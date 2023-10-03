https://ukraina.ru/20231003/1049881357.html

Общественники разворовали пожертвования на дроны для ВСУ - прокуратура Эстонии

Общественники разворовали пожертвования на дроны для ВСУ - прокуратура Эстонии - 03.10.2023 Украина.ру

Общественники разворовали пожертвования на дроны для ВСУ - прокуратура Эстонии

Эстонская прокуратура подозревает платформу toeta.me в хищении крупной суммы денег. Платформа использовалась для сбора пожертвований Украине. Об этом 3 октября сообщил портал ERR

2023-10-03T17:59

2023-10-03T17:59

2023-10-03T17:59

новости

эстония

украина

дроны

пожертвования

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/14/1032391480_0:12:685:397_1920x0_80_0_0_efcb27ee7559630d49fc12924dcf4932.jpg

Прокуратура возбудила уголовное дело в середине сентября в связи с проверкой информации о хищении средств, собранных в ходе благотворительного проекта на онлайн-платформе для пожертвований Toeta.meВ ведомстве подчеркнули, что речь идёт о предварительном подозрении, поэтому прокуратура не будет раскрывать точный размер причинённого ущерба, а также комментировать другие детали разбирательства.Сообщается, что на платформе собирали деньги на дроны для Украины.По данным ERR, деньги, собранные на платформе, не были получены украинскими организаторами кампании беспилотников.На платформе почти 4000 человек перевели деньги на дроны для ВСУ. Сумма пожертвований составила более 220 тысяч евро, пишет ERR.Кампания под названием "Помогаем Украине с помощью эстонских дронов" собрала средств для отправки на Украину 21 беспилилотника.По словам руководителей, беспилотники должны были отправиться в Украину уже в ближайшие недели. На деле, однако, это вызывает большие сомнения, сообщил ERR.

https://ukraina.ru/20231001/1049812451.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, украина, дроны, пожертвования, прокуратура