Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild - 04.10.2023 Украина.ру
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Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild
Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild - 04.10.2023 Украина.ру
Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild
Неубедительные результаты наступления и недостаточное количество поставляемых Западом современных вооружений способствуют нарастанию панических настроений в правительстве Украины. Об этом на страницах газеты Bild написал вице-президент издания Пауль Ронцхаймер
2023-10-04T09:01
2023-10-04T09:02
новости
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запад
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военная помощь
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Немецкий журналист задался вопросом о текущей ситуации на Украине в ходе своей последней поездки в "незалежную" в минувшие выходные. По его словам, одну из самых больших опасностей для Киева представляет так называемая "военная усталость" - угрожающее отсутствие интереса к событиям на Украине в западном обществе.Также на настроения в правительственных кругах сильно влияет "обрушение" поддержки со стороны европейских стран на фоне нарастания противоречий внутри ЕС. Киевские чиновники подчёркивают, что военная помощь не достигает объёма, необходимого для достижения значимых успехов на фронте. В то время как санкции Запада не помешали России значительно нарастить объёмы своего военного производства.Ронцхаймер приводит в публикации слова украинского чиновника, заявившего, что Украине необходимы "дальнейшие успехи до конца года, чтобы показать, что мы побеждаем в этой войне"."Даже если давление со стороны Брюсселя продолжит усиливаться, мы не будем вести переговоры. Выхода нет", - подчеркнул представитель Киева.
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60
новости, украина, россия, запад, сво, военная помощь
Новости, Украина, Россия, Запад, СВО, военная помощь

Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild

09:01 04.10.2023 (обновлено: 09:02 04.10.2023)
 
© kmu.gov.ua / Перейти в фотобанкКабинет министров Украины
Кабинет министров Украины
© kmu.gov.ua
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Неубедительные результаты наступления и недостаточное количество поставляемых Западом современных вооружений способствуют нарастанию панических настроений в правительстве Украины. Об этом на страницах газеты Bild написал вице-президент издания Пауль Ронцхаймер
Немецкий журналист задался вопросом о текущей ситуации на Украине в ходе своей последней поездки в "незалежную" в минувшие выходные. По его словам, одну из самых больших опасностей для Киева представляет так называемая "военная усталость" - угрожающее отсутствие интереса к событиям на Украине в западном обществе.
Также на настроения в правительственных кругах сильно влияет "обрушение" поддержки со стороны европейских стран на фоне нарастания противоречий внутри ЕС. Киевские чиновники подчёркивают, что военная помощь не достигает объёма, необходимого для достижения значимых успехов на фронте. В то время как санкции Запада не помешали России значительно нарастить объёмы своего военного производства.
"Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений", — говорится в публикации.
Ронцхаймер приводит в публикации слова украинского чиновника, заявившего, что Украине необходимы "дальнейшие успехи до конца года, чтобы показать, что мы побеждаем в этой войне".
"Даже если давление со стороны Брюсселя продолжит усиливаться, мы не будем вести переговоры. Выхода нет", - подчеркнул представитель Киева.
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
06:40
Уничтожение Украины будет продолжено. Эксперты считают деньги, которые США и ЕС вложат в войнуСитуация для Киева складывается крайне сложная. Фронт стоит, военная помощь Запада под вопросом, внутри страны развиваются разрушительные процессы и в экономической, и в социальной сфере. Что дальше? Ответ на этот вопрос ищут украинские политики и эксперты
 
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