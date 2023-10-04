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Украина запускает первый поезд из Львова в Варшаву за 18 лет

Украина запускает первый поезд из Львова в Варшаву за 18 лет - 04.10.2023 Украина.ру

Украина запускает первый поезд из Львова в Варшаву за 18 лет

С 15 октября "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) запускает пассажирские поезда по маршруту Львов-Варшава. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба украинского предприятия.

2023-10-04T16:07

2023-10-04T16:07

2023-10-04T16:07

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"Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская", - сказано в официальном сообщении.Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что расширение международных железнодорожных пассажирских маршрутов сделано для того, "чтобы украинцы могли легко выезжать за границу и возвращаться домой"."Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - добавил Лященко.Проект реализован вместе с польским железнодорожным перевозчиком SKPL. Пересадка на станции Рава-Русская во Львовской области решает вопрос перехода с широкой колеи на узкую. С запуском маршрута Львов-Варшава будет восстановлена работа железнодорожного пункта пропуска.В настоящее время граждане Украины не могут свободно выезжать за границу и возвращаться ввиду ряда ограничений. Пассажирское сухопутное сообщение фактически действует только с Евросоюзом. Выезд за границу запрещён гражданам призывного возраста (18-60 лет).В 2022 году правительство Украины распорядилось конфисковать подвижной состав Российских и Белорусских железных дорог вместе с грузами. Москва и Минск расценили это как криминальное преступление.

https://ukraina.ru/20230815/1048703702.html

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