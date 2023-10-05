https://ukraina.ru/20231005/1049898546.html

Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну

Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну - 05.10.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну

Великобритания стремится ввести свой флот в Чёрное море и тестирует Россию ракетными ударами по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко

2023-10-05T06:15

2023-10-05T06:15

2023-10-05T06:15

новости

украина

черное море

севастополь

великобритания

крым

запад

ракеты

флот

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Великобритания сейчас присматривается к тому, чтобы ввести свой флот в Черное море. Они считают, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов, рассказал эксперт.На научном языке это называется "ведение военных действий на ограниченном театре военных действий". Именно для этого Запад тестирует Россию ракетными ударами, в том числе по территории Крыма и Севастополя, добавил он.Москва не идёт на жёсткие обещанные действия, значит, можно делать следующий шаг эскалации. Отсутствие мощного ответа укрепляет на Западе мнение о том, что против России можно развязать неядерный конфликт средней степени интенсивности, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049887890.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, черное море, севастополь, великобритания, крым, запад, ракеты, флот