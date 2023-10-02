https://ukraina.ru/20231002/1049800317.html

Дмитрий Дробницкий: Россия на Украине поняла смысл современной войны и может поменять президента США

Дмитрий Дробницкий: Россия на Украине поняла смысл современной войны и может поменять президента США - 02.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Россия на Украине поняла смысл современной войны и может поменять президента США

Политическая и хозяйственная система Запада не выдержала напряжение затяжной гибридной войны, а обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно, оказалось... Украина.ру, 02.10.2023

2023-10-02T02:02

2023-10-02T02:02

2023-10-02T02:02

интервью

дмитрий дробницкий

россия

украина

сша

сво

спецоперация

джо байден

дональд трамп

владимир путин

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Политическая и хозяйственная система Запада не выдержала напряжение затяжной гибридной войны, а обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно, оказалось бахвальством, считает американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На минувшей неделе США передали Украине список приоритетных реформ, на которые отводится от трех и шести месяцев до одного года и больше.Как сообщают украинские СМИ, реформировать надлежит наблюдательные советы госпредприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), судебную ветвь власти.- Дмитрий Олегович, что произойдет, если Киев с возложенными на него обязательствами, особенно в сфере борьбы коррупцией, не справится?- Это загадочная история. Я сам в ней до конца не разобрался. Известно, что автор и подписант этого требования довольно примечательная личность. Это Майк Пайл, заместитель помощника президента США по национальной безопасности. Он из BlackRock (международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке), значит, специалист по управлению активами.Самое интересное содержится в первой части, то, что касается газовых активов, что можно снять ограничения на продажу и пустить западные компании. В общем, отдайте все, что есть, что отчасти совпадает с задачей нового спецпредставителя США по Украине Пенни Прицкер. Она едет на Украину за коррупционными компроматами на всю действующую верхушку Демпартии. Но она человек из семьи Прицкер, которая более ста лет занимается управлением активами, сеть отелей Hyatt – это витрина, а на самом деле, это акулы, пилящие и перепродающие компании.Идет инвентаризация украинского имущества перед возможным сливом. Это может понадобиться для разных целей стратегического планирования. Например, что поучат русские, когда мы перестанем помогать Украине, какие возможны диверсии на этой инфраструктуре, возможно ли сбросить часть активов на частные лица и предъявить потом глобальные иски к России, то есть создать запрограммированный конфликт. То, что не получилось в Крыму в свое время, там было мало иностранной собственности, и принадлежала она всяким оффшорным компаниям. Но это моя гипотеза, потому что история загадочная. Нужны еще два-три события, чтобы собрать всю мозаику.- А история с президентскими выборами на Украине, на которых настаивают США, укладывается в вашу гипотезу слива?- Выяснилось, что западная система, читай, политическая система США, оказалась не готовой к затяжной гибридной войне. Это самый удивительный вывод, который можно сделать из 2023 года. В условиях глобального экономического кризиса это вызвало огромное напряжение внутри хозяйственного механизма Запада.Поэтому человек, который примет решение о выходе из затяжной войны, сделает это либо через эскалацию, либо через слив. И этот человек будет определённым образом позиционирован на американском политическом поле, а значит, это будет иметь отношение к выборам.Можно сказать, что Байден примет это решение и уйдет, может быть, Байдена "уйдут", потому что он не в состоянии приять это решение. Вся пресса США полна рассуждениями на эту тему. То есть или новый человек должен разрубить этот гордиевый узел, или существующий президент с рядом людей из администрации принимает это решение, которое потом будет описываться как решение "девочек, которых уже уволили". То есть они к затяжному конфликту не готовы и готовят всякие планы Б, В, Г и Д, а для этого надо посчитать активы на Украине.- Версия газеты "Нью-Йорк Таймс" о том, что визит в Киев "натовского десанта" в лице Столтенберга, и министров обороны Великобритании и Франции Гранта Шаппса и Себастьяна Лекорню положит начало совместному производству оружия на Украине соответствует действительности?- Это очередное показательное унижение европейских вассалов США. В составе этой делегации нет системных людей. Приехали пешки, они бы еще Бербок в эту комиссию ввели, чтобы совсем смешно стало.Ни один из этих людей ничего не понимают ни в военном производстве, ни в военном деле. Это чиновники, менеджеральный аппарат.- Обстановка в зоне СВО ускорит слив Украины, о котором вы говорите?- Я постоянно исхожу из того, что многое зависит от того, какими будут успехи русского оружия на юго-западном стратегическом направлении. Мы вообще-то можем поменять президента США, реально повлиять на исход политической борьбы в 2024 году в США.- Каким образом?Представьте, что мы проигрываем. Какой подарок это будет аспенско-стэнфордской группе и Байдену лично. Его даже мертвым переизберут на второй срок. А представьте, что украинский фронт прорван, и все сыплется. Им придется принимать решения в условиях дефицита времени.Даже нынешнее ведение СВО с максимальным сбережением личного состава и максимальным уроном Украине - инфраструктуре и уничтожением техники, демонстрацией Западу, что сколько он оружия не насыплет, все покрошим, создает нервозность на Западе. Он узнает о себе все новые и новые вещи, и они ему не нравятся. Например, натовское оружие не превосходит российское, что они не понимают современной войны.Мы тоже в начале спецоперации не понимали современную войну. Война 21 века, конфликт средней интенсивности, не такой, каким его себе представляли люди, занимавшиеся военным строительством в 80-х годах, имея в виду Вторую мировую войну плюс ядерное оружие.Ничего подобного, все совершенно по-другому. Они не могут вести затяжную гибридную войну, им казалось, что они могут делать это столько, сколько потребуется. Поддерживать Украину столько, сколько потребуется, было бахвальством. А в США этот вопрос настолько сделали фактором предвыборной политики, что мы, конечно, влияем на выборы в Штатах.Если раньше Путин говорил, что мы будем работать с тем президентом США, которого выберет американский народ, то сейчас он убежден, что там вообще не с кем разговаривать, давайте им делать плохо, пусть дерутся между собой.Путин этот нерв очень хорошо почувствовал. Дело не в экономических сложностях, инфляции и прочем – весь хваленый западный механизм не выдержал этого стресса. В течение 2024 года будет очень много разных попыток, учитывая раздробленность Вашингтона, покачать конфликт на Украине в разные стороны. Будут всякие попытки вбросить, что мы готовы говорить об Украине без Украины, что план Зеленского для "Нью-Йорк Таймс", а на деле мы готовы заморозить конфликт, отдать новые регионы, дать гарантии…Учитывая, что все, кроме Трампа, там говорящие болванчики, этим будет заниматься экспертное сообщество, мозговые центры. И от их лица будут сыпаться мнения о том, что делать дальше.Пока результат специальной военной операции – это новая территория, преобразование наших вооруженных сил, понимание того, что мы можем выдерживать большое давление, а они этого напряжения гибридной войны могут и не выдержать. И это тоже результат СВО. Если мы можем выдерживать давление, а они нет, то кто выиграл?

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, дмитрий дробницкий, россия, украина, сша, сво, спецоперация, джо байден, дональд трамп, владимир путин, президент сша