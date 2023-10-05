На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049924627.html
На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза
На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза - 05.10.2023 Украина.ру
На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза
На саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить европейскими партнерами вопросы усиления украинской ПВО. Об этом Зеленский рассказал 5 октября в своем телеграм-канале.
2023-10-05T11:59
2023-10-05T12:00
новости
владимир зеленский
украина
ес
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_3bbb9029a214428815ffd00d18b5220e.jpg
"Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - сообщил Зеленский.Украина "наравне с другими нациями в общем европейском доме", заявил Зеленский. Он добавил, что у Киева появились "весомые предложения" по усилению имеющейся в Европе архитектуре безопасности, в частности региональной."Отдельное внимание-Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореплавания", - подчеркнул Зеленский.Третий саммит Европейского политического сообщества запланирован на 5 октября 2023 года в Альгамбре в Гранаде (Испания). Ожидается, что в саммите примут участие главы государств и правительств стран-участников Европейского политического сообщества, а также президент Евросовета, президент Еврокомиссии и президент Европарламента.Кроме украинского конфликта, ожидается, что в ходе саммита будут обсуждаться отношения между Сербией и албанскими сепаратистскими властями в Косово. Премьер-министр Армении Никола Пашинян надеялся представить на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая была запланирована в рамках саммита, потенциальное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Однако, президент Алиев заявил, что он готов принять участие лишь в трехстороннем формате ЕС-Азербайджан-Армения.
https://ukraina.ru/20231004/1049913074.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_cdd9700024abde05952324f9f93e223f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, украина, ес, пво
Новости, Владимир Зеленский, Украина, ЕС, ПВО

На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза

11:59 05.10.2023 (обновлено: 12:00 05.10.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
На саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить европейскими партнерами вопросы усиления украинской ПВО. Об этом Зеленский рассказал 5 октября в своем телеграм-канале.
"Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - сообщил Зеленский.
Украина "наравне с другими нациями в общем европейском доме", заявил Зеленский. Он добавил, что у Киева появились "весомые предложения" по усилению имеющейся в Европе архитектуре безопасности, в частности региональной.
"Отдельное внимание-Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореплавания", - подчеркнул Зеленский.
Третий саммит Европейского политического сообщества запланирован на 5 октября 2023 года в Альгамбре в Гранаде (Испания). Ожидается, что в саммите примут участие главы государств и правительств стран-участников Европейского политического сообщества, а также президент Евросовета, президент Еврокомиссии и президент Европарламента.
Кроме украинского конфликта, ожидается, что в ходе саммита будут обсуждаться отношения между Сербией и албанскими сепаратистскими властями в Косово. Премьер-министр Армении Никола Пашинян надеялся представить на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая была запланирована в рамках саммита, потенциальное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Однако, президент Алиев заявил, что он готов принять участие лишь в трехстороннем формате ЕС-Азербайджан-Армения.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Вчера, 21:52
США развернёт производство ПВО на украинской территорииЗапад наращивает производство оружия – Украина и США намерены изготавливать системы противовоздушной обороны на территории Украины. Об этом пишет издание NV, цитируя украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаЕСПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Русский тратит больше немца. Италия страдает без российских туристов
13:00Пострадавшие в Горловке, паника чиновников, закрытые двери в ЕС. Главное на Украине на 13:00 5 октября
12:55Сергей Маркедонов об интересах России в Закавказье и "коллективном Саакашвили" в Грузии
12:48Тихие союзники России и прекрасный новый мир
12:47Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам
12:44Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе
12:43"Партизаны" Есенина, мэр планирует построить "Хутор-Сити". Что происходит в Харькове
12:33Владимир Зеленский и "последняя война"
12:02Московский инженер по почте продал за границу российскую военную продукцию на 31 млн рублей
11:59На саммите в Гранаде Зеленский попросит ПВО у Евросоюза
11:58ФСБ задержала двух россиян, шпионивших для Украины
11:56"Когда я вошёл в Совет ЕС": Юнкер признался, когда начался кризис в Европе
11:10Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов
10:58Rheinmetall уточнил характеристики разведывательных систем, поставляемых на Украину
10:57Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года
10:56Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер
10:32ФСБ и Росгвардия опробуют гранату, укрывающую от удара высокоточных ракет
10:08В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос
10:06Украина собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам
09:49Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire
Лента новостейМолния