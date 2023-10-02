"Брать Киев или уничтожать ВСУ": Эксперт раскрыл, куда должна бить Россия, чтобы окружить весь Донбасс
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Сейчас у ВС РФ в пять раз меньше людей и техники, чем во время Великой Отечественной войны. Для масштабной наступательной операции этого недостаточно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Можно предположить, что наступление на Павлоград является стратегическим направлением для ВС РФ. Павлоград — это два удара по сходящимся линиям с юга от Орехова и с севера от Изюма. Хотя оба эти города под контролем ВСУ, такое направление напрашивается, рассказал эксперт.
Но эта операция сравнима с масштабом крупнейших операций времен Великой Отечественной войны. Сейчас на фронте в пять раз меньше людей и техники, чем во время освобождения Украины в 1943–1944 годах, добавил Полетаев.
"Было бы замечательно прорвать фронт вдоль Днепра и Северского Донца, чтобы взять в котел основные силы украинской армии. Но такой удар напрашивался еще весной 2022 года. Смогли мы это тогда сделать? Нет. Сможем мы это сейчас? На мой взгляд, нынешняя наша группировка такую операцию осуществить тоже не сможет", - подчеркнул эксперт.
Российское наступление должно преследовать решительную цель. Нужно провести операцию, чтобы разгромить Украину военным или политическим способом. То есть ВС РФ надо или брать Киев, или уничтожить ВСУ, заключил собеседник издания.
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