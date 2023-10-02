https://ukraina.ru/20231002/1049842777.html

Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлах

Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлах - 02.10.2023 Украина.ру

Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлах

ВСУ под Купянском пытаются построить что-то вроде глубокоэшелонированной обороны, но судя по тому, как наши их утюжат, вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали наши на Запорожском направлении, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-02T15:02

2023-10-02T15:02

2023-10-02T15:56

интервью

геннадий алехин

купянск

всу

южно-донецкое направление

красный лиман

артёмовск (бахмут)

лисичанск

работино

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Представители 14-й ОМБР ВСУ утверждают, что Купянское направление стало самым напряженным участком фронта для украинской армии за последние месяцы.— Геннадий Тимофеевич, есть ли признаки готовящегося окружения частей ВСУ в районе Купянска?— На левом берегу такая угроза уже существует, потому что мы со всех сторон поддавливаем и уничтожаем мосты и переправы. Там остался только один мост. Скорее всего, вэсэушники уйдут на правый берег. Удивляюсь, почему они до сих пор не ушли, потому там создаётся четкая угроза окружения именно по классической военной схеме.— За Купянск они будут цепляться, там же есть промзона, которую можно превратить в укрепрайон?— За Купянск они цепляться будут, поэтому в спешном порядке еще месяц назад стали возводить фортификационные сооружения, на некоторых участках даже бетонируют. Сырский понимает, что оперативно-тактическом, да и в стратегическом плане это очень важный железнодорожный узел.Но наши, судя по конфигурации линии фронта, с каждым днем действуют все активнее. Если нет продвижения, это не значит, что не ведутся наступательные действия. У военных есть такое понятие: огневая подготовка атаки. И сейчас наши утюжат и ФАБами, и ударными вертолетами, и РСЗО. Каждый день наносят массированные точечные удар по этим объектам: переправы, мосты, командные пункты, укрепрайоны.— В случае ухода противника за Оскол можно ли рассчитывать на то, что ВСУ также придётся оставить левобережье реки Северский Донец, в том числе Красный Лиман?— Могу осторожно предположить, что при нанесении нами флангового удара на каком-то участке этого направления ВСУ могут оставить районы, которые заняли в прошлом году. Все повторяется в истории. И Манштейн оставил в 1943 году эти позиции и ушел за Днепр.Но резервы украинской армии еще до конца не использованы. И «Абрамсы» поступают в первую очередь на Южнодонецкое и Запорожское направления. Сюда они подогнали инженерно-саперную технику и специалистов, много инструкторов из Германии.Они пытаются построить что-то вроде глубокоэшелонированной обороны, но судя по тому, как наши их утюжат, вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали наши на Запорожском направлении.— Украинские военные эксперты считают, что распутица и нелетная погода сыграют на руку ВСУ, потому что мы тогда не сможем использовать авиацию, особенно ударные вертолеты Ка-52, которые выбивают бронетехнику врага.— Это полный бред. Наши ударные вертолеты, те же МиГ-24 старых образцов, не говоря уже о других самолётах могут летать в самых неблагоприятных условиях. Да, распутица влияет на ход боевых действий, но не до такой степени, чтобы не наносить точечные удары, разбивать логистику. Там есть дороги, а наша техника — преимущественно гусеничная, а не колесная. Решающего значения погодные условия не имеют никакого. Тем более в воздушном пространстве.— А обстановка возле Работино говорит об еще одно потенциальном котле, куда наши части могут загнать всушников?— Трудно говорить о котлах, на украинской стороне — тоже не полные идиоты. Но в огневые мешки ВСУ попадают. Огневые мешки — это мини-котел, когда мы отходим на заранее подготовленные позиции и ведем по противнику кинжальный и перекрестный огонь. Чтобы создать полноценный котел, нужно наступать и вести фланговые охваты. Пока не известно, что в замыслах нашего командования.— Но за Купянск все же предстоят тяжелые городские бои, как в Мариуполе и Бахмуте?— Если ударить в лоб, как это было в Бахмуте, то да. Если проводит охваты и маневры по классической схеме, как делали в Лисичанске, — другое дело. Там же не было лобовых столкновений, противник отходил. Могу предполагать, что битвы в самом Купянске не будет, а город мы возьмем в клещи. Если завязнуть в городских боях, будет тяжело.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20231002/1049826384.html

https://ukraina.ru/20231002/1049836757.html

купянск

южно-донецкое направление

работино

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, геннадий алехин, купянск, всу, южно-донецкое направление, красный лиман, артёмовск (бахмут), лисичанск, работино