https://ukraina.ru/20231002/1049843153.html

Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические

Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические - 02.10.2023 Украина.ру

Более половины украинцев заявили об ухудшении финансового положения. Ожидания - пессимистические

Более половины украинцев заявили об ухудшении личного финансового положения, такой результат показало исследование социологической группы "Рейтинг". Данные были опубликованы на днях на сайте организации

2023-10-02T15:30

2023-10-02T15:30

2023-10-02T15:30

новости

украина

экономика

опрос

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102936/21/1029362199_0:637:1746:1619_1920x0_80_0_0_165add1290054c319235f8c9120dda4a.jpg

Те же настроения у них и относительно экономики страны, показал опрос.Что же касается оценки экономического положения в Украине, то по мнению жителей, здесь все еще плачевнее:73% заявили об ухудшении,13% – говорят об отсутствии изменений,9% – об улучшении.В целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок касательно будущего. Говоря об экономике страны в будущем только 29% респондентов ожидают улучшения, 26% – думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.Аналогично и относительно личной ситуации: 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно останется таким, как есть, 21% – имеют пессимистические взгляды на этот счет.В середине сентября украинский психолог и аналитик Дмитрий Пастернак-Таранушенко заявлял, что украинцы находятся на стадии сопротивления и приближаются к стадии истощения. По его словам, проблема в том, что Россия – не в этой точке, русские – в этапе мобилизации, в стране начался экономический рост, связанный с тем, что начали вливать средства в промышленность. В России сейчас выпускают новые виды вооружений, тот же "Ланцет", а украинские чиновники продолжают в это время "пилить" бюджетные средства.

https://ukraina.ru/20230929/1049758595.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, экономика, опрос, финансы