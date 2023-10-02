Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников" - 02.10.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"
Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников" - 02.10.2023 Украина.ру
Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"
Сейчас у ВС РФ и у ВСУ примерно одинаковая численность личного состава, но Украина любым способом стремится обеспечить свой паритет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-10-02T04:30
2023-10-02T04:30
новости
оборона
всу
украина
сво
мобилизация
наступление
вс рф
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Считается, что для наступления людей нужно как минимум в три раза больше чем для сидения в обороне. Во время сражений Второй мировой войны успех сопутствовал тем, у кого был численный перевес, рассказал эксперт.А паритет или перевес по личному составу Украина сможет обеспечить. Снятие ограничений по ряду заболеваний и отправка "туберкулезников" на фронт - все это меры по обеспечению этого паритета, добавил Полетаев.Но нужно понимать, что даже при недостатке артиллерии Украина найдет противотанковые дроны и автоматы против российской пехоты. Пробить линию украинской обороны, в которой сидит много народа, в любом случае будет довольно сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231001/1049823122.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, оборона, всу, украина, сво, мобилизация, наступление, вс рф
Новости, оборона, ВСУ, Украина, СВО, мобилизация, наступление, ВС РФ

Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"

04:30 02.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Сейчас у ВС РФ и у ВСУ примерно одинаковая численность личного состава, но Украина любым способом стремится обеспечить свой паритет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Считается, что для наступления людей нужно как минимум в три раза больше чем для сидения в обороне. Во время сражений Второй мировой войны успех сопутствовал тем, у кого был численный перевес, рассказал эксперт.
А паритет или перевес по личному составу Украина сможет обеспечить. Снятие ограничений по ряду заболеваний и отправка "туберкулезников" на фронт - все это меры по обеспечению этого паритета, добавил Полетаев.
"Да, эти люди не смогут наступать. Наступление требует большого умения и желания. А сидеть в обороне в некотором роде проще. Там можно просто сдерживать наступающие массы несложным оружием", - подчеркнул эксперт.
Но нужно понимать, что даже при недостатке артиллерии Украина найдет противотанковые дроны и автоматы против российской пехоты. Пробить линию украинской обороны, в которой сидит много народа, в любом случае будет довольно сложно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 22:10
Ростислав Ищенко: Наши противники становятся всё менее адекватны и всё более мстительныКиевский режим в ближайшее время может запретить всем выезд из страны и закрыть границы, поэтому те, кто имеет возможность покинуть Украину легальным путем или нелегальным, должны поторопиться, считает политолог Ростислав Ищенко.
 
НовостиоборонаВСУУкраинаСВОмобилизациянаступлениеВС РФ
 
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