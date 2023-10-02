https://ukraina.ru/20231002/1049824686.html

Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"

Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников" - 02.10.2023 Украина.ру

Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"

Сейчас у ВС РФ и у ВСУ примерно одинаковая численность личного состава, но Украина любым способом стремится обеспечить свой паритет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-10-02T04:30

2023-10-02T04:30

2023-10-02T04:30

новости

оборона

всу

украина

сво

мобилизация

наступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040314693_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_d3a9f9ca1ffb710d02ad631ae913db14.jpg

Считается, что для наступления людей нужно как минимум в три раза больше чем для сидения в обороне. Во время сражений Второй мировой войны успех сопутствовал тем, у кого был численный перевес, рассказал эксперт.А паритет или перевес по личному составу Украина сможет обеспечить. Снятие ограничений по ряду заболеваний и отправка "туберкулезников" на фронт - все это меры по обеспечению этого паритета, добавил Полетаев.Но нужно понимать, что даже при недостатке артиллерии Украина найдет противотанковые дроны и автоматы против российской пехоты. Пробить линию украинской обороны, в которой сидит много народа, в любом случае будет довольно сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231001/1049823122.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оборона, всу, украина, сво, мобилизация, наступление, вс рф