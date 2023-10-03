Порошенко рассказал, когда Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к НАТО - 03.10.2023 Украина.ру
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Порошенко рассказал, когда Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к НАТО
Порошенко рассказал, когда Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к НАТО - 03.10.2023 Украина.ру
Порошенко рассказал, когда Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к НАТО
Киев также хотел бы получить от своих западных союзников больше оружия, амуниции и ракет
2023-10-03T15:50
2023-10-03T15:50
новости
петр порошенко
нато
украина
великобритания
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Украина сегодня воюет на переднем фланге НАТО и поэтому заслуживает членства в альянсе. Об этом заявил экс-президент и действующий депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко 3 октября на своей странице в соцсетях, комментируя поездку в Лондон и встречу с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли."А как первый шаг — [Украина] должна получить приглашение присоединиться к вашингтонскому договору НАТО на следующем юбилейном саммите в столице США", - полагает Порошенко.Великобритания в настоящее время является одним из важнейших партнеров Украины и входит в число лидеров в предоставлении Киеву современного оружия, добавил он.Порошенко уточнил, что в Лондоне он встретился с Клеверли в ходе конференции Консервативной партии.По его словам, с британским министром обороны ему удалось обсудить "пути усиления обороноспособности Украины для победы над российскими агрессорами", в частности посредством увеличения и ускорения поставок Киеву оружия, амуниции и ракет.Президент Польши Анджей Дуда 13 сентября заявил, что на текущий момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО. Он пояснил, что принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией.
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новости, петр порошенко, нато, украина, великобритания
Новости, Петр Порошенко, НАТО, Украина, Великобритания

Порошенко рассказал, когда Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к НАТО

15:50 03.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Киев также хотел бы получить от своих западных союзников больше оружия, амуниции и ракет
Украина сегодня воюет на переднем фланге НАТО и поэтому заслуживает членства в альянсе. Об этом заявил экс-президент и действующий депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко 3 октября на своей странице в соцсетях, комментируя поездку в Лондон и встречу с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
"А как первый шаг — [Украина] должна получить приглашение присоединиться к вашингтонскому договору НАТО на следующем юбилейном саммите в столице США", - полагает Порошенко.
Великобритания в настоящее время является одним из важнейших партнеров Украины и входит в число лидеров в предоставлении Киеву современного оружия, добавил он.
Порошенко уточнил, что в Лондоне он встретился с Клеверли в ходе конференции Консервативной партии.
По его словам, с британским министром обороны ему удалось обсудить "пути усиления обороноспособности Украины для победы над российскими агрессорами", в частности посредством увеличения и ускорения поставок Киеву оружия, амуниции и ракет.
Президент Польши Анджей Дуда 13 сентября заявил, что на текущий момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО. Он пояснил, что принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 12:04
Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон УкраиныЭкс-президент Украины Петр Порошенко в честь своего дня рождения отправил несколько грузовиков на фронт. Соответствующее видео 26 сентября он выложил в своем Телеграм-канале
 
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