Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев - 03.10.2023 Украина.ру
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Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев
Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев - 03.10.2023 Украина.ру
Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев
Киев может рассчитывать на военную помощь США в течение двух месяцев, пока есть финансирование. Об этом 3 октября заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
2023-10-03T21:32
2023-10-03T21:32
новости
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анджей дуда
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украина
военная техника
военная помощь
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Он прокомментировал сложности правительства с расходами в свете реализации краткосрочного бюджета. Кирби сообщил журналистам, что при нынешних темпах поставок военной помощи из США на Украину "речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того".При этом официальный представитель Белого дома назвал причины, которые могут повилять на сроки поставок: интенсивность боёв в зоне СВО, объём поставок из США и запросы нынешнего руководства Украины.Накануне в Конгрессе США был принят 45-дневный бюджет, который позволит финансировать деятельность госаппарата до принятия основного бюджета. В краткосрочном бюджете не заложены деньги на помощь Киеву. Перед принятием краткосрочного бюджета Белый дом провёл через парламент отдельный документ с финансированием для своих протеже на Украине.Джо Байден 3 октября провёл телефонные переговоры с лидерами ЕС, НАТО и G7 на тему военной помощи нынешнему руководству Украины. Участие в селекторе приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Британии Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис и глава МИД Франции Катрин Колонна.Польский президент сообщил подробности. По словам Дуды, главной темой была Украина, продолжение оказания ей военной помощи. При этом Байден назвал Польшу "ключевой страной" в процессе непрерывных военных поставок на Украину.
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новости, джо байден, анджей дуда, польша, сша, конгресс сша, президент сша, украина, военная техника, военная помощь, ес, нато, сво, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, финансирование
Новости, Джо Байден, Анджей Дуда, Польша, США, Конгресс США, президент США, Украина, военная техника, военная помощь, ЕС, НАТО, СВО, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, финансирование

Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев

21:32 03.10.2023
 
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
Читать в
Киев может рассчитывать на военную помощь США в течение двух месяцев, пока есть финансирование. Об этом 3 октября заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Он прокомментировал сложности правительства с расходами в свете реализации краткосрочного бюджета. Кирби сообщил журналистам, что при нынешних темпах поставок военной помощи из США на Украину "речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того".
При этом официальный представитель Белого дома назвал причины, которые могут повилять на сроки поставок: интенсивность боёв в зоне СВО, объём поставок из США и запросы нынешнего руководства Украины.
Накануне в Конгрессе США был принят 45-дневный бюджет, который позволит финансировать деятельность госаппарата до принятия основного бюджета. В краткосрочном бюджете не заложены деньги на помощь Киеву. Перед принятием краткосрочного бюджета Белый дом провёл через парламент отдельный документ с финансированием для своих протеже на Украине.
Джо Байден 3 октября провёл телефонные переговоры с лидерами ЕС, НАТО и G7 на тему военной помощи нынешнему руководству Украины. Участие в селекторе приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Британии Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис и глава МИД Франции Катрин Колонна.
Польский президент сообщил подробности. По словам Дуды, главной темой была Украина, продолжение оказания ей военной помощи. При этом Байден назвал Польшу "ключевой страной" в процессе непрерывных военных поставок на Украину.
Президент Польши Анджей Дуда на Крымской платформе в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
20:39
Байден призвал помочь Украине и похвалил Дуду за "разумное поведение"Главной темой состоявшихся 3 октября переговоров президента США с лидерами G7, Евросоюза и генсеком НАТО стала ситуация на Украине. Об этом в своём аккаунте сообщил президент Польши Анджей Дуда.

 
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