https://ukraina.ru/20231004/1049893876.html

Представительство МВФ в Киеве возобновит работу

Представительство МВФ в Киеве возобновит работу - 04.10.2023 Украина.ру

Представительство МВФ в Киеве возобновит работу

О начале работы сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом она написала в соцсети X (Твиттере)

2023-10-04T11:56

2023-10-04T11:56

2023-10-04T11:56

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Впервые за три года на Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. По итогам работы двух дней было принято решение о возобновлении работы постоянного представителя Фонда в Киеве. Миссия ВМФ стартовала 25 сентября в Варшаве. В этот день состоялись технические дискуссии с представителями Украины в рамках подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). 1 октября делегация прибыла в Киев, чтобы провести встречи с руководством страны и обсудить программы финансирования. По итогу Украина рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около 900 миллионов долларов до конца 2023 года.

https://ukraina.ru/20230626/1047559854.html

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новости, украина, вмф, кредит