https://ukraina.ru/20231004/1049901069.html
Украина запускает первый поезд из Львова в Варшаву за 18 лет
Украина запускает первый поезд из Львова в Варшаву за 18 лет - 04.10.2023 Украина.ру
Украина запускает первый поезд из Львова в Варшаву за 18 лет
С 15 октября "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) запускает пассажирские поезда по маршруту Львов-Варшава. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба украинского предприятия.
2023-10-04T16:07
2023-10-04T16:07
2023-10-04T16:07
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"Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская", - сказано в официальном сообщении.Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что расширение международных железнодорожных пассажирских маршрутов сделано для того, "чтобы украинцы могли легко выезжать за границу и возвращаться домой"."Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - добавил Лященко.Проект реализован вместе с польским железнодорожным перевозчиком SKPL. Пересадка на станции Рава-Русская во Львовской области решает вопрос перехода с широкой колеи на узкую. С запуском маршрута Львов-Варшава будет восстановлена работа железнодорожного пункта пропуска.В настоящее время граждане Украины не могут свободно выезжать за границу и возвращаться ввиду ряда ограничений. Пассажирское сухопутное сообщение фактически действует только с Евросоюзом. Выезд за границу запрещён гражданам призывного возраста (18-60 лет).В 2022 году правительство Украины распорядилось конфисковать подвижной состав Российских и Белорусских железных дорог вместе с грузами. Москва и Минск расценили это как криминальное преступление.
https://ukraina.ru/20230815/1048703702.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, западная украина, львовская область, укрзализныця, железная дорога, польша, миграция, варшава, львов, постсоветское пространство
Новости, Новости Украины, Западная Украина, Львовская область, Укрзализныця, железная дорога, Польша, миграция, Варшава, Львов, постсоветское пространство
Украина запускает первый поезд из Львова в Варшаву за 18 лет
С 15 октября "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) запускает пассажирские поезда по маршруту Львов-Варшава. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба украинского предприятия.
"Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская", - сказано в официальном сообщении.
Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что расширение международных железнодорожных пассажирских маршрутов сделано для того, "чтобы украинцы могли легко выезжать за границу и возвращаться домой".
"Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - добавил Лященко.
Проект реализован вместе с польским железнодорожным перевозчиком SKPL. Пересадка на станции Рава-Русская во Львовской области решает вопрос перехода с широкой колеи на узкую. С запуском маршрута Львов-Варшава будет восстановлена работа железнодорожного пункта пропуска.
В настоящее время граждане Украины не могут свободно выезжать за границу и возвращаться ввиду ряда ограничений. Пассажирское сухопутное сообщение фактически действует только с Евросоюзом. Выезд за границу запрещён гражданам призывного возраста (18-60 лет).
В 2022 году правительство Украины распорядилось конфисковать подвижной состав Российских и Белорусских железных дорог вместе с грузами. Москва и Минск расценили это как криминальное преступление.