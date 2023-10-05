https://ukraina.ru/20231005/1049913716.html
Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ
Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ - 05.10.2023 Украина.ру
Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ
Власти Молдавии ввели ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Таким образом страна намерена защитить внутренний рынок, передаёт "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы молдавского правительства
2023-10-05T00:26
2023-10-05T00:26
2023-10-05T00:27
молдавия
украина
импорт
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Решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Её члены назвали запрет вынужденной мерой в связи с недавними протестами молдавских фермеров, которые потребовали ограничить импорт сельхозпродукции из Украины. Недовольные земледельцы объединились в ассоциацию и угрожали массовыми акциями протеста. Хлынувшее в Молдавию украинское зерно обвалило местные цены. В частности, пшеница стала стоить почти вдвое ниже себестоимости. Для того, чтобы молдавские фермеры не обанкротились власти ограничили в страну ввоз пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника без соответствующей лицензии. Такой документ могут получить, в том числе, производители масел и жиров, мукомольной продукции, корма, животноводы. Ранее Румыния ограничила ввоз зерновых с Украины и из Молдавии. Импорт агропродукции из этих стран разрешается только румынским предпринимателям, работающим в таких секторах, как производство масел и жиров, производство мукомольных продуктов, препаратов для кормления сельскохозяйственных животных и животноводства.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
молдавия, украина, импорт
Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ
00:26 05.10.2023 (обновлено: 00:27 05.10.2023)
Власти Молдавии ввели ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Таким образом страна намерена защитить внутренний рынок, передаёт "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы молдавского правительства
Решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Её члены назвали запрет вынужденной мерой в связи с недавними протестами молдавских фермеров, которые потребовали ограничить импорт сельхозпродукции из Украины.
Недовольные земледельцы объединились в ассоциацию и угрожали массовыми акциями протеста. Хлынувшее в Молдавию украинское зерно обвалило местные цены. В частности, пшеница стала стоить почти вдвое ниже себестоимости. Для того, чтобы молдавские фермеры не обанкротились власти ограничили в страну ввоз пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника без соответствующей лицензии.
Такой документ могут получить, в том числе, производители масел и жиров, мукомольной продукции, корма, животноводы.
Ранее Румыния ограничила ввоз зерновых с Украины и из Молдавии. Импорт агропродукции из этих стран разрешается только румынским предпринимателям, работающим в таких секторах, как производство масел и жиров, производство мукомольных продуктов, препаратов для кормления сельскохозяйственных животных и животноводства.