https://ukraina.ru/20231002/1049825714.html

"Брать Киев или уничтожать ВСУ": Эксперт раскрыл, куда должна бить Россия, чтобы окружить весь Донбасс

"Брать Киев или уничтожать ВСУ": Эксперт раскрыл, куда должна бить Россия, чтобы окружить весь Донбасс - 02.10.2023 Украина.ру

"Брать Киев или уничтожать ВСУ": Эксперт раскрыл, куда должна бить Россия, чтобы окружить весь Донбасс

Сейчас у ВС РФ в пять раз меньше людей и техники, чем во время Великой Отечественной войны. Для масштабной наступательной операции этого недостаточно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-10-02T05:30

2023-10-02T05:30

2023-10-02T05:30

новости

наступление

вс рф

павлоград

изюм

вов

армия

киев

фронт

сво

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Можно предположить, что наступление на Павлоград является стратегическим направлением для ВС РФ. Павлоград — это два удара по сходящимся линиям с юга от Орехова и с севера от Изюма. Хотя оба эти города под контролем ВСУ, такое направление напрашивается, рассказал эксперт.Но эта операция сравнима с масштабом крупнейших операций времен Великой Отечественной войны. Сейчас на фронте в пять раз меньше людей и техники, чем во время освобождения Украины в 1943–1944 годах, добавил Полетаев.Российское наступление должно преследовать решительную цель. Нужно провести операцию, чтобы разгромить Украину военным или политическим способом. То есть ВС РФ надо или брать Киев, или уничтожить ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231001/1049816989.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, вс рф, павлоград, изюм, вов, армия, киев, фронт, сво