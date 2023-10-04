https://ukraina.ru/20231004/1049905595.html
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра - 04.10.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
Российские войска уничтожают небольшие десантные группы ВСУ, которые пытаются высадиться на небольших островах
2023-10-04T16:44
2023-10-04T16:44
2023-10-04T16:44
новости
владимир сальдо
херсонская область
днепр (река)
всу
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В Херсонской области ВСУ наращивают группировку войск и техники для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на левобережье. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Добавляется количество техники, большей частью западной техники", - сказал Сальдо.Российские военные уничтожают все группы, которые пытаются высадиться на многочисленных островах, добавил Сальдо. По его словам, ВСУ переплывают реку небольшими десантными группами из двух-трех лодок."Разговор идет о том, что это в масштабное наступление не может перерасти никак. Но в любом случае, его нужно подавить в зародыше", - полагает губернатор.Ранее Владимир Сальдо заявил, что российские войска "все равно вернутся в Херсон" и на правый берег Днепра.
https://ukraina.ru/20231004/1049895232.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир сальдо, херсонская область, днепр (река), всу
Новости, Владимир Сальдо, Херсонская область, Днепр (река), ВСУ
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
Российские войска уничтожают небольшие десантные группы ВСУ, которые пытаются высадиться на небольших островах
В Херсонской области ВСУ наращивают группировку войск и техники для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на левобережье. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Добавляется количество техники, большей частью западной техники", - сказал Сальдо.
Российские военные уничтожают все группы, которые пытаются высадиться на многочисленных островах, добавил Сальдо. По его словам, ВСУ переплывают реку небольшими десантными группами из двух-трех лодок.
"Разговор идет о том, что это в масштабное наступление не может перерасти никак. Но в любом случае, его нужно подавить в зародыше", - полагает губернатор.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что российские войска "все равно вернутся в Херсон" и на правый берег Днепра.