Взрыв преступности в тихой Швеции. Для ее подавления полиция привлекает армию - 06.10.2023 Украина.ру
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Взрыв преступности в тихой Швеции. Для ее подавления полиция привлекает армию
Взрыв преступности в тихой Швеции. Для ее подавления полиция привлекает армию - 06.10.2023 Украина.ру
Взрыв преступности в тихой Швеции. Для ее подавления полиция привлекает армию
Нынешний сентябрь стал самым кровавым в новейшей истории Швеции. В Стокгольме собралась даже привлекать армию для борьбы с криминалом
2023-10-06T06:07
2023-10-06T06:16
эксклюзив
швеция
зарубежье
криминал
преступления
насилие
наркотрафик
криминал
наркотики
убийства
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В последнее время это скандинавское королевство захлестнула волна уличных преступлений. Глава шведского правительства заявляет, что такой ситуации нет нигде в миреСкандинавская Сицилия?С нынешнего понедельника шведская полиция начала общенациональную операцию по борьбе с групповым насилием. В ходе нее на помощь полицейским планируют послать еще и Силы обороны Швеции.Бывавшие ранее в Швеции россияне, скорее всего, запомнили ее тихой и спокойной страной, где ничего не случается. Но сейчас ситуация у скандинавов принципиально другая.7 сентября в Уппсале была застрелена 60-летняя женщина. 11 сентября в лесу у Ханинге был найден пропавший без вести 13-летний подросток, с которым покончили выстрелом в голову. 12 сентября в Уппсале был убит 25-летний работник по уходу за пожилыми людьми. Как выяснилось впоследствии – убийцы перепутали его с другим человеком. В тот же день в Соллентуне расстреляли 20-летнего парня, киллеры скрылись на электро самокатах. 13 сентября – в центре Стокгольма смертельно ранен 19-летний молодой человек.14 сентября – убит подросток на юге Стокгольма. 16 сентября – на западе Стокгольма застрелили 39-летнего мужчину.21 сентября неизвестный открыл стрельбу в пабе в центре Сандвикена. Четыре человека были ранены, 71-летний и 20-летний мужчины – скончались. Предположительно, этих людей расстреляли по ошибке.25 сентября в многоквартирном доме на западе Стокгольма произошел мощный взрыв. Взрывной волной выбило и парадную, и заднюю двери дома. Трое раненных были доставлены в госпиталь.27 сентября один человек был убит и один ранен в Йордбро, к югу от Стокгольма. В тот же день 18-летний парень был застрелен на спортивной площадке на юге Стокгольма.28 сентября, Сторврет. В результате взрыва бомбы погибла 25-летняя женщина. Убитая не имела никакого отношения к криминальным разборкам, а просто проживала по соседству с местом взрыва.В 2021 году в Швеции в перестрелках погибло 45 человек. В 2022 году произошел 391 инцидент со стрельбой, при этом уже 62 человека было застрелено. Число жертв этих бандитских разборок намного выше, чем в среднем по Европе. А только в сентябре этого года преступники убили уже 12 человек. За всю свою современную историю Швеция не знала такого уровня бандитизма, как в минувшем месяце. Также в 2023 году в королевстве произошло около 100 подрывов самодельных взрывных устройств.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на пресс-конференции:- Волна насилия, которую мы наблюдаем сейчас, не имеет аналогов в Европе. Ни одна другая страна не имеет такой ситуации, как Швеция. - Ситуация бесчеловечная, непонятная и экстремальная. Преступность достигла невиданных ранее масштабов, - заявила представитель полиции Катарина Боуэлл на пресс-конференции в Уппсале. Что же происходит на столь уютной ранее родине Малыша и Карлсона?Лисы наркотрафикаВероятно, большинство этих жертв следует отнести к войне между преступными группировками "Мансикка" и "Курдикетту". И первой убитой в этой войне стала 60-летняя мать 33-летнего криминального авторитета Исмаила "Мансикка" Абдо. Ее убийство организовал лидер конкурирующего клана 37-летний Рава "Курдикетту" Маджид.Ранее "Мансикка" ("Снеговик") был правой рукой "Курдикетту" ("Курдского лиса"), лидера сети "Фокстрот" по доставке и распространению наркотиков в Швеции. Потом один "кинул" другого, присвоив крупную партию наркотиков, и началось…"Курдский лис" Маджид родом из Ирака, а начинал как продавец мороженного, отмывающий деньги. Неоднократно был судим в Швеции за кражи, наркотики, нападения и похищения людей, но освобождался досрочно. Похоже, что из "бандитского форса" члены его группировки даже метят пакеты с кокаином, амфетамином и каннабисом - знаком лисы. Члены группировки носят также золотые перстни в форме лис. Ну и золотые цепи, куда же без них – хорошо знакомые россиянам по лихим 90-м.Схожая биография и у конкурента "Лиса" - Исмаила "Мансикка", который также неоднократно привлекался к суду за наркотики и другие тяжкие преступления.Гангстеры нового поколения используют не только пистолеты и взрывчатку, но и более современные "санкционные" методы. Шведская пресса сообщала, что лидеры нескольких группировок, враждебных "Курдикетту", обсуждали на встрече – как можно заморозить активы "Курдского лиса".Первые выстрелы войны между "Снеговиком" и "Курдским лисом" прозвучали в начале сентября в Турции. Там же, как говорят – находятся и оба криминальных авторитета. Но основным рынком сбыта для этих наркоторговцев является "толерантная" Швеция. Кроме "Фокстрота", в Швеции действуют такие крупные преступные организации, как "Броннетвет", "Зеронэтвет", "Дален" и "Бандитос", известные также как "Банда мотоциклистов", и многие другие. По приблизительным данным, в шведские ОПГ может быть вовлечено до 30 тысяч человек. В большинстве случаев эти организации построены по популярному ныне сетевому принципу.Только Стокгольм терроризирует 40 банд. По подсчетам Aftonbladet, в столичные преступные группировки входит более 1000 человек. Среди них – целые семьи, а наряду с ветеранами – участвуют и дети. Несовершеннолетних "солдат" используют и в качестве киллеров, с учетом мягкости возможного наказания. В феврале 2023 года в Скогосе 15-летний подросток застрелил такого же 15-летнего мальчика. Также в духе времени, все более важная роль в бандах отводится женщинам.Криминальная глобализацияГлава шведского правительства Ульф Кристерссон сообщил, что на прошлой неделе встречался с мэром Нью-Йорка, чтобы перенять у него опыт противодействия организованной преступности. И это – не случайно. Швеция, все более вовлекаемая в процессы экономической и культурной глобализации, действительно начинает "американизироваться". В том числе – и по части засилья уличных банд, и международного наркотрафика.Шведские крайне правые во всем винят мигрантов, выходцев из исламских стран. Но нет никаких оснований видеть причину наркомании, захлестнувшей европейские государства, в Коране. Собственно, исламские законы категорически не приемлют наркотики, а торговля ими – жестко преследуется.Во многом благодаря проблемам с этнической преступностью ультраправая и исламофобская партия "Шведские демократы" получила на выборах 2022 года 2-е место, с 20,5 % голосов избирателей (на выборах 2006 года – только 2,9 %). А консерватор Ульф Кристерссон, ставший премьером только благодаря их поддержке, вынужден был принять требования националистов по ограничению иммиграции.В тоже время недавнее убийство в Йордбро было совершено 22-летним членом неонацистской группировки, имевшим уже несколько приговоров, которые так и не вступили в силу. Швеция занимала 1-е место в Европе по смертности от употребления наркотиков. Но безусловно, причины столь высокого уровня преступности и наркомании в, казалось бы, благополучной скандинавской стране - следует искать в социальной сфере. Стоит отметить, что нынешнее коалиционное праволиберальное правительство по сути начало демонтаж пресловутого "шведского социализма". Так, в 2023 году финансирование школ было сокращено до самого низкого с 2007 года уровня. И это при том, что в школах фиксируется резкое снижение успеваемости, а среди молодежи – рост психических отклонений. Также в этом году сокращается треть всех запланированных рабочих мест для длительно безработных. Урезается и государственное финансирование агентства по трудоустройству, и рабочих мест на предприятиях – с 10 000 до 1 475 мест. Правое правительство сократило даже поддержку Международного центра имени Улофа Пальме. И его представители прямо пишут, что из-за инвестиций в Украину теперь могут пострадать "бедные и уязвимые люди в развивающихся странах". Также по предложению националистов будет сокращена социальная помощь мигрантам. Улучшит ли это интеграцию мигрантов в шведское общество – и безопасность последнего?По докладу профсоюзного центра Katalys, в Швеции растет социальное неравенство и расслоение. Сегодня 1 % населения владеет 35 % национального богатства, в то время как остальные имеют нулевой доход от капитала. На одной и той же линии метро в Стокгольме средняя продолжительность жизни может различаться на 20 лет. И не случайно, что городские пригороды становятся криминальными анклавами.При этом кризисные явления в экономике и социальной сфере Швеции значительно усугубили санкции против России и проблемы с энергоносителями. И сегодня высокая инфляция бьет уже и по сформированным бюджетным выплатам и пенсиям. Однако на военные нужды депутаты шведского Риксдага – денег не жалеют. Уже с 2020 года, еще до начала СВО, которой сейчас принято прикрывать безудержную милитаризацию, Швеция начала увеличивать свои военные расходы. А на 2024 год запланировано увеличить финансирование армии сразу на 30 процентов, до 11 миллиардов долларов (в 2022-м было только 8,1 миллиарда). И достигнуть рекомендованного в НАТО показателя в 2 % от ВВП. При чем год назад это планировалось сделать только к 2028 году, но видимо кто-то – поторопил "независимых" и демократических шведских парламентариев.Но нужно признать, что на фоне безудержного роста криминала определенная, хоть и извращенная логика – в милитаризме есть. Ведь если игнорировать социальные и глобальные корни преступности, то единственным выходом останется – бросать против уличных банд армию.
https://ukraina.ru/20230927/1049722845.html
https://ukraina.ru/20230629/1047675376.html
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Георгий Василевский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, швеция, зарубежье, криминал, преступления, насилие, наркотрафик, криминал, наркотики, убийства
Эксклюзив, Швеция, Зарубежье, криминал, преступления, насилие, наркотрафик, криминал, наркотики, убийства

Взрыв преступности в тихой Швеции. Для ее подавления полиция привлекает армию

06:07 06.10.2023 (обновлено: 06:16 06.10.2023)
 
© AP / Johan Nilsson/TT News Agency
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP / Johan Nilsson/TT News Agency
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Георгий Василевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нынешний сентябрь стал самым кровавым в новейшей истории Швеции. В Стокгольме собралась даже привлекать армию для борьбы с криминалом
В последнее время это скандинавское королевство захлестнула волна уличных преступлений. Глава шведского правительства заявляет, что такой ситуации нет нигде в мире
Скандинавская Сицилия?
С нынешнего понедельника шведская полиция начала общенациональную операцию по борьбе с групповым насилием. В ходе нее на помощь полицейским планируют послать еще и Силы обороны Швеции.
Бывавшие ранее в Швеции россияне, скорее всего, запомнили ее тихой и спокойной страной, где ничего не случается. Но сейчас ситуация у скандинавов принципиально другая.
7 сентября в Уппсале была застрелена 60-летняя женщина. 11 сентября в лесу у Ханинге был найден пропавший без вести 13-летний подросток, с которым покончили выстрелом в голову. 12 сентября в Уппсале был убит 25-летний работник по уходу за пожилыми людьми. Как выяснилось впоследствии – убийцы перепутали его с другим человеком. В тот же день в Соллентуне расстреляли 20-летнего парня, киллеры скрылись на электро самокатах. 13 сентября – в центре Стокгольма смертельно ранен 19-летний молодой человек.
14 сентября – убит подросток на юге Стокгольма. 16 сентября – на западе Стокгольма застрелили 39-летнего мужчину.
21 сентября неизвестный открыл стрельбу в пабе в центре Сандвикена. Четыре человека были ранены, 71-летний и 20-летний мужчины – скончались. Предположительно, этих людей расстреляли по ошибке.
25 сентября в многоквартирном доме на западе Стокгольма произошел мощный взрыв. Взрывной волной выбило и парадную, и заднюю двери дома. Трое раненных были доставлены в госпиталь.
27 сентября, 15:18
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27 сентября один человек был убит и один ранен в Йордбро, к югу от Стокгольма. В тот же день 18-летний парень был застрелен на спортивной площадке на юге Стокгольма.
28 сентября, Сторврет. В результате взрыва бомбы погибла 25-летняя женщина. Убитая не имела никакого отношения к криминальным разборкам, а просто проживала по соседству с местом взрыва.
В 2021 году в Швеции в перестрелках погибло 45 человек. В 2022 году произошел 391 инцидент со стрельбой, при этом уже 62 человека было застрелено. Число жертв этих бандитских разборок намного выше, чем в среднем по Европе. А только в сентябре этого года преступники убили уже 12 человек. За всю свою современную историю Швеция не знала такого уровня бандитизма, как в минувшем месяце. Также в 2023 году в королевстве произошло около 100 подрывов самодельных взрывных устройств.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на пресс-конференции:
- Волна насилия, которую мы наблюдаем сейчас, не имеет аналогов в Европе. Ни одна другая страна не имеет такой ситуации, как Швеция.
- Ситуация бесчеловечная, непонятная и экстремальная. Преступность достигла невиданных ранее масштабов, - заявила представитель полиции Катарина Боуэлл на пресс-конференции в Уппсале.
Что же происходит на столь уютной ранее родине Малыша и Карлсона?
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29 июня, 13:18
"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в ШвецииДепутаты единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана. Текст документа выложен на сайте Госдумы РФ 29 июня
Лисы наркотрафика
Вероятно, большинство этих жертв следует отнести к войне между преступными группировками "Мансикка" и "Курдикетту". И первой убитой в этой войне стала 60-летняя мать 33-летнего криминального авторитета Исмаила "Мансикка" Абдо. Ее убийство организовал лидер конкурирующего клана 37-летний Рава "Курдикетту" Маджид.
Ранее "Мансикка" ("Снеговик") был правой рукой "Курдикетту" ("Курдского лиса"), лидера сети "Фокстрот" по доставке и распространению наркотиков в Швеции. Потом один "кинул" другого, присвоив крупную партию наркотиков, и началось…
"Курдский лис" Маджид родом из Ирака, а начинал как продавец мороженного, отмывающий деньги. Неоднократно был судим в Швеции за кражи, наркотики, нападения и похищения людей, но освобождался досрочно. Похоже, что из "бандитского форса" члены его группировки даже метят пакеты с кокаином, амфетамином и каннабисом - знаком лисы. Члены группировки носят также золотые перстни в форме лис. Ну и золотые цепи, куда же без них – хорошо знакомые россиянам по лихим 90-м.
Схожая биография и у конкурента "Лиса" - Исмаила "Мансикка", который также неоднократно привлекался к суду за наркотики и другие тяжкие преступления.
Гангстеры нового поколения используют не только пистолеты и взрывчатку, но и более современные "санкционные" методы. Шведская пресса сообщала, что лидеры нескольких группировок, враждебных "Курдикетту", обсуждали на встрече – как можно заморозить активы "Курдского лиса".
Первые выстрелы войны между "Снеговиком" и "Курдским лисом" прозвучали в начале сентября в Турции. Там же, как говорят – находятся и оба криминальных авторитета. Но основным рынком сбыта для этих наркоторговцев является "толерантная" Швеция. Кроме "Фокстрота", в Швеции действуют такие крупные преступные организации, как "Броннетвет", "Зеронэтвет", "Дален" и "Бандитос", известные также как "Банда мотоциклистов", и многие другие.
По приблизительным данным, в шведские ОПГ может быть вовлечено до 30 тысяч человек. В большинстве случаев эти организации построены по популярному ныне сетевому принципу.
Только Стокгольм терроризирует 40 банд. По подсчетам Aftonbladet, в столичные преступные группировки входит более 1000 человек. Среди них – целые семьи, а наряду с ветеранами – участвуют и дети. Несовершеннолетних "солдат" используют и в качестве киллеров, с учетом мягкости возможного наказания. В феврале 2023 года в Скогосе 15-летний подросток застрелил такого же 15-летнего мальчика. Также в духе времени, все более важная роль в бандах отводится женщинам.
Криминальная глобализация
Глава шведского правительства Ульф Кристерссон сообщил, что на прошлой неделе встречался с мэром Нью-Йорка, чтобы перенять у него опыт противодействия организованной преступности. И это – не случайно. Швеция, все более вовлекаемая в процессы экономической и культурной глобализации, действительно начинает "американизироваться". В том числе – и по части засилья уличных банд, и международного наркотрафика.
Шведские крайне правые во всем винят мигрантов, выходцев из исламских стран. Но нет никаких оснований видеть причину наркомании, захлестнувшей европейские государства, в Коране. Собственно, исламские законы категорически не приемлют наркотики, а торговля ими – жестко преследуется.
Во многом благодаря проблемам с этнической преступностью ультраправая и исламофобская партия "Шведские демократы" получила на выборах 2022 года 2-е место, с 20,5 % голосов избирателей (на выборах 2006 года – только 2,9 %). А консерватор Ульф Кристерссон, ставший премьером только благодаря их поддержке, вынужден был принять требования националистов по ограничению иммиграции.
В тоже время недавнее убийство в Йордбро было совершено 22-летним членом неонацистской группировки, имевшим уже несколько приговоров, которые так и не вступили в силу.
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Швеция занимала 1-е место в Европе по смертности от употребления наркотиков. Но безусловно, причины столь высокого уровня преступности и наркомании в, казалось бы, благополучной скандинавской стране - следует искать в социальной сфере.
Стоит отметить, что нынешнее коалиционное праволиберальное правительство по сути начало демонтаж пресловутого "шведского социализма". Так, в 2023 году финансирование школ было сокращено до самого низкого с 2007 года уровня. И это при том, что в школах фиксируется резкое снижение успеваемости, а среди молодежи – рост психических отклонений.
Также в этом году сокращается треть всех запланированных рабочих мест для длительно безработных. Урезается и государственное финансирование агентства по трудоустройству, и рабочих мест на предприятиях – с 10 000 до 1 475 мест. Правое правительство сократило даже поддержку Международного центра имени Улофа Пальме. И его представители прямо пишут, что из-за инвестиций в Украину теперь могут пострадать "бедные и уязвимые люди в развивающихся странах". Также по предложению националистов будет сокращена социальная помощь мигрантам. Улучшит ли это интеграцию мигрантов в шведское общество – и безопасность последнего?
По докладу профсоюзного центра Katalys, в Швеции растет социальное неравенство и расслоение. Сегодня 1 % населения владеет 35 % национального богатства, в то время как остальные имеют нулевой доход от капитала. На одной и той же линии метро в Стокгольме средняя продолжительность жизни может различаться на 20 лет. И не случайно, что городские пригороды становятся криминальными анклавами.
При этом кризисные явления в экономике и социальной сфере Швеции значительно усугубили санкции против России и проблемы с энергоносителями. И сегодня высокая инфляция бьет уже и по сформированным бюджетным выплатам и пенсиям.
Однако на военные нужды депутаты шведского Риксдага – денег не жалеют. Уже с 2020 года, еще до начала СВО, которой сейчас принято прикрывать безудержную милитаризацию, Швеция начала увеличивать свои военные расходы. А на 2024 год запланировано увеличить финансирование армии сразу на 30 процентов, до 11 миллиардов долларов (в 2022-м было только 8,1 миллиарда). И достигнуть рекомендованного в НАТО показателя в 2 % от ВВП. При чем год назад это планировалось сделать только к 2028 году, но видимо кто-то – поторопил "независимых" и демократических шведских парламентариев.
Но нужно признать, что на фоне безудержного роста криминала определенная, хоть и извращенная логика – в милитаризме есть. Ведь если игнорировать социальные и глобальные корни преступности, то единственным выходом останется – бросать против уличных банд армию.
 
ЭксклюзивШвецияЗарубежьекриминалпреступлениянасилиенаркотрафиккриминалнаркотикиубийства
 
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06:10Юрий Кнутов раскрыл, какие два города нужны Зеленскому и где ВСУ будут "поддавливать" оборону РФ
06:07Взрыв преступности в тихой Швеции. Для ее подавления полиция привлекает армию
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