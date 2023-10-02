Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические - 02.10.2023 Украина.ру
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Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические
Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические - 02.10.2023 Украина.ру
Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические
Более половины украинцев заявили об ухудшении личного финансового положения, такой результат показало исследование социологической группы "Рейтинг". Данные были опубликованы на днях на сайте организации
2023-10-02T15:30
2023-10-02T15:30
новости
украина
экономика
опрос
финансы
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Те же настроения у них и относительно экономики страны, показал опрос.Что же касается оценки экономического положения в Украине, то по мнению жителей, здесь все еще плачевнее:73% заявили об ухудшении,13% – говорят об отсутствии изменений,9% – об улучшении.В целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок касательно будущего. Говоря об экономике страны в будущем только 29% респондентов ожидают улучшения, 26% – думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.Аналогично и относительно личной ситуации: 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно останется таким, как есть, 21% – имеют пессимистические взгляды на этот счет.В середине сентября украинский психолог и аналитик Дмитрий Пастернак-Таранушенко заявлял, что украинцы находятся на стадии сопротивления и приближаются к стадии истощения. По его словам, проблема в том, что Россия – не в этой точке, русские – в этапе мобилизации, в стране начался экономический рост, связанный с тем, что начали вливать средства в промышленность. В России сейчас выпускают новые виды вооружений, тот же "Ланцет", а украинские чиновники продолжают в это время "пилить" бюджетные средства.
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новости, украина, экономика, опрос, финансы
Новости, Украина, экономика, опрос, финансы

Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические

15:30 02.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКурс гривны опустился ниже исторического минимума
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Более половины украинцев заявили об ухудшении личного финансового положения, такой результат показало исследование социологической группы "Рейтинг". Данные были опубликованы на днях на сайте организации
Те же настроения у них и относительно экономики страны, показал опрос.
"60% почувствовали ухудшение собственного экономического положения, в 35% - оно не изменилось, только 5% почувствовали улучшение", – сообщает социологическая группа "Рейтинг".
Что же касается оценки экономического положения в Украине, то по мнению жителей, здесь все еще плачевнее:
73% заявили об ухудшении,
13% – говорят об отсутствии изменений,
9% – об улучшении.
В целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок касательно будущего. Говоря об экономике страны в будущем только 29% респондентов ожидают улучшения, 26% – думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.
Аналогично и относительно личной ситуации: 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно останется таким, как есть, 21% – имеют пессимистические взгляды на этот счет.
В середине сентября украинский психолог и аналитик Дмитрий Пастернак-Таранушенко заявлял, что украинцы находятся на стадии сопротивления и приближаются к стадии истощения. По его словам, проблема в том, что Россия – не в этой точке, русские – в этапе мобилизации, в стране начался экономический рост, связанный с тем, что начали вливать средства в промышленность. В России сейчас выпускают новые виды вооружений, тот же "Ланцет", а украинские чиновники продолжают в это время "пилить" бюджетные средства.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 06:52
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