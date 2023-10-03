МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС - 03.10.2023 Украина.ру
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МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС
МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС - 03.10.2023 Украина.ру
МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС
Западные политики ещё не в состоянии понять ответственности за свои действия – в том числе и в отношении развязанного на Украине конфликта, и как "мир за пределами Европы очень ждёт окончания этой войны". Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
2023-10-03T19:32
2023-10-03T19:32
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По мнению руководителя венгерской дипломатии, его западные коллеги не понимают, как так получается, что когда в Европе нет войны, то Евросоюз призывает к миру, к переговорам и к немедленному прекращению насилия. "Но когда в Европе идёт война, Евросоюз разжигает конфликт и поставляет оружие. Любой, кто говорит о мире, сразу подвергается стигматизации", - сказал Сийярто.Люди за пределами ЕС не понимают и то, продолжил дипломат, "почему Европа придала этому конфликту глобальный характер". Они не понимают, почему за боеваые действия в Европе приходится платить жителям других частей света - азиатам, латиноамериканцам и африканцам из-за стремительно растущей инфляции, высоких цен на энергоносители или продовольствие.По словам Сийярто, многие его коллеги в ЕС признают правоту официального Будапешта в таком мировоззрении, прямо в лицо, перед заседаниями Совета ЕС, но непублично."Но когда я прошу их что-то сказать, то оказывается, что они не могут этого сделать из-за давления и так далее, - продолжил глава МИД Венгрии. - Таким образом, в Европе политические лидеры всё ещё страдают военным психозом"."Факты говорят о том, что Европа допустила чрезвычайно серьёзные ошибки и приняла крайне плохие решения относительно войны", - добавил Сийярто (понимая, видимо, под частью континента Евросоюз).По его мнению, это выразилось в саморазрушения конкурентоспособности Евросоюза механизмом антироссийских санкций. В этом ЕС вступил в гонку с США, соревнуясь также в поставках вооружений на Украину."Чем больше оружия мы отправим, тем больше людей погибнет, тем дольше будет война и тем больше разрушений. И чем больше пакетов санкций мы принимаем, тем больше мы разрушаем конкурентоспособность Европы. Те, кто принудил к этому и причинил ущерб, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
https://ukraina.ru/20230922/1049638455.html
https://ukraina.ru/20230922/1049635942.html
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новости, украина, венгрия, сво, петер сийярто, мид, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, россия, война, запад
Новости, Украина, Венгрия, СВО, Петер Сийярто, МИД, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, Россия, война, Запад

МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС

19:32 03.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Западные политики ещё не в состоянии понять ответственности за свои действия – в том числе и в отношении развязанного на Украине конфликта, и как "мир за пределами Европы очень ждёт окончания этой войны". Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По мнению руководителя венгерской дипломатии, его западные коллеги не понимают, как так получается, что когда в Европе нет войны, то Евросоюз призывает к миру, к переговорам и к немедленному прекращению насилия. "Но когда в Европе идёт война, Евросоюз разжигает конфликт и поставляет оружие. Любой, кто говорит о мире, сразу подвергается стигматизации", - сказал Сийярто.
Люди за пределами ЕС не понимают и то, продолжил дипломат, "почему Европа придала этому конфликту глобальный характер". Они не понимают, почему за боеваые действия в Европе приходится платить жителям других частей света - азиатам, латиноамериканцам и африканцам из-за стремительно растущей инфляции, высоких цен на энергоносители или продовольствие.
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По словам Сийярто, многие его коллеги в ЕС признают правоту официального Будапешта в таком мировоззрении, прямо в лицо, перед заседаниями Совета ЕС, но непублично.
"Но когда я прошу их что-то сказать, то оказывается, что они не могут этого сделать из-за давления и так далее, - продолжил глава МИД Венгрии. - Таким образом, в Европе политические лидеры всё ещё страдают военным психозом".
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
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"Факты говорят о том, что Европа допустила чрезвычайно серьёзные ошибки и приняла крайне плохие решения относительно войны", - добавил Сийярто (понимая, видимо, под частью континента Евросоюз).
По его мнению, это выразилось в саморазрушения конкурентоспособности Евросоюза механизмом антироссийских санкций. В этом ЕС вступил в гонку с США, соревнуясь также в поставках вооружений на Украину.
"Чем больше оружия мы отправим, тем больше людей погибнет, тем дольше будет война и тем больше разрушений. И чем больше пакетов санкций мы принимаем, тем больше мы разрушаем конкурентоспособность Европы. Те, кто принудил к этому и причинил ущерб, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
 
НовостиУкраинаВенгрияСВОПетер СийяртоМИДдипломатиядипломатические отношенияпубличная дипломатиядипломатыРоссиявойнаЗапад
 
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