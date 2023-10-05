"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина - 05.10.2023 Украина.ру
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"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина
"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина - 05.10.2023 Украина.ру
"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина
Украина не смогла продемонстрировать США победу на поле боя и поэтому она становится токсичным активом для американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-10-05T05:05
2023-10-05T05:05
новости
владимир зеленский
сша
украина
бюджет
демократы
республиканцы
джо байден
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США приняли временный бюджет и отказались финансировать Украину не потому, что им жалко денег. Пять миллиардов долларов - не слишком большие деньги для американского бюджета, рассказал эксперт.В США идет борьба за власть, и украинское досье будет использовано республиканцами, чтобы топить демократов. Отказ от выделения денег на военную помощь Украине — это очередной способ надавить на Байдена. Также это сигнал Зеленскому, что ему пора уходить, потому что он стал неуправляемым вором, добавил он.Украина стоит больших денег. И Вашингтон уже потратил на неё 100 миллиардов долларов. По меркам США - это не самая большая сумма. Но в условиях недофинансирования армии и кризиса на мексиканской границе даже эти деньги имеют существенное значение для избирателей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230930/1049809419.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, сша, украина, бюджет, демократы, республиканцы, джо байден
Новости, Владимир Зеленский, США, Украина, бюджет, демократы, республиканцы, Джо Байден

"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина

05:05 05.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украина не смогла продемонстрировать США победу на поле боя и поэтому она становится токсичным активом для американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
США приняли временный бюджет и отказались финансировать Украину не потому, что им жалко денег. Пять миллиардов долларов - не слишком большие деньги для американского бюджета, рассказал эксперт.
В США идет борьба за власть, и украинское досье будет использовано республиканцами, чтобы топить демократов. Отказ от выделения денег на военную помощь Украине — это очередной способ надавить на Байдена. Также это сигнал Зеленскому, что ему пора уходить, потому что он стал неуправляемым вором, добавил он.
"Выборы состоятся, и вполне возможно, Зеленский участвовать в них не будет. Заявление его жены — зондаж общественного мнения на предмет того, как общество отнесется к отсутствию кандидатуры Зеленского на выборах", - подчеркнул Зубец.
Украина стоит больших денег. И Вашингтон уже потратил на неё 100 миллиардов долларов. По меркам США - это не самая большая сумма. Но в условиях недофинансирования армии и кризиса на мексиканской границе даже эти деньги имеют существенное значение для избирателей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
30 сентября, 19:45
Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле бояНадо помнить, что попытки России призвать мировое сообщество соблюдать решения Нюрнбергского трибунала об осуждении оправдания или героизации нацизма не приводили ни к чему. Канада, США, Украина, страны Балтии совершенно спокойно героизировали и оправдывали нацизм, утверждает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
 
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