https://ukraina.ru/20231003/1049870390.html

Порошенко рассказал, когда Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к НАТО

Порошенко рассказал, когда Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к НАТО - 03.10.2023 Украина.ру

Порошенко рассказал, когда Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к НАТО

Киев также хотел бы получить от своих западных союзников больше оружия, амуниции и ракет

2023-10-03T15:50

2023-10-03T15:50

2023-10-03T15:50

новости

петр порошенко

нато

украина

великобритания

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Украина сегодня воюет на переднем фланге НАТО и поэтому заслуживает членства в альянсе. Об этом заявил экс-президент и действующий депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко 3 октября на своей странице в соцсетях, комментируя поездку в Лондон и встречу с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли."А как первый шаг — [Украина] должна получить приглашение присоединиться к вашингтонскому договору НАТО на следующем юбилейном саммите в столице США", - полагает Порошенко.Великобритания в настоящее время является одним из важнейших партнеров Украины и входит в число лидеров в предоставлении Киеву современного оружия, добавил он.Порошенко уточнил, что в Лондоне он встретился с Клеверли в ходе конференции Консервативной партии.По его словам, с британским министром обороны ему удалось обсудить "пути усиления обороноспособности Украины для победы над российскими агрессорами", в частности посредством увеличения и ускорения поставок Киеву оружия, амуниции и ракет.Президент Польши Анджей Дуда 13 сентября заявил, что на текущий момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО. Он пояснил, что принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией.

https://ukraina.ru/20230926/1049696652.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, петр порошенко, нато, украина, великобритания