Александр Казаков сообщил, как ВС РФ давят три бригады ВСУ, заманивая в огневой котёл на Запорожье
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Если на каком-то участке силы противника очевидно превышают, то ВС РФ могут совершить тактический отход, чтобы заманить ВСУ в "огневой мешок". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
На участке Работино-Вербное ВСУ вклинились в российскую оборону совершенно ожидаемо, потому что у ВС РФ нет команды "стоять насмерть". Если силы противника очевидным образом превышают, то подразделения получают приказ отходить, рассказал экс-советник главы ДНР.
"Тут не "позади Москва", это не та история. И поэтому они (ВСУ. - Ред.) вклиниваются, соответственно мы их пропускаем, но сохраняем фланги, потому что мы там на высотах. То есть, по большому счёту мы их приглашаем", - добавил Казаков.
Сначала российские войска делают вид, что поддаются натиску противника. И если ВСУ идут на эту психологическую уловку, то продвигаются дальше. Российское командование оставляет на соседних высотах свои фланги и ВСУ попадают в "огневой мешок", отметил советник.
По неофициальным данным, ВС РФ перебросили на линию Работино-Вербное две дивизии ВДВ, которые на флангах этого клина успешно давят противника. Таким образом там получился котёл, в который попали три бригады ВСУ, заключил собеседник издания.
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