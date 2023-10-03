Борис Рожин рассказал, что происходит на Запорожье и куда продолжат наступать ВСУ - 03.10.2023 Украина.ру
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Борис Рожин рассказал, что происходит на Запорожье и куда продолжат наступать ВСУ
Борис Рожин рассказал, что происходит на Запорожье и куда продолжат наступать ВСУ - 03.10.2023 Украина.ру
Борис Рожин рассказал, что происходит на Запорожье и куда продолжат наступать ВСУ
Украинские подразделения продолжат наступление на Запорожском направлении и, возможно, проведут десантные операции на Днепре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2023-10-03T06:09
2023-10-03T06:09
новости
запорожская область
токмак
оборона
работино
наступление
всу
фронт
вс рф
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В районе Пятихаток ситуация пока без изменений. ВСУ периодически пытаются прощупать российскую оборону в направлении цепи высот между Вербовым и Работино, а также пытаются развить активность к западу от Работино, чтобы расширить фронт наступления, рассказал эксперт.На Времевском выступе ситуация стабилизировалась. Противник проводит перегруппировку с целью возобновления наступательных действий в первой половине октября. Сейчас там идет накопление сил, отметил Рожин.На Запорожье распутица может наступить уже в середине октября. В районах, где много асфальтированных дорог, в период распутицы активность может сохраняться. Но при этом местность может стать непроходимой для части техники, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231002/1049842777.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская область, токмак, оборона, работино, наступление, всу, фронт, вс рф
Новости, Запорожская область, Токмак, Оборона, Работино, наступление, ВСУ, фронт, ВС РФ

Борис Рожин рассказал, что происходит на Запорожье и куда продолжат наступать ВСУ

06:09 03.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град и САУ 2С19 М2 Мста-С на Сватовско-Кременном направлении - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские подразделения продолжат наступление на Запорожском направлении и, возможно, проведут десантные операции на Днепре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В районе Пятихаток ситуация пока без изменений. ВСУ периодически пытаются прощупать российскую оборону в направлении цепи высот между Вербовым и Работино, а также пытаются развить активность к западу от Работино, чтобы расширить фронт наступления, рассказал эксперт.
На Времевском выступе ситуация стабилизировалась. Противник проводит перегруппировку с целью возобновления наступательных действий в первой половине октября. Сейчас там идет накопление сил, отметил Рожин.
"ВСУ будут продолжать наступление на Токмак и попытаются возобновить наступление на Времевском выступе. Также не исключены десантные операции на Днепре", - подчеркнул эксперт.
На Запорожье распутица может наступить уже в середине октября. В районах, где много асфальтированных дорог, в период распутицы активность может сохраняться. Но при этом местность может стать непроходимой для части техники, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 15:02
Геннадий Алехин: Пока ВСУ медлят с бегством за Оскол и ждут распутицу, наши утюжат их в мини-котлахВСУ под Купянском пытаются построить что-то вроде глубокоэшелонированной обороны, но судя по тому, как наши их утюжат, вряд ли они смогут построить нечто подобное тому, что создали наши на Запорожском направлении, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиЗапорожская областьТокмакОборонаРаботинонаступлениеВСУфронтВС РФ
 
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