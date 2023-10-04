Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра

"Отбирать свои пяди и крохи..." У России есть всё необходимое для своего наступления

Вольно или невольно бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom обозначил самый сакральный вопрос современности, максимально сузив его до уровня спецвоенной операции (СВО)