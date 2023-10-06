https://ukraina.ru/20231006/1049957755.html

Конкурентов Зеленского зачищают, солдат сдают в аренду. Что происходит в Николаеве

Конкурентов Зеленского зачищают, солдат сдают в аренду. Что происходит в Николаеве - 06.10.2023 Украина.ру

Конкурентов Зеленского зачищают, солдат сдают в аренду. Что происходит в Николаеве

Южный причерноморский город Николаев снова сотрясают коррупционные скандалы. В этот раз в них замешано одно из медийных лиц киевского режима, губернатор Николаевской области Виталий Ким

2023-10-06T12:11

2023-10-06T12:11

2023-10-06T12:11

эксклюзив

украина

николаев

военнослужащие

коррупция

скандалы

николаевская область

бюджет

александр сенкевич

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0a/1040697493_0:162:1516:1015_1920x0_80_0_0_6db07be5c5a6639b8ceec5437acef935.jpg

Журналистское расследование медиа-проекта "Наши гроши" ("Наши деньги") обвинило его в переплате бюджетных средств на реконструкции водопровода. По данным украинских журналистов, цены на закупку материалов были завышены в 2-3 раза. Общая стоимость проекта реконструкции – около миллиарда гривен.Сам Ким в ответ сказал, что сейчас Николаев, дескать, хочет стать для многих "примером антикоррупционных практик". По поводу завышенных цен Ким оправдался, заявив, что трубы вдруг только недавно резко подешевели. Случай для Украины, где всё только дорожает, несколько необычный.Украинский Telegram-канал "Шептун" полагает, что Кима сейчас будут топить как вероятного политического конкурента, так как Запад может все-таки настоять на проведении президентских выборов в следующем году. "Выборы уже близко. Зеленский зачищает конкурентов", – пишет "Шептун".Воду в Николаеве до сих пор подают на несколько часов в сутки, причем только техническую (солоноватую из лимана). Тем не менее, "Николаевводоканал" активно начал выбивать долги из населения, угрожая отключить техническую воду совсем (общая сумма задолженностей горожан за воду – 237 миллионов гривен).На реконструкцию водопровода, который ВСУ разбомбили в прошлом году, уже выделяла средства Дания, но эпопея с ремонтом водопровода продолжается, ведь его реальная починка будет означать окончание процесса отмывания средств на починку. Для большего контроля над расходованием своих средств Дания, взявшая шефство над Николаевым, в начале октября объявила о скором открытии посольства в городе.Одно из нововведений в Николаеве на текущей неделе – в городе решили засекретить "пункты несокрушимости", оборудованные в начале года для обогрева и зарядки аккумуляторов в периоды отключения электричества. Жителям теперь будут по секрету рассылать их расположение. Предназначены эти пункты для всех гражданских лиц. Всего в городе по отчетности должно быть около 400 таких пунктов, поэтому смысла секретить их нет, если не понимать коррупционные схемы, при которых объект по бумагам вроде бы есть, но он засекречен, как и расходы на его обустройство.Мэр Николаева Александр Сенкевич также не понимает, почему из-за проблем с водоснабжением население винит местные власти, а не Россию. "Сейчас в наших трубах течет вода с повышенным составом хлоридов и соль разрушает наши трубы. Можно увидеть по Николаеву много утечек. Иногда я даже говорю, что наш город, как маленькая Венеция – постоянно что-то где-то течет. Люди нервничают, но они винят не Путина, не российские войска, а городского главу", – недоумевает Сенкевич. Мало того, как сообщают местные паблики, в ряде районов уже месяцами не вывозится и не убирается мусор, но "несознательные" жители города, опять же, склонны винить в этом отнюдь не россиян.Из-за близости линии фронта воздушная тревога в Николаеве звучит ежедневно, поэтому и обучение в школах здесь пока только дистанционное. Тем более что сам мэр города Александр Сенкевич на днях пошутил: "У нас в Николаеве есть такой черный юмор. Если ты слышишь сирену, значит взрывов не будет. А если слышишь взрывы, то скоро начнет звучать сирена". Его шутка свидетельствует о том, что в Николаеве системы оповещения не успевают реагировать на БПЛА или ракеты. Из-за ударов по расположениям украинских военных в городе постоянно требуют сдать кровь всех групп. Однако повезти может тем военным, кого сдали в аренду в прямом смысле.В Николаеве 4 октября следственные органы задержали командира одного из батальонов ВСУ. Как оказалось, уже полтора года он торговал своими бойцами – сдавал их в аренду частной охранной фирме. Арендованные военнослужащие (при оружии) получали зарплату от Минобороны, командир получал их зарплату охранников от частной фирмы, бойцы вместо линии фронта охраняли какой-нибудь частный склад. Охранная фирма платила командиру за аренду военнослужащих меньше, чем обычно платят охранникам.Вроде бы все были довольны, но в какой-то момент комбат не поделился с вышестоящим начальством.

https://ukraina.ru/20230928/1049767460.html

https://ukraina.ru/20230912/1049355144.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, николаев, военнослужащие, коррупция, скандалы, николаевская область, бюджет, александр сенкевич, всу