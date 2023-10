https://ukraina.ru/20231006/1049964064.html

Майкл Бом: Конгресс США одобрит помощь Украине в ноябре, но 24 миллиарда долларов она вряд ли получит

Майкл Бом: Конгресс США одобрит помощь Украине в ноябре, но 24 миллиарда долларов она вряд ли получит - 06.10.2023 Украина.ру

Майкл Бом: Конгресс США одобрит помощь Украине в ноябре, но 24 миллиарда долларов она вряд ли получит

Что значит отставка третьего по значимости лица Америки, в интервью изданию Украина.ру прокомментировал американский журналист, политолог Майкл Бом. Украина.ру, 06.10.2023

2023-10-06T14:55

2023-10-06T14:55

2023-10-06T14:55

интервью

конгресс сша

палата представителей когресса сша

спикер

украина

военная помощь

джо байден

дональд трамп

запад

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040567326_62:1:883:463_1920x0_80_0_0_1505a3ab4bef227046130a59a1d4a5e2.jpg

Что значит отставка третьего по значимости лица Америки, в интервью изданию Украина.ру прокомментировал американский журналист, политолог Майкл Бом.Украинские чиновники в смятении и растерянности из-за перспектив военной помощи в связи со смещением спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, пишет Politico. В Белом доме 3 октября заявили, что США не располагают средствами, позволяющими оказывать Киеву долгосрочную поддержку.— Майкл, в США впервые в истории был отправлен в отставку спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти. Что значит отставка третьего по значимости лица Америки?— Да, такое происходит первый раз в истории Америки. Что случилось? Была сформирована группа восьми человек из наиболее радикальных трампистов под лидерством конгрессмена Матта Гейтса. Эти люди, по сути дела, шантажировали Конгресс, злоупотребляя правилами по принятию федерального бюджета (речь идет о внеочередном продлении финансирования бюджета до середины ноября - Ред).Напомню, что эта "восьмёрка" выдвинула безапелляционные требования, фактически ультиматум: в случае непринятия всех их требований, включая отказ от дополнительного финансирования Украины, они не только не примут бюджет, но и инициируют голосование в Палате представителей об отставке её спикера.В итоге, демократы и республиканцы, поддерживающие помощь Киеву, были вынуждены "прогнуться" и проголосовать за краткосрочную пролонгацию финансирования бюджета без помощи Украины. Они хотели избежать шатдауна правительства, который имел бы весьма негативные последствия для миллионов американцев и вообще для нормального функционирования многих госструктур.Теперь Палате представителей придется выбирать нового спикера. Пока этот процесс не завершен, нижняя палата Конгресса де факто не будет работать.Это не критично для Украины, поскольку процесс выбора нового спикера займет всего лишь неделю. У Киева есть запас финансирования и оружия на этот короткий период и до середины ноября, когда Конгресс будет голосовать за пролонгацию финансирования федерального бюджета.Скорее всего в ноябре вопрос помощи Украине будет одобрен Конгрессом. Байден вновь попросит 24 миллиарда долларов, но, вероятнее всего, в процессе переговоров между Сенатом и Палатой представителей эта сумма может быть снижена.Я хочу обратить внимание на важный факт: большинство конгрессменов (и республиканцы, и демократы) поддерживают пролонгирование военной помощи Украине в том или ином масштабе. Радикальные трамписты, выступающие за полное прекращение финансирования Киева, явно в меньшинстве. Таких совсем немного в Конгрессе.— У меня создалось впечатление, что республиканцы против военной помощи Украине, а демократы — за…[Согласно результатам опроса CNN, опубликованным в начале августа, 55% американцев считают, что Конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование в поддержку Украины, а 45% — что, наоборот, должен. При этом 51% убеждены, что США уже сделали достаточно, а 48% — что Соединенные Штаты должны сделать больше. Для сравнения, в первые дни боевых действий в конце февраля 2022 года этой точки зрения придерживались 62%.]— Разумеется, есть разные опросы по этой теме с разными результатами. Например, свежий опрос из Чикагского совета по международным отношениям, опубликованный 4 октября, показывает, что 63% взрослых граждан США по-прежнему поддерживают отправку дополнительных вооружений украинцам.Как бы то ни было, факт тот, что в Конгрессе большинство республиканцев, как раз, солидарны с демократами в базовой позиции по поводу финансирования Украины.Да, между партиями могут быть разногласия в деталях этой помощи — но в целом большинство "правых" американцев, как и "левых" поддерживают дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.Напомню, что чистая военная поддержка Украины составляет около половины всей помощи, оказанной Вашингтоном. Категорически против этого меньшинство, которое выступает под главным лозунгом Трампа — America First (Хватить кормить Украину!).Поэтому я бы не стал говорить о том, что скандал вокруг вынужденной отставки Маккарти означает снижение интереса к Украине как в Конгрессе, так и в американском обществе в целом.— Какие есть претенденты на пост спикера Палаты представителей? Что можете сказать, например, о Джиме Джордане?— Джим Джордан относится к той небольшой категории людей, которые не поддерживают военную помощь Украине. Однако я думаю, что у него маленькая вероятность победить на выборах и стать спикером Палаты представителей.Что касается временно исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри — его уважают в Палате представителей как умеренного и рационального конгрессмена, который умеет идти на компромиссы, когда это необходимо, в интересах страны. Было бы очень хорошо, на мой взгляд, если он решится баллотироваться за пост спикера и его выберут.— Отставка Маккарти вызвала сильное волнение у Киева, который ждет утверждения финансирования. Украинских денег в американском бюджете осталось на 2 месяца. Если придет новый спикер от республиканцев, что будет с военной помощью Украине?— Это зависит от того, кто станет спикером. Если будет назначен Джим Джордан — тогда это один сценарий. Он будет гнуть свою линию против военной помощи Украине. Но здесь есть один нюанс.Подавляющее большинство конгрессменов, включая республиканцев, жестко критикуют то, что произошло на днях, когда группа восьми радикальных трампистов шантажировала и диктовала свои условия Конгрессу, как я сказал выше.Поэтому, при выборе нового спикера, вряд ли члены Палаты проголосуют за такого бескомпромиссного кандидата как Джордан. Теперь все понимают, что нужен спикер, готовый идти на здравый компромисс с демократами — касательно принятия бюджета и всех остальных дел Конгресса.Отсюда я делаю вывод, что скорее выбор падет на спикера-республиканца с умеренными взглядами, который также разделяет идею военной поддержки Украины.— Президент США Джо Байден заявил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Он может найти деньги на Украину в обход Конгресса?— Байден не может просто так найти деньги. Конгресс, как известно, "кошелек" всего правительства, и только он может выделять крупные суммы. У президента есть полномочия только на предоставление относительно небольшой суммы денег — например, на гуманитарную помощь.Когда речь идет о громадной сумме, такой как 24 миллиарда долларов для Украины — она не может быть выделена без одобрения Конгресса.— Какие заявления может сделать Байден в своей предстоящей речи?— Если говорить о внешней политике, я думаю, что он повторит свои старые тезисы: что защита Украины — это защита всего Запада, и необходимо укреплять ее. Иначе, как говорит американский истеблишмент, это будет иметь опасные, далеко идущие последствия как для европейской безопасности, так и для всего мира.США опасаются, что при поражении Украины, например, Китай увидит слабость и невозможность Вашингтона остановить "агрессию" России. Это, по мнению американского политического истэблишмента, может служить зеленым светом для Китая и других крупных держав не считаться с Западом.То есть Байден, демократы и республиканцы не хотят, чтобы Пекин сделал опасный вывод: дескать, Запад больше не преграда для нас— а давайте-ка мы осуществим нашу мечту о присоединении Тайваня.Это, по мнению США, будетдестабилизировать весь Восточно-Азиатский регион. А там находятся ключевые союзники и затронуты основные экономические и геополитические интересы США.Так же Америка опасается, что Иран получит карт-бланш на осуществление своих подрывных планов, которые будут иметь тяжелые последствия как на Ближнем Востоке (где опять же находятся союзники и затронуты важные национальные интересы США), так и в мире.— Вы упомянули, что и республиканцы, и демократы, электорат Америки поддерживает продолжение финансирования Украины, а тем самым ее вооруженных сил. При этом, по подсчетам республиканцев, Банковая за все время получила 100 миллиардов долларов — бешеные деньги. А отчётов за эти средства нет… Получается, американцев не смущает, куда идут их кровные доллары? Может быть, они оседают в карманах Зеленского…— Вопрос коррупции всегда стоит для американских политиков и общества США в целом. Конечно, это важная тема, особенно когда речь идет о миллиардах долларов; особенно после печального опыта в Афганистане, где, как известно, было чудовищное взяточничество со стороны местных элит. Об этом очень много говорили и писали в американских СМИ.Напомню, что за 20 лет войны в Афганистане США вложили туда в 2 раза больше средств, чем отдают сейчас Украине.Да, большинство республиканцев и демократов поддерживают финансирование Киева, но при этом, разумеется, просят сильного надзора над расходами. Все понимают, что нужна качественная ревизия отправленных и потраченных украинцами средств.Поэтому все чаще и громче звучат требования о более жестком контроле над военной и финансовой помощью Киеву. В частности, республиканцы заявляют, что, перед тем как будут голосовать в ноябре за будущий пакет помощи Украине, они должны быть убеждены, что система подотчетности намного крепче, чем есть на сегодняшний день.Если такой подотчётности не будет, то американцы будут крайне недовольны — если, как в случае с Афганистаном, американские СМИ начнут писать и говорить о том, что Киев украл огромные расходы американских налогоплательщиков.— Как пишет The Telegraph, молодые американцы гораздо охотнее проголосуют за Дональда Трампа, чем за Джо Байдена. За Трампа готовы голосовать 53% молодых американцев, тогда как за Байдена — только 38%. Так у кого все-таки больше шансов стать президентом Америки?— Во-первых, как ни парадоксально, но Байдену выгодно, если Трамп будет кандидатом от республиканской партии. У Байдена больше шансов выиграть на президентских выборах, если Трамп будет его оппонентом, а не иной кандидат.Наверное, вы слышали о группе республиканцев, под названием Never Trumpers — их около 10–15% от всех республиканцев как в Конгрессе, так и у избирателей. Это люди, которые никогда не будут голосовать за Трампа, так как считают, что он абсолютная профанация родной партии и ее ценностей.Представьте, какое Трамп вызывает отвращение у них, что эти республиканцы готовы голосовать за демократов — это неслыханное дело! Такого никогда не было раньше.Естественно, такая ситуация на руку Байдену. Если Трамп будет кандидатом от республиканской партии, то Байден автоматически получит фору в 10–15% голосов республиканцев, причём, как говорится, на блюдечке, бесплатно. Если будет другой кандидат от республиканцев, этого не будет.Кроме того, есть еще и неопределившиеся независимые избиратели, у которых, в большинстве своем, Трамп также вызывает отвращение. Если выбор будет между Трампом и Байденом, они будут голосовать за последнего. В общем, Трамп действует на всех как красная тряпка на быка, а Байден спит и видит, что Трамп будет кандидатом от республиканцев.Однако, важно сказать, что у Байдена свои проблемы с избирателями — в основном это его возраст. Тем не менеео многочисленных избирательных и судебных проблем, как мне кажется, у Трампа явно больше.— То есть Трамп вряд ли имеет возможность победить на выборах президента в 2024 году?— Здесь важно вот что: Трамп никогда не выигрывал выборы с точки зрения получения большинства голосов.Да, несомненно, у него есть свой верный электорат, который будет голосовать за него так или иначе — неважно, сколько у экс-президента уголовных дел и сколько он в открытую пренебрегает базовыми американскими демократическими ценностями, правилами и институтами. Но этого явно не хватает для его победы на выборах.Вспомните избирательную кампанию 2020 года, когда Трамп проиграл на 7 миллионов голосов Байдену. Это очень большая цифра! Каким образом Трамп получит эти 7 миллионов? Особенно после всех уголовных дел, которые в глазах избирателей сильно дискредитируют его. В 2024 году ему может не хватить именно этих голосов.Также напомню, что в 2016 году Трамп выиграл выборы, согласно всем правилам в коллегии выборщиков, но, вместе с тем, Хиллари Клинтон получила на 3 миллиона голосов больше. Так вышло только из-за чисто математического казуса при подсчёте голосов в коллегии выборщиков — когда кандидат не получил большинства голосов, но получил больше число выборщиков. Такое происходило лишь пять раз за всю историю Америки.Именно так в 2016 году Трамп победил в избирательной гонке. Маловероятно, что ему удастся еще раз исполнить такой редкий и уникальный математический трюк.Поэтому, когда вы спрашиваете о вероятности победы Трампа через год, вы должны учесть, что, во-первых, он никогда не выигрывал выборы по числу голосов американских избирателей; во-вторых, сейчас он в более проигрышном положении, чем когда бы то ни было и дискредитирован в глазах немаленького процента республиканцев и большого процента независимых избирателей.

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

https://ukraina.ru/20231006/1049958477.html

https://ukraina.ru/20230930/1049806387.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, конгресс сша, палата представителей когресса сша, спикер, украина, военная помощь, джо байден, дональд трамп, запад, выборы, всу