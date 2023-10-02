Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Сейчас у ВС РФ и у ВСУ примерно одинаковая численность личного состава, но Украина любым способом стремится обеспечить свой паритет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Считается, что для наступления людей нужно как минимум в три раза больше чем для сидения в обороне. Во время сражений Второй мировой войны успех сопутствовал тем, у кого был численный перевес, рассказал эксперт.
А паритет или перевес по личному составу Украина сможет обеспечить. Снятие ограничений по ряду заболеваний и отправка "туберкулезников" на фронт - все это меры по обеспечению этого паритета, добавил Полетаев.
"Да, эти люди не смогут наступать. Наступление требует большого умения и желания. А сидеть в обороне в некотором роде проще. Там можно просто сдерживать наступающие массы несложным оружием", - подчеркнул эксперт.
Но нужно понимать, что даже при недостатке артиллерии Украина найдет противотанковые дроны и автоматы против российской пехоты. Пробить линию украинской обороны, в которой сидит много народа, в любом случае будет довольно сложно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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