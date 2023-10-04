Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра - 04.10.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра - 04.10.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
Российские войска уничтожают небольшие десантные группы ВСУ, которые пытаются высадиться на небольших островах
2023-10-04T16:44
2023-10-04T16:44
новости
владимир сальдо
херсонская область
днепр (река)
всу
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В Херсонской области ВСУ наращивают группировку войск и техники для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на левобережье. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Добавляется количество техники, большей частью западной техники", - сказал Сальдо.Российские военные уничтожают все группы, которые пытаются высадиться на многочисленных островах, добавил Сальдо. По его словам, ВСУ переплывают реку небольшими десантными группами из двух-трех лодок."Разговор идет о том, что это в масштабное наступление не может перерасти никак. Но в любом случае, его нужно подавить в зародыше", - полагает губернатор.Ранее Владимир Сальдо заявил, что российские войска "все равно вернутся в Херсон" и на правый берег Днепра.
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новости, владимир сальдо, херсонская область, днепр (река), всу
Новости, Владимир Сальдо, Херсонская область, Днепр (река), ВСУ

Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра

16:44 04.10.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Российские войска уничтожают небольшие десантные группы ВСУ, которые пытаются высадиться на небольших островах
В Херсонской области ВСУ наращивают группировку войск и техники для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на левобережье. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Добавляется количество техники, большей частью западной техники", - сказал Сальдо.
Российские военные уничтожают все группы, которые пытаются высадиться на многочисленных островах, добавил Сальдо. По его словам, ВСУ переплывают реку небольшими десантными группами из двух-трех лодок.
"Разговор идет о том, что это в масштабное наступление не может перерасти никак. Но в любом случае, его нужно подавить в зародыше", - полагает губернатор.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что российские войска "все равно вернутся в Херсон" и на правый берег Днепра.
13:36
"Отбирать свои пяди и крохи..." У России есть всё необходимое для своего наступления Вольно или невольно бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom обозначил самый сакральный вопрос современности, максимально сузив его до уровня спецвоенной операции (СВО)
 
НовостиВладимир СальдоХерсонская областьДнепр (река)ВСУ
 
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