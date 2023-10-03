https://ukraina.ru/20231003/1049884011.html

Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев

Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев - 03.10.2023 Украина.ру

Белый дом: США располагают помощью Украине на пару месяцев

Киев может рассчитывать на военную помощь США в течение двух месяцев, пока есть финансирование. Об этом 3 октября заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

2023-10-03T21:32

2023-10-03T21:32

2023-10-03T21:32

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Он прокомментировал сложности правительства с расходами в свете реализации краткосрочного бюджета. Кирби сообщил журналистам, что при нынешних темпах поставок военной помощи из США на Украину "речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того".При этом официальный представитель Белого дома назвал причины, которые могут повилять на сроки поставок: интенсивность боёв в зоне СВО, объём поставок из США и запросы нынешнего руководства Украины.Накануне в Конгрессе США был принят 45-дневный бюджет, который позволит финансировать деятельность госаппарата до принятия основного бюджета. В краткосрочном бюджете не заложены деньги на помощь Киеву. Перед принятием краткосрочного бюджета Белый дом провёл через парламент отдельный документ с финансированием для своих протеже на Украине.Джо Байден 3 октября провёл телефонные переговоры с лидерами ЕС, НАТО и G7 на тему военной помощи нынешнему руководству Украины. Участие в селекторе приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Британии Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис и глава МИД Франции Катрин Колонна.Польский президент сообщил подробности. По словам Дуды, главной темой была Украина, продолжение оказания ей военной помощи. При этом Байден назвал Польшу "ключевой страной" в процессе непрерывных военных поставок на Украину.

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новости, джо байден, анджей дуда, польша, сша, конгресс сша, президент сша, украина, военная техника, военная помощь, ес, нато, сво, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, финансирование