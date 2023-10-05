https://ukraina.ru/20231005/1049892488.html

"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина

"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина - 05.10.2023 Украина.ру

"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина

Украина не смогла продемонстрировать США победу на поле боя и поэтому она становится токсичным активом для американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-10-05T05:05

2023-10-05T05:05

2023-10-05T05:05

новости

владимир зеленский

сша

украина

бюджет

демократы

республиканцы

джо байден

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США приняли временный бюджет и отказались финансировать Украину не потому, что им жалко денег. Пять миллиардов долларов - не слишком большие деньги для американского бюджета, рассказал эксперт.В США идет борьба за власть, и украинское досье будет использовано республиканцами, чтобы топить демократов. Отказ от выделения денег на военную помощь Украине — это очередной способ надавить на Байдена. Также это сигнал Зеленскому, что ему пора уходить, потому что он стал неуправляемым вором, добавил он.Украина стоит больших денег. И Вашингтон уже потратил на неё 100 миллиардов долларов. По меркам США - это не самая большая сумма. Но в условиях недофинансирования армии и кризиса на мексиканской границе даже эти деньги имеют существенное значение для избирателей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230930/1049809419.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, сша, украина, бюджет, демократы, республиканцы, джо байден