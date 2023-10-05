Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну - 05.10.2023 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну
Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну - 05.10.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну
Великобритания стремится ввести свой флот в Чёрное море и тестирует Россию ракетными ударами по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
2023-10-05T06:15
2023-10-05T06:15
новости
украина
черное море
севастополь
великобритания
крым
запад
ракеты
флот
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Великобритания сейчас присматривается к тому, чтобы ввести свой флот в Черное море. Они считают, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов, рассказал эксперт.На научном языке это называется "ведение военных действий на ограниченном театре военных действий". Именно для этого Запад тестирует Россию ракетными ударами, в том числе по территории Крыма и Севастополя, добавил он.Москва не идёт на жёсткие обещанные действия, значит, можно делать следующий шаг эскалации. Отсутствие мощного ответа укрепляет на Западе мнение о том, что против России можно развязать неядерный конфликт средней степени интенсивности, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049887890.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, черное море, севастополь, великобритания, крым, запад, ракеты, флот
Новости, Украина, Черное море, Севастополь, Великобритания, Крым, Запад, ракеты, флот

Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну

06:15 05.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Великобритания стремится ввести свой флот в Чёрное море и тестирует Россию ракетными ударами по Севастополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
Великобритания сейчас присматривается к тому, чтобы ввести свой флот в Черное море. Они считают, что это будут военные действия типа Крымской войны 1853–1856 годов, рассказал эксперт.
На научном языке это называется "ведение военных действий на ограниченном театре военных действий". Именно для этого Запад тестирует Россию ракетными ударами, в том числе по территории Крыма и Севастополя, добавил он.
"Если можно обстреливать Крым, например, британскими ракетами, то почему бы завтра сначала не ударить по Калининградской области средствами РЭБ, потом провести кибератаки, потом немного пострелять пусть не у Калининграда, а у Правдинска или Багратионовска?", - подчеркнул Фененко.
Москва не идёт на жёсткие обещанные действия, значит, можно делать следующий шаг эскалации. Отсутствие мощного ответа укрепляет на Западе мнение о том, что против России можно развязать неядерный конфликт средней степени интенсивности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Храпач интервью
Вчера, 10:55
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать, как ИзраильПодполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач рассказал в интервью изданию Украина.ру о смысле обвинений главы ГУР и офицеров ВСУ и о том, как России использовать израильский опыт в поимке беглых нацистских преступников.
 
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