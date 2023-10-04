Представительство МВФ в Киеве возобновит работу - 04.10.2023 Украина.ру
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Представительство МВФ в Киеве возобновит работу
Представительство МВФ в Киеве возобновит работу - 04.10.2023 Украина.ру
Представительство МВФ в Киеве возобновит работу
О начале работы сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом она написала в соцсети X (Твиттере)
2023-10-04T11:56
2023-10-04T11:56
новости
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Впервые за три года на Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. По итогам работы двух дней было принято решение о возобновлении работы постоянного представителя Фонда в Киеве. Миссия ВМФ стартовала 25 сентября в Варшаве. В этот день состоялись технические дискуссии с представителями Украины в рамках подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). 1 октября делегация прибыла в Киев, чтобы провести встречи с руководством страны и обсудить программы финансирования. По итогу Украина рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около 900 миллионов долларов до конца 2023 года.
https://ukraina.ru/20230626/1047559854.html
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Новости, Украина, ВМФ, кредит

Представительство МВФ в Киеве возобновит работу

11:56 04.10.2023
 
© TwitterМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Twitter
Читать в
О начале работы сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом она написала в соцсети X (Твиттере)
Впервые за три года на Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. По итогам работы двух дней было принято решение о возобновлении работы постоянного представителя Фонда в Киеве.
"Я рада объявить о возобновлении работы постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной", – сообщила Кристалина Георгиева.
Миссия ВМФ стартовала 25 сентября в Варшаве. В этот день состоялись технические дискуссии с представителями Украины в рамках подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). 1 октября делегация прибыла в Киев, чтобы провести встречи с руководством страны и обсудить программы финансирования. По итогу Украина рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около 900 миллионов долларов до конца 2023 года.
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
26 июня, 11:48
МВФ трижды менял правила финансирования ради УкраиныМеждународный валютный фонд (МВФ) уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, сообщили журналисты РИА Новости 26 июня
 
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