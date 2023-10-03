https://ukraina.ru/20231003/1049881357.html
Общественники разворовали пожертвования на дроны для ВСУ - прокуратура Эстонии
Общественники разворовали пожертвования на дроны для ВСУ - прокуратура Эстонии - 03.10.2023 Украина.ру
Общественники разворовали пожертвования на дроны для ВСУ - прокуратура Эстонии
Эстонская прокуратура подозревает платформу toeta.me в хищении крупной суммы денег. Платформа использовалась для сбора пожертвований Украине. Об этом 3 октября сообщил портал ERR
2023-10-03T17:59
2023-10-03T17:59
2023-10-03T17:59
новости
эстония
украина
дроны
пожертвования
прокуратура
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Прокуратура возбудила уголовное дело в середине сентября в связи с проверкой информации о хищении средств, собранных в ходе благотворительного проекта на онлайн-платформе для пожертвований Toeta.meВ ведомстве подчеркнули, что речь идёт о предварительном подозрении, поэтому прокуратура не будет раскрывать точный размер причинённого ущерба, а также комментировать другие детали разбирательства.Сообщается, что на платформе собирали деньги на дроны для Украины.По данным ERR, деньги, собранные на платформе, не были получены украинскими организаторами кампании беспилотников.На платформе почти 4000 человек перевели деньги на дроны для ВСУ. Сумма пожертвований составила более 220 тысяч евро, пишет ERR.Кампания под названием "Помогаем Украине с помощью эстонских дронов" собрала средств для отправки на Украину 21 беспилилотника.По словам руководителей, беспилотники должны были отправиться в Украину уже в ближайшие недели. На деле, однако, это вызывает большие сомнения, сообщил ERR.
https://ukraina.ru/20231001/1049812451.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, украина, дроны, пожертвования, прокуратура
Новости, Эстония, Украина, дроны, пожертвования, Прокуратура
Общественники разворовали пожертвования на дроны для ВСУ - прокуратура Эстонии
Эстонская прокуратура подозревает платформу toeta.me в хищении крупной суммы денег. Платформа использовалась для сбора пожертвований Украине. Об этом 3 октября сообщил портал ERR
Прокуратура возбудила уголовное дело в середине сентября в связи с проверкой информации о хищении средств, собранных в ходе благотворительного проекта на онлайн-платформе для пожертвований Toeta.me
"К настоящему времени прокуратура возбудила дело по подозрению в присвоении имущества в особо крупном размере в отношении оператора платформы Toeta.me - некоммерческой организации "Институт инфографики и эргономики" и единственного члена совета директоров этой некоммерческой организации Анри Лаупмаа", - сообщил представитель прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о предварительном подозрении, поэтому прокуратура не будет раскрывать точный размер причинённого ущерба, а также комментировать другие детали разбирательства.
Сообщается, что на платформе собирали деньги на дроны для Украины.
По данным ERR, деньги, собранные на платформе, не были получены украинскими организаторами кампании беспилотников.
На платформе почти 4000 человек перевели деньги на дроны для ВСУ. Сумма пожертвований составила более 220 тысяч евро, пишет ERR.
Кампания под названием "Помогаем Украине с помощью эстонских дронов" собрала средств для отправки на Украину 21 беспилилотника.
По словам руководителей, беспилотники должны были отправиться в Украину уже в ближайшие недели. На деле, однако, это вызывает большие сомнения, сообщил ERR.