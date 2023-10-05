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На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза

На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза - 05.10.2023 Украина.ру

На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза

На саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить европейскими партнерами вопросы усиления украинской ПВО. Об этом Зеленский рассказал 5 октября в своем телеграм-канале.

2023-10-05T11:59

2023-10-05T11:59

2023-10-05T12:00

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"Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - сообщил Зеленский.Украина "наравне с другими нациями в общем европейском доме", заявил Зеленский. Он добавил, что у Киева появились "весомые предложения" по усилению имеющейся в Европе архитектуре безопасности, в частности региональной."Отдельное внимание-Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореплавания", - подчеркнул Зеленский.Третий саммит Европейского политического сообщества запланирован на 5 октября 2023 года в Альгамбре в Гранаде (Испания). Ожидается, что в саммите примут участие главы государств и правительств стран-участников Европейского политического сообщества, а также президент Евросовета, президент Еврокомиссии и президент Европарламента.Кроме украинского конфликта, ожидается, что в ходе саммита будут обсуждаться отношения между Сербией и албанскими сепаратистскими властями в Косово. Премьер-министр Армении Никола Пашинян надеялся представить на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая была запланирована в рамках саммита, потенциальное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Однако, президент Алиев заявил, что он готов принять участие лишь в трехстороннем формате ЕС-Азербайджан-Армения.

https://ukraina.ru/20231004/1049913074.html

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новости, владимир зеленский, украина, ес, пво