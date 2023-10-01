https://ukraina.ru/20231001/1049815693.html

Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России

Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России - 01.10.2023 Украина.ру

Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России

Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал, каким образом российская армия удерживает линию обороны на разных участках, а также о том, как и в каких масштабах Россия может начать наступление

2023-10-01T12:26

2023-10-01T12:26

2023-10-01T12:26

видео

эдуард полетаев

оборона

запорожское направление

вс рф

всу

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00:23 – Как устроена "линия Суровикина"?04:24 – Есть у ВСУ время и силы на создание новых укрепрайонов?07:50 – О личном составе ВСУ на запорожском направлении;15:10 – У России есть три пути. Какие?20:00 – О стотысячной группировке ВС РФ;21:55 – Как ВСУ окончательно сворачивают наступление.

запорожское направление

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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