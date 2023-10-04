https://ukraina.ru/20231004/1049888594.html

Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild

Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild - 04.10.2023 Украина.ру

Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild

Неубедительные результаты наступления и недостаточное количество поставляемых Западом современных вооружений способствуют нарастанию панических настроений в правительстве Украины. Об этом на страницах газеты Bild написал вице-президент издания Пауль Ронцхаймер

2023-10-04T09:01

2023-10-04T09:01

2023-10-04T09:02

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Немецкий журналист задался вопросом о текущей ситуации на Украине в ходе своей последней поездки в "незалежную" в минувшие выходные. По его словам, одну из самых больших опасностей для Киева представляет так называемая "военная усталость" - угрожающее отсутствие интереса к событиям на Украине в западном обществе.Также на настроения в правительственных кругах сильно влияет "обрушение" поддержки со стороны европейских стран на фоне нарастания противоречий внутри ЕС. Киевские чиновники подчёркивают, что военная помощь не достигает объёма, необходимого для достижения значимых успехов на фронте. В то время как санкции Запада не помешали России значительно нарастить объёмы своего военного производства.Ронцхаймер приводит в публикации слова украинского чиновника, заявившего, что Украине необходимы "дальнейшие успехи до конца года, чтобы показать, что мы побеждаем в этой войне"."Даже если давление со стороны Брюсселя продолжит усиливаться, мы не будем вести переговоры. Выхода нет", - подчеркнул представитель Киева.

https://ukraina.ru/20231004/1049867803.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, запад, сво, военная помощь