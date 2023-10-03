https://ukraina.ru/20231003/1049882893.html

МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС

МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС - 03.10.2023 Украина.ру

МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕС

Западные политики ещё не в состоянии понять ответственности за свои действия – в том числе и в отношении развязанного на Украине конфликта, и как "мир за пределами Европы очень ждёт окончания этой войны". Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

2023-10-03T19:32

2023-10-03T19:32

2023-10-03T19:32

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По мнению руководителя венгерской дипломатии, его западные коллеги не понимают, как так получается, что когда в Европе нет войны, то Евросоюз призывает к миру, к переговорам и к немедленному прекращению насилия. "Но когда в Европе идёт война, Евросоюз разжигает конфликт и поставляет оружие. Любой, кто говорит о мире, сразу подвергается стигматизации", - сказал Сийярто.Люди за пределами ЕС не понимают и то, продолжил дипломат, "почему Европа придала этому конфликту глобальный характер". Они не понимают, почему за боеваые действия в Европе приходится платить жителям других частей света - азиатам, латиноамериканцам и африканцам из-за стремительно растущей инфляции, высоких цен на энергоносители или продовольствие.По словам Сийярто, многие его коллеги в ЕС признают правоту официального Будапешта в таком мировоззрении, прямо в лицо, перед заседаниями Совета ЕС, но непублично."Но когда я прошу их что-то сказать, то оказывается, что они не могут этого сделать из-за давления и так далее, - продолжил глава МИД Венгрии. - Таким образом, в Европе политические лидеры всё ещё страдают военным психозом"."Факты говорят о том, что Европа допустила чрезвычайно серьёзные ошибки и приняла крайне плохие решения относительно войны", - добавил Сийярто (понимая, видимо, под частью континента Евросоюз).По его мнению, это выразилось в саморазрушения конкурентоспособности Евросоюза механизмом антироссийских санкций. В этом ЕС вступил в гонку с США, соревнуясь также в поставках вооружений на Украину."Чем больше оружия мы отправим, тем больше людей погибнет, тем дольше будет война и тем больше разрушений. И чем больше пакетов санкций мы принимаем, тем больше мы разрушаем конкурентоспособность Европы. Те, кто принудил к этому и причинил ущерб, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

https://ukraina.ru/20230922/1049638455.html

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новости, украина, венгрия, сво, петер сийярто, мид, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, россия, война, запад