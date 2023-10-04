Александр Казаков сообщил, как ВС РФ давят три бригады ВСУ, заманивая в огневой котёл на Запорожье - 04.10.2023 Украина.ру
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Александр Казаков сообщил, как ВС РФ давят три бригады ВСУ, заманивая в огневой котёл на Запорожье
Александр Казаков сообщил, как ВС РФ давят три бригады ВСУ, заманивая в огневой котёл на Запорожье - 04.10.2023 Украина.ру
Александр Казаков сообщил, как ВС РФ давят три бригады ВСУ, заманивая в огневой котёл на Запорожье
Если на каком-то участке силы противника очевидно превышают, то ВС РФ могут совершить тактический отход, чтобы заманить ВСУ в "огневой мешок". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-10-04T12:00
2023-10-04T12:00
новости
всу
вс рф
наступление
запорожье
работино
отступление
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оборона
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На участке Работино-Вербное ВСУ вклинились в российскую оборону совершенно ожидаемо, потому что у ВС РФ нет команды "стоять насмерть". Если силы противника очевидным образом превышают, то подразделения получают приказ отходить, рассказал экс-советник главы ДНР.Сначала российские войска делают вид, что поддаются натиску противника. И если ВСУ идут на эту психологическую уловку, то продвигаются дальше. Российское командование оставляет на соседних высотах свои фланги и ВСУ попадают в "огневой мешок", отметил советник.По неофициальным данным, ВС РФ перебросили на линию Работино-Вербное две дивизии ВДВ, которые на флангах этого клина успешно давят противника. Таким образом там получился котёл, в который попали три бригады ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231002/1049842777.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, вс рф, наступление, запорожье, работино, отступление, вдв, оборона
Новости, ВСУ, ВС РФ, наступление, Запорожье, Работино, отступление, ВДВ, Оборона

Александр Казаков сообщил, как ВС РФ давят три бригады ВСУ, заманивая в огневой котёл на Запорожье

12:00 04.10.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP / Libkos
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Если на каком-то участке силы противника очевидно превышают, то ВС РФ могут совершить тактический отход, чтобы заманить ВСУ в "огневой мешок". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
На участке Работино-Вербное ВСУ вклинились в российскую оборону совершенно ожидаемо, потому что у ВС РФ нет команды "стоять насмерть". Если силы противника очевидным образом превышают, то подразделения получают приказ отходить, рассказал экс-советник главы ДНР.
"Тут не "позади Москва", это не та история. И поэтому они (ВСУ. - Ред.) вклиниваются, соответственно мы их пропускаем, но сохраняем фланги, потому что мы там на высотах. То есть, по большому счёту мы их приглашаем", - добавил Казаков.
Сначала российские войска делают вид, что поддаются натиску противника. И если ВСУ идут на эту психологическую уловку, то продвигаются дальше. Российское командование оставляет на соседних высотах свои фланги и ВСУ попадают в "огневой мешок", отметил советник.
По неофициальным данным, ВС РФ перебросили на линию Работино-Вербное две дивизии ВДВ, которые на флангах этого клина успешно давят противника. Таким образом там получился котёл, в который попали три бригады ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
2 октября, 15:02
Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлахВСУ под Купянском пытаются построить что-то вроде глубокоэшелонированной обороны, но судя по тому, как наши их утюжат, вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали наши на Запорожском направлении, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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