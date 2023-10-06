https://ukraina.ru/20231006/1049958360.html

"Потратил целых 25 минут": Дубинский явился в военкомат по повестке

"Потратил целых 25 минут": Дубинский явился в военкомат по повестке - 06.10.2023 Украина.ру

"Потратил целых 25 минут": Дубинский явился в военкомат по повестке

Оппозиционный политик Александр Дубинский явился в военкомат по врученной повестке. Об этом он сообщил 5 октября в своём телеграм-канале

2023-10-06T11:45

2023-10-06T11:45

2023-10-06T11:51

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украина

александр дубинский

военкомат

повестка

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Также он оставил ссылку на петицию и призвал подписать её, чтобы "отправить их служить в армию наравне со всеми".Накануне, 5 октября, Дубинский получил повестку с требованием явиться в Подольский военкомат для уточнения личных данных. Политик отметил, что повестка ему была вручена "незаконно на улице", что нарушает правила вручения повестки.За день до этого Дубинский записал видео, в котором предложил Ермаку, полюбившему военную форму, своим примером показать, как должно происходить освобождение территорий Украины до границ 1991 года.По мнению Дубинского (в недавнем прошлом – депутата президентской фракции "Слуга народа"), его видеообращение "будет полезным для всех, кому незаконно пытаются вручить повестки клоуны Ермака-Зеленского".

https://ukraina.ru/20231005/1049933308.html

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новости, украина, александр дубинский, военкомат, повестка