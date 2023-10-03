Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу - 03.10.2023 Украина.ру
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Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу - 03.10.2023 Украина.ру
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в городе-герое Севастополе. Об этом вечером 3 октября заявил губернатор города Михаил Развожаев.
2023-10-03T20:48
2023-10-03T20:48
новости
севастополь
воздушная тревога
коммунальное хозяйство
транспорт
бомбоубежища
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"Внимание всем! Воздушная тревога!",- сообщил Развозжаев в комментарии к видеоинструкции поведения при такой опасности.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя также сообщила о воздушной тревоге. В публикацииведомственного ТГ-канала сказано: "Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение".
https://ukraina.ru/20230926/1049708178.html
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новости, севастополь, воздушная тревога, коммунальное хозяйство, транспорт, бомбоубежища
Новости, Севастополь, воздушная тревога, коммунальное хозяйство, транспорт, бомбоубежища

Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу

20:48 03.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Воздушная тревога объявлена в городе-герое Севастополе. Об этом вечером 3 октября заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!",- сообщил Развозжаев в комментарии к видеоинструкции поведения при такой опасности.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя также сообщила о воздушной тревоге. В публикацииведомственного ТГ-канала сказано: "Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение".
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 16:55
Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"Михаил Развожаев прокомментировал скандал, который разразился после того, как охранник Дворца культуры рыбаков не пустил детей в укрытие во время воздушной тревоги
 
НовостиСевастопольвоздушная тревогакоммунальное хозяйствотранспортбомбоубежища
 
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