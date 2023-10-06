"Потратил целых 25 минут": Дубинский явился в военкомат по повестке - 06.10.2023 Украина.ру
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"Потратил целых 25 минут": Дубинский явился в военкомат по повестке
"Потратил целых 25 минут": Дубинский явился в военкомат по повестке - 06.10.2023 Украина.ру
"Потратил целых 25 минут": Дубинский явился в военкомат по повестке
Оппозиционный политик Александр Дубинский явился в военкомат по врученной повестке. Об этом он сообщил 5 октября в своём телеграм-канале
2023-10-06T11:45
2023-10-06T11:51
новости
украина
александр дубинский
военкомат
повестка
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Также он оставил ссылку на петицию и призвал подписать её, чтобы "отправить их служить в армию наравне со всеми".Накануне, 5 октября, Дубинский получил повестку с требованием явиться в Подольский военкомат для уточнения личных данных. Политик отметил, что повестка ему была вручена "незаконно на улице", что нарушает правила вручения повестки.За день до этого Дубинский записал видео, в котором предложил Ермаку, полюбившему военную форму, своим примером показать, как должно происходить освобождение территорий Украины до границ 1991 года.По мнению Дубинского (в недавнем прошлом – депутата президентской фракции "Слуга народа"), его видеообращение "будет полезным для всех, кому незаконно пытаются вручить повестки клоуны Ермака-Зеленского".
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новости, украина, александр дубинский, военкомат, повестка
Новости, Украина, Александр Дубинский, военкомат, повестка

"Потратил целых 25 минут": Дубинский явился в военкомат по повестке

11:45 06.10.2023 (обновлено: 11:51 06.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Оппозиционный политик Александр Дубинский явился в военкомат по врученной повестке. Об этом он сообщил 5 октября в своём телеграм-канале

"Вызов в Подольский РЦТК по повестке Ермака-Зеленского прошел спокойно. Потратил целых 25 минут, из которых 15 простоял в очереди", написал Дубинский.

Также он оставил ссылку на петицию и призвал подписать её, чтобы "отправить их служить в армию наравне со всеми".
Накануне, 5 октября, Дубинский получил повестку с требованием явиться в Подольский военкомат для уточнения личных данных. Политик отметил, что повестка ему была вручена "незаконно на улице", что нарушает правила вручения повестки.
За день до этого Дубинский записал видео, в котором предложил Ермаку, полюбившему военную форму, своим примером показать, как должно происходить освобождение территорий Украины до границ 1991 года.
По мнению Дубинского (в недавнем прошлом – депутата президентской фракции "Слуга народа"), его видеообращение "будет полезным для всех, кому незаконно пытаются вручить повестки клоуны Ермака-Зеленского".
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Вчера, 14:40
Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к ЕрмакуНа следующий день после обращения к главе офиса украинского президента Андрею Ермаку продемонстрировать на личном примере успехи в СВО автор видео получил повестку. Об 5 октября сообщил оппозиционный политик Александр Дубинский.
 
НовостиУкраинаАлександр Дубинскийвоенкоматповестка
 
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