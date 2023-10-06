https://ukraina.ru/20231006/1049971410.html
Румынские СМИ: Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Бухарест
Румынские СМИ: Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Бухарест - 06.10.2023 Украина.ру
Румынские СМИ: Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Бухарест
Зеленский и Йоханнис обсудят энергетические, сельскохозяйственные и другие вопросы
2023-10-06T15:55
2023-10-06T15:55
2023-10-06T15:55
новости
владимир зеленский
румыния
клаус йоханнис
встреча
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Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Румынию с первым официальным визитом с начала СВО. Об этом 6 октября сообщил румынский портал Digi24 со ссылкой на источники."Это особый визит только в Румынию, где он проведет встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другими официальными лицами страны". – отмечает издание.СМИ напоминает, что с главой Румынии Зеленский встретился 5 октября в испанской Гранаде, на полях саммита Европейского политического сообщества. До этого они встречались в июне этого года в Кишиневе.В ходе встречи стороны обсудят сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, сельского хозяйства, а также проблемы в двухсторонних отношениях, которые необходимо решить, отметило румынское издание.Румынские СМИ ранее сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются в Румынии украинские беженцы. В основном они жалуются на недостаточную поддержку со стороны румынского правительства. "Правительство просто не берет на себя ответственность за тех, кого оно приютило". – рассказала беженка их Кривого Рога, которая в настоящее время с мужем и четырьмя детьми проживает в Бухаресте.Некоторые беженцы заявили журналистам, что были вынуждены вернуться на Украину, потому что правительство Румынии заблокировало выделение средств, предназначенных для помощи им.С начала спецоперации более 6 миллионов украинцев выехали в Румынию. Большинство из них после въезда в Румынию направились в другие страны, но около 85 тысяч украинцев остались.
https://ukraina.ru/20231006/1049967175.html
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048347516_0:0:427:320_1920x0_80_0_0_59f49a80495b51a9b29cc351a99bfd82.jpg.webp
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, румыния, клаус йоханнис, встреча
Румынские СМИ: Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Бухарест
Зеленский и Йоханнис обсудят энергетические, сельскохозяйственные и другие вопросы
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Румынию с первым официальным визитом с начала СВО. Об этом 6 октября сообщил румынский портал Digi24 со ссылкой на источники.
"Это особый визит только в Румынию, где он проведет встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другими официальными лицами страны". – отмечает издание.
СМИ напоминает, что с главой Румынии Зеленский встретился 5 октября в испанской Гранаде, на полях саммита Европейского политического сообщества. До этого они встречались в июне этого года в Кишиневе.
В ходе встречи стороны обсудят сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, сельского хозяйства, а также проблемы в двухсторонних отношениях, которые необходимо решить, отметило румынское издание.
Румынские СМИ ранее сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются в Румынии украинские беженцы. В основном они жалуются на недостаточную поддержку со стороны румынского правительства. "Правительство просто не берет на себя ответственность за тех, кого оно приютило". – рассказала беженка их Кривого Рога, которая в настоящее время с мужем и четырьмя детьми проживает в Бухаресте.
Некоторые беженцы заявили журналистам, что были вынуждены вернуться на Украину, потому что правительство Румынии заблокировало выделение средств, предназначенных для помощи им.
С начала спецоперации более 6 миллионов украинцев выехали в Румынию. Большинство из них после въезда в Румынию направились в другие страны, но около 85 тысяч украинцев остались.