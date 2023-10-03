Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico - 03.10.2023 Украина.ру
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Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico
Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico - 03.10.2023 Украина.ру
Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico
Страны ЕС больше не могут поставлять Киеву вооружения из собственных запасов без угрозы безопасности сообществу, сообщили 3 октября журналисты Politico
2023-10-03T10:48
2023-10-03T10:48
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украина
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сша
оружие
военная помощь
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Украина обнаружила, что у её сторонников заканчивается оружие для отправки, в то время как другие страны все больше опасаются выделять деньги на конфликт, пишет Politico.Издание приводит слова Павла Верхняцкого, управляющего партнёра COSA Intelligence Solutions в Киеве."Это вопрос выживания", - сказал Верхняцкий. По его словам, Украина не так долго может рассчитывать на пожертвования от партнёров, поддержка которых может быть прекращена в результате выборов.Президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politico, заявил о совместном производстве вооружений. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил, что будет сотрудничать с украинской государственной оружейной компанией "Укроборонпром" в производстве танков и бронемашин. Британская компания BAE также объявила, что открывает офис в Киеве и рассматривает возможность производства 105-мм пушек в Украине.Франция и Чехия также рассматривают возможность совместного производства с украинскими компаниями, пишет Politico.По мнению авторов статьи, Украина уже давно является промышленным гигантом, производящим тяжелую технику и двигатели для кораблей ВМФ России и военных вертолетов, а также бронетехнику, самолеты и стрелковое оружие. Тем не менее, украинские чиновники обращаются к западным оборонным фирмам за помощью в вооружении.На Западе звучат заявления о том, что оружие на исходе, сообщили авторы статьи.Чиновник добавил, что Украина по-прежнему пользуется общественной и политической поддержкой, но "мы сделали все, что не поставит под угрозу нашу собственную безопасность".Источник издания из администрации президента США отметил, что европейские запасы истощаются."[Сокращения запасов] следует ожидать, учитывая объём того, что было предоставлено Украине”, - сказал чиновник.На днях в правительстве Польши заявили о прекращении военных поставок Украине, чтобы укрепить свои собственные возможности.
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новости, украина, ес, запад, сша, оружие, военная помощь
Новости, Украина, ЕС, Запад, США, оружие, военная помощь

Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico

10:48 03.10.2023
 
© Public domain
© Public domain
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Страны ЕС больше не могут поставлять Киеву вооружения из собственных запасов без угрозы безопасности сообществу, сообщили 3 октября журналисты Politico
Украина обнаружила, что у её сторонников заканчивается оружие для отправки, в то время как другие страны все больше опасаются выделять деньги на конфликт, пишет Politico.
Издание приводит слова Павла Верхняцкого, управляющего партнёра COSA Intelligence Solutions в Киеве.
"Это вопрос выживания", - сказал Верхняцкий. По его словам, Украина не так долго может рассчитывать на пожертвования от партнёров, поддержка которых может быть прекращена в результате выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politico, заявил о совместном производстве вооружений. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил, что будет сотрудничать с украинской государственной оружейной компанией "Укроборонпром" в производстве танков и бронемашин. Британская компания BAE также объявила, что открывает офис в Киеве и рассматривает возможность производства 105-мм пушек в Украине.
Франция и Чехия также рассматривают возможность совместного производства с украинскими компаниями, пишет Politico.
По мнению авторов статьи, Украина уже давно является промышленным гигантом, производящим тяжелую технику и двигатели для кораблей ВМФ России и военных вертолетов, а также бронетехнику, самолеты и стрелковое оружие. Тем не менее, украинские чиновники обращаются к западным оборонным фирмам за помощью в вооружении.
На Западе звучат заявления о том, что оружие на исходе, сообщили авторы статьи.

"Мы не можем продолжать давать [оружие] из своих запасов", - сказал один из европейских чиновников.

Чиновник добавил, что Украина по-прежнему пользуется общественной и политической поддержкой, но "мы сделали все, что не поставит под угрозу нашу собственную безопасность".
Источник издания из администрации президента США отметил, что европейские запасы истощаются.
"[Сокращения запасов] следует ожидать, учитывая объём того, что было предоставлено Украине”, - сказал чиновник.
На днях в правительстве Польши заявили о прекращении военных поставок Украине, чтобы укрепить свои собственные возможности.
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