Российские военные не наносят удары по гражданским целям - Песков - 06.10.2023 Украина.ру
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Российские военные не наносят удары по гражданским целям - Песков
Российские военные не наносят удары по гражданским целям - Песков - 06.10.2023 Украина.ру
Российские военные не наносят удары по гражданским целям - Песков
Армия России не воюет с мирными жителями. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2023-10-06T14:12
2023-10-06T14:12
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военные преступления
дмитрий песков
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Песков прокомментировал сообщение МВД Украины о ракетном ударе по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Там, по данным украинских официальных лиц, погибли более 50 человек и ещё несколько получили ранения."Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", — сказал Песков.Ранее, 6 сентября над центральным рынком подконтрольного ВСУ города Константиновка взорвалась ракета, в результате чего погибли 17 и были ранены 32 человека. Украинские пропагандисты обвинили в трагедии российских военных. Вскоре даже западные СМИ признали, что ракета прилетела с украинской стороны. После этого украинские СМИ стали тему замалчивать, а офис украинского президента высказался против расследования. Советник офиса Михаил Подоляк заявил: "Зачем расследование, если для нас всё очевидно?".
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новости, новости украины, украина, всу, ракетный удар, военные преступления, дмитрий песков, информационная война
Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, ракетный удар, Военные преступления, Дмитрий Песков, информационная война

Российские военные не наносят удары по гражданским целям - Песков

14:12 06.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО
Последствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Армия России не воюет с мирными жителями. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал сообщение МВД Украины о ракетном ударе по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Там, по данным украинских официальных лиц, погибли более 50 человек и ещё несколько получили ранения.
"Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", — сказал Песков.
Ранее, 6 сентября над центральным рынком подконтрольного ВСУ города Константиновка взорвалась ракета, в результате чего погибли 17 и были ранены 32 человека. Украинские пропагандисты обвинили в трагедии российских военных. Вскоре даже западные СМИ признали, что ракета прилетела с украинской стороны. После этого украинские СМИ стали тему замалчивать, а офис украинского президента высказался против расследования. Советник офиса Михаил Подоляк заявил: "Зачем расследование, если для нас всё очевидно?".
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 16:06
Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто В Офисе президента (ОП) Украины отреагировали на расследование The New York Times об ударе по Константиновке, где было сказано, что "катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса "Бук"". Реакцию ОП 19 сентября опубликовали украинские СМИ
 
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