https://ukraina.ru/20231005/1049913716.html

Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ

Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ - 05.10.2023 Украина.ру

Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ

Власти Молдавии ввели ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Таким образом страна намерена защитить внутренний рынок, передаёт "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы молдавского правительства

2023-10-05T00:26

2023-10-05T00:26

2023-10-05T00:27

молдавия

украина

импорт

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Решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Её члены назвали запрет вынужденной мерой в связи с недавними протестами молдавских фермеров, которые потребовали ограничить импорт сельхозпродукции из Украины. Недовольные земледельцы объединились в ассоциацию и угрожали массовыми акциями протеста. Хлынувшее в Молдавию украинское зерно обвалило местные цены. В частности, пшеница стала стоить почти вдвое ниже себестоимости. Для того, чтобы молдавские фермеры не обанкротились власти ограничили в страну ввоз пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника без соответствующей лицензии. Такой документ могут получить, в том числе, производители масел и жиров, мукомольной продукции, корма, животноводы. Ранее Румыния ограничила ввоз зерновых с Украины и из Молдавии. Импорт агропродукции из этих стран разрешается только румынским предпринимателям, работающим в таких секторах, как производство масел и жиров, производство мукомольных продуктов, препаратов для кормления сельскохозяйственных животных и животноводства.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

молдавия, украина, импорт