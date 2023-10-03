https://ukraina.ru/20231003/1049872435.html

"Паразиты ездят по городу". В Париже отчаянно воюют с крысами и клопами

"Паразиты ездят по городу". В Париже отчаянно воюют с крысами и клопами - 03.10.2023 Украина.ру

"Паразиты ездят по городу". В Париже отчаянно воюют с крысами и клопами

Столица Франции борется с крысами и клопами, причем вредители пока что одерживают в этом противостоянии убедительную победу

2023-10-03T16:27

2023-10-03T16:27

2023-10-03T17:16

эксклюзив

франция

париж

эммануэль макрон

бедность

рождаемость

полиция

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Полчища насекомых и грызунов, которые переносят возбудителей различных заболеваний и традиционно считаются знаковым маркером социального неблагополучия, заполонили в Париже частные домовладения и общественные места.Пассажиры публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, что постельные клопы успешно обжили сидения в салонах автобусов и вагонах метро, кочуя из них из одного района в другой. А на днях этих насекомых даже обнаружили в международном аэропорту имени Шарля-де-Голля.Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар попросил правительство принять меры по борьбе с клопами – в преддверии Олимпийских игр 2024 года, которые принимает столица Франции. Он охарактеризовал эту проблему как настоящее бедствие. А французские министры согласились с такой оценкой, объявив о разработке экстренного плана для нейтрализации этой малоприятной угрозы.Обложки основных французских изданий украшены в эти дни огромными изображениями крыс и клопов. "Постельные клопы – персона нон грата", – пишет Liberation, сравнивая нашествие клопов с оккупацией. А британская пресса откровенно издевается над деликатными проблемами у южных соседей."Город Париж давно хвастался, что Игры 2024 года продемонстрируют "инклюзивность и разнообразие". Кто знал, что это распространится на грызунов и насекомых? В Париже обитает 6 миллионов крыс.Летом мэрия объявила о создании комитета по изучению того, как три миллиона жителей могут научиться "сосуществовать" с пушистыми соседями. Член парижского городского совета Дучка Маркович даже утверждает, что слово "крыса" звучит унизительно, и что они полезны для человека.Тем временем на Париж идет очередное нашествие: клопы расправляют рудиментарные крылья по всему городу. Паразиты-космополиты ездят по городу в метро и наземном транспорте, осматривая достопримечательности и перекусывая пассажирами.Даже машинист сообщил, что его укусили в кабине. В отличие от многих парижан, которые давно жалуются на дискомфорт и тесноту в метро, постельные клопы настолько ценят ткани сидений, что откладывают в них яйца.В четверг один из заместителей мэра Парижа написал премьер-министру о "значительном всплеске" размножения клопов и потребовал план действий в "то время, когда вся Франция готовится к проведению Олимпийских и Параолимпийских игр в 2024 году.Министр транспорта Клеман Бон объявил, что проведет совещание по борьбе с клопами. Пришло время для нового олимпийского девиза: "Быстрее, выше, сильнее – крыса", – пишет об этом еженедельных журнал Spectator.Неадекватность французских чиновников действительно не вызывает ничего, кроме иронии. Специалисты давно указывали им на необходимость дератизации. Однако власти Парижа до последнего пытались сэкономить на профилактической борьбе с крысами, не считая это слишком важной проблемой.Теперь же грызуны настолько размножились, что их популяцию придется уничтожать путем дорогостоящих и комплексных мер – успешный результат которых, при этом, вовсе не гарантирован. Так что гости Олимпиады почти наверняка встретятся на улицах с шустрыми хвостатыми парижанами.Ситуация с массовым размножением клопов выглядит еще более тревожной. Эти насекомые размножаются благодаря такому же взрывному росту массовой бедности. Десятки тысячи жителей Парижа проживают в крайне неблагоприятных жилищных условиях, а многие являются бездомными, и проводят в жизнь в палатках или ночлежках.Сразу две крупнейшие гуманитарные организации Франции – группа "Restos du Cœur" и французское отделение Красного Креста, заявили, что им не хватает финансовых средств на оказание помощи растущему количеству нуждающихся."Число людей, которых мы поддерживаем, значительно увеличилось", – рассказала агентству France-Presse генеральный директор французского Красного Креста Натали Смирнов.По ее словам, запросы на социальную помощь увеличились в первом полугодии 2023 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году количество обращений за вынужденной помощью выросло по сравнению с предыдущим 2021 годом сразу на 22%. Причем, сами правозащитники винят в этой ситуации инфляцию и растущие цены.Французское правительство не оказывает обедневшим согражданам полноценную государственную поддержку. Премьер-министр Элизабет Борн недавно анонсировала новую программу помощи бедным, но эксперты сразу назвали ее бесполезной показухой."Объявленные меры являются ответом на чрезвычайную ситуацию, связанную с галопирующей инфляцией, но мы не видим, как эта стратегия поможет сократить бедность. Мы считаем, что этого недостаточно", – заявил Ноам Леандри, глава неправительственной организации Alerte, которое специализируется на борьбе с бедностью.Как отмечают правозащитники, правительство даже не решилось на повышение минимальных социальных выплат самым бедным слоям населения. Французские власти предпочитают инвестировать в развитие полицейского аппарата, чтобы подавлять систематические социальные протесты отчаявшейся от безработицы молодежи. И не жалеют на это средств.Президент Франции Эммануэль Макрон только что объявил о создании 238 специальных отрядов жандармерии, обещая разместить эти подразделения во всех департаментах страны. Причем, на эту программу, которая также включает в себя переоснащение и перевооружение полицейского спецназа, потратят рекордные 15 миллионов евро.Одновременно во Франции ужесточат политическую цензуру. Как сообщает le Canard enchaîné Макрон изо всех сил сопротивляется принятию европейского закона о расширении прав журналистов в проведении журналистских расследований.Причем, по данным этого издания, за время правления действующего президента многие журналисты стали жертвами преследований со стороны спецслужб – за то, что они раскрыли скандальные стороны французской политики.Франция переживает серьезные социальные потрясения. И об этом наглядно свидетельствует падение уровня рождаемости, которая опустилась до самой низкой отметки со времен окончания Второй мировой войны.За 12 лет – с 2010 по 2022 год – спад рождаемости достиг 12,8%. Самое существенное снижение рождаемости наблюдается среди репродуктивной группы женщин в возрасте от 25 до 34 лет. А главной причиной этого процесса является все та же растущая бедность, на фоне безработицы и инфляции.Стоит ли удивляться, что город кафе-шантанов и круассанов постепенно захватывают расплодившиеся в трущобах клопы и крысы?

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https://ukraina.ru/20230915/1049443635.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Александр Савко

эксклюзив, франция, париж, эммануэль макрон, бедность, рождаемость, полиция