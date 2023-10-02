https://ukraina.ru/20231002/1049829371.html

Консервированные праздники. Как война и бюрократия в Донецке дополняют друг друга

Консервированные праздники. Как война и бюрократия в Донецке дополняют друг друга - 02.10.2023 Украина.ру

Консервированные праздники. Как война и бюрократия в Донецке дополняют друг друга

Россия, Донбасс и освобожденные регионы впервые отметили День воссоединения. О том, как праздник выглядел, звучал и ощущался в Донецке, а также почему именно так, а не иначе, рассказал журналист издания "Украина.ру".

2023-10-02T10:43

2023-10-02T10:43

2023-10-02T10:43

эксклюзив

донецк

новые регионы

спецоперация

россия

украина

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Коллеги просили опрос на улицах Донецка по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией провести, а я вот не сумел. Пробовал и за несколько часов получил два ответа, но каких-то не особенно праздничных."А в чем дело? Люди разочаровались? Передумали?" - испугались в редакции. Напрасно. Не в том дело, что разочаровались, а в том, что страшных перемен за полтора года скопилось больше, чем позитивных. Вопрос-то об этом был – о переменах."Перемены? Шесть из десяти знакомых погибли, а двое уехали навсегда. На этом фоне все меркнет, правда?" - грустно улыбнулся мне мужчина, согласившийся побеседовать. Даже камеру не стал включать. Понимаю.Это весы. На одной чаше – самое горькое горе, на другой – те или иные блага. Все понимали, что путь домой устлан вовсе не розами. Многие – что битым стеклом. Идти надо и мы идем, но глупо и самонадеянно было бы ждать позитива от ступившего на битое стекло. Позвольте сперва добраться и выдохнуть, а там уж порадуемся.Из новостей в местных пабликах узнал, что в Москве отмечают. Задумался. Что бы там кому ни казалось, но праздники на фоне боевых действий – это не всегда плохо, а время от времени даже полезно. Это и недвусмысленный сигнал недругам, и разрядка для общества. Но конкретно этот…не знаю. Это как отмечать день рождения ребенка, пока тот в больнице лежит."Хочешь смешное? Я ведь решила сходить на концерт, но меня не пустили. Вход только по пригласительным", - сообщила подруга, которая девять с хвостиком лет жила и работала в прифронтовом Донецке, и лишь месяц назад решила строить карьеру в Москве.Праздник, впрочем, в Донецке был. По мере сил и возможностей, а значит очередной праздник для никого. Такими были День города и День шахтера, такими были Пасха и Новый год. В районе площади Ленина уже традиционно играла тематическая музыка, слушать которую, по большому счету, было некому. Праздники в ДНР – дни повышенной опасности. Зачем же рисковать, если можно не рисковать? Тем более, что игра свеч не стоит.Референдум или даже выборы – другое дело. Это ведь реальный шанс что-то сделать – внести лепту. Победа, будущее детей и свобода стоят любого риска. А праздники – это когда-нибудь после. Тут и дни рождения многие на "шесть часов после войны" откладывают, не говоря уж о государственных.- А музыка откуда?- Похоже, что из театра.- Вот не понимаю я этого.- Потому, что играет чтобы играло?- Да. Когда едешь по опустевшему городу, а надо всем этим поет тот же Шаман, оно как-то пугает. Будто ядерная война уже случилась и это пост-апокалипсис.- Чиновники! Записано, что музыка должна играть. Вот она и грохочет. Как сменная обувь в школе. Грязь или нет, а сменка у школьника должна быть.Война тянет из человека жилы, сосет кровь, силы и время, но если на минутку забыть о вселенской усталости, то сегодня все несколько лучше, чем год назад.Помню, как напрягся Донбасс, когда витиеватые речи о "красных линиях" уже набили оскомину и наступила пора "непростых решений". Лето выдалось попросту страшным, а осень могла быть еще страшнее. Обстановка была настолько нервной, что, получив приглашение на церемонию, я всерьез опасался, что вернусь на руины.Противник выдавливал наши войска из Красного Лимана, а плеяда "военных экспертов" отчего-то набрала в рот воды и хранила загадочное молчание. Сильнее прочих убивалась моя коллега, которая всего раз успела побывать в родном городе и до поры отказывалась верить, что мы теряем его."Вроде нормально. Есть информация, что авиация начала работать по хохлу ФАБами. Может и удержим", - прошептал мне кто-то из военных пока делегаты покидали Георгиевский зал. Я лишь тупо кивнул. В происходящее не верилось. Мы в России! Пусть дела идут так себе, но мы в России!А в паре километров от границы мы узнали, что Красный Лиман уже не красный. Офицеры, с которыми ехал, синхронно выругались, но быстро взяли себя в руки. Впереди, дескать, много работы. Убиваться некогда.Сегодня и перспективы наши чуточку ярче, и вода в трубах случается чаще, и обстрелы (скрестим пальцы, друзья мои) куда менее интенсивные, чем год назад. Плюс – нормальный банк, карта "Тройка" в автобусах, "Озон" и "Вайлдберриз" через посредников. Главное – треклятый переходный период сократился на год. А то ведь не поймешь иногда, что страшнее: вражеские обстрелы или отечественная бюрократия? Впрочем, они здорово дополняют друг друга.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, новые регионы, спецоперация, россия, украина