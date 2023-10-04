На Украине выпустили ментальную "Азбуку силы" из четырех букв
Азбука силы
Министерство культуры и информационной политики Украины по инициативе жены президента Владимира Зеленского ударилось в ментальное здоровье и разработало специальную "Азбуку силы". Об этом сообщили в телеграм-канале Минкульта
Пока ВСУ призывает президента Владимира Зеленского снять костюм военного и навести порядок в стране в части коррупции, супруга первого лица страны инициирует Всеукраинские программы ментального здоровья "Ты как?". В результате такой работы появилась "Азбука силы".
"Где брать силы, когда кажется, что все источники уже исчерпаны? На самом деле у каждого из нас много источников силы, но в ежедневном вихре хлопот мы часто о них забываем. Простые будничные вещи, как прогулки, физические упражнения, искусство, музыка, общение, книги, нас наполняют, дарят вдохновение двигаться дальше. Простое упражнение "Азбука силы" поможет вспомнить или даже найти новые источники наполнения. Откройте алфавит, пройдитесь буквами и выпишите как можно больше вещей, которым сможете уделять час-два после работы.
Видео, правда, хватило всего на четыре буквы:
Активная гимнастика, бег, вышивание и игра на музыкальных инструментах – весьма оригинальные советы. Тем более, что большая часть украинцев в соцопросе недавно заявила об ухудшении своего финансового состояния. И это на фоне бесконечных вливаний Евросоюзом миллионов евро в бюджет Украины.
8 сентября, 10:18Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоровНа этой неделе в Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов, супругов первых лиц государств. Уже в третий раз его проводят в старинной православной святыне — Софии Киевской. Посвящен он был теме психического здоровья, но это лишь формальный повод для кулуарных встреч, так как о психологических расстройствах там говорил лишь вскользь