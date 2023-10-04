https://ukraina.ru/20231004/1049892238.html
Украинец, атаковавший российский самолёт под Минском, обвинил СБУ в предательстве
Украинец, атаковавший российский самолёт под Минском, обвинил СБУ в предательстве - 04.10.2023 Украина.ру
Украинец, атаковавший российский самолёт под Минском, обвинил СБУ в предательстве
Гражданин Украины Николай Швец, задержанный в Белоруссии после атаки на российский военный самолёт А-50 на аэродроме под Минском, назвал предательством утверждения ряда СМИ, что он актёр, а диверсию организовала и совершила белорусская оппозиция. Об этом Швец 3 октября заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1"
2023-10-04T10:42
2023-10-04T10:42
2023-10-04T10:42
новости
белоруссия
диверсанты
сбу
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Обвиняемый в терроризме Швец рассказал, что находится в СИЗО КГБ Белоруссии уже семь месяцев. И за всё это время с украинской стороны ему не оказали никакой помощи, его не посетил консул, не был нанят адвокат, "передачка никакая не заехала, деньги не перечислили".По его словам, от куратора Службы безопасности Украины (СБУ) он получил задание атаковать российский самолёт, после выполнения которого должна была последовать эвакуация - но её не было. Швец предполагает, что его хотели использовать для второго задания, а "потом вообще убить, зачистить". По последовавшим отступлениям от первоначального плана эвакуации через белорусско-украинскую границу, накладкам и переносам, он понял, что "они изначально знали, что эвакуации не будет".В настоящее время помощь ему оказывает адвокат, которого предоставило белорусское государство. Швец предполагает, что украинские власти запретили его родственникам приезжать в Белоруссию, связываться с ним и оказывать какую-либо помощь."У меня была слепая вера в святость СБУ, что я всё-таки связался с серьёзными людьми, которые не могут позволить, чтобы их люди куда-то терялись... Я долго оставался в этой иллюзии: меня не бросят, не кинут, не предадут… Я просто (им) не нужен", - подытожил Швец.В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о более 20 задержанных, причастных к диверсии в отношении российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. В их числе - имеющий российское и украинское гражданство Николай Швец, который признался в выполнении приказа СБУ. Всем задержанным предъявлены обвинения по статье "Акт терроризма, совершённый организованной группой".При диверсии использовались беспилотники, самолёт серьёзных повреждений не получил.
https://ukraina.ru/20230307/1044181609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, диверсанты, сбу
Украинец, атаковавший российский самолёт под Минском, обвинил СБУ в предательстве
Гражданин Украины Николай Швец, задержанный в Белоруссии после атаки на российский военный самолёт А-50 на аэродроме под Минском, назвал предательством утверждения ряда СМИ, что он актёр, а диверсию организовала и совершила белорусская оппозиция. Об этом Швец 3 октября заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1"
Обвиняемый в терроризме Швец рассказал, что находится в СИЗО КГБ Белоруссии уже семь месяцев. И за всё это время с украинской стороны ему не оказали никакой помощи, его не посетил консул, не был нанят адвокат, "передачка никакая не заехала, деньги не перечислили".
По его словам, от куратора Службы безопасности Украины (СБУ) он получил задание атаковать российский самолёт, после выполнения которого должна была последовать эвакуация - но её не было. Швец предполагает, что его хотели использовать для второго задания, а "потом вообще убить, зачистить". По последовавшим отступлениям от первоначального плана эвакуации через белорусско-украинскую границу, накладкам и переносам, он понял, что "они изначально знали, что эвакуации не будет".
"Что я чувствую, когда меня называют актёром? Я чувствую только одно – предательство. СМИ это преподносится, как будто бы белорусские партизаны это всё сделали... Как это всё можно назвать? Меня бросили, меня забыли, меня предали", - сказал Швец.
В настоящее время помощь ему оказывает адвокат, которого предоставило белорусское государство. Швец предполагает, что украинские власти запретили его родственникам приезжать в Белоруссию, связываться с ним и оказывать какую-либо помощь.
"У меня была слепая вера в святость СБУ, что я всё-таки связался с серьёзными людьми, которые не могут позволить, чтобы их люди куда-то терялись... Я долго оставался в этой иллюзии: меня не бросят, не кинут, не предадут… Я просто (им) не нужен", - подытожил Швец.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о более 20 задержанных, причастных к диверсии в отношении российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. В их числе - имеющий российское и украинское гражданство Николай Швец, который признался в выполнении приказа СБУ. Всем задержанным предъявлены обвинения по статье "Акт терроризма, совершённый организованной группой".
При диверсии использовались беспилотники, самолёт серьёзных повреждений не получил.