https://ukraina.ru/20231007/1049871636.html

Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск

Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск - 07.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск

Российские войска могут увязнут в тяжелых городских боях за Купянск, поэтому город нужно постараться взять в клещи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-07T09:40

2023-10-07T09:40

2023-10-07T09:40

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вс рф

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командование

бои

купянское направление

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ВСУ регулярно попадают в "огневые мешки", но говорить о полноценных котлах пока не приходится, ведь в украинское командовании должности занимают далеко не идиоты, рассказал эксперт.Если в Купянске российское командование примет решение ударить в лоб, как это было в Бахмуте, то подразделения могут увязнуть в городских боях. Если проводит охваты и маневры по классической схеме, как делали в Лисичанске, - другое дело, подчеркнул эксперт.Можно предположить, в самом Купянске не будет масштабной битвы и российские подразделения постараются взять город в клещи, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049844467.html

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новости, окружение, наступление, вс рф, всу, купянск, командование, бои, купянское направление