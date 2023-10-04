На Украине выпустили ментальную "Азбуку силы" из четырех букв

Жена Зеленского и психическое здоровье. Как президент Украины учил коллег выжимать слезу из спонсоров На этой неделе в Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов, супругов первых лиц государств. Уже в третий раз его проводят в старинной православной святыне — Софии Киевской. Посвящен он был теме психического здоровья, но это лишь формальный повод для кулуарных встреч, так как о психологических расстройствах там говорил лишь вскользь