте, то подразделения могут увязнуть в городских боях. Если проводит охваты и маневры по классической схеме, как делали в Лисичанске, - другое дело, подчеркнул эксперт.
Можно предположить, в самом Купянске не будет масштабной битвы и российские подразделения постараются взять город в клещи, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиокружениенаступлениеВС РФВСУКупянсккомандованиебоиКупянское направление
 
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