https://ukraina.ru/20231001/1049815693.html
Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России
Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России - 01.10.2023 Украина.ру
Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России
Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал, каким образом российская армия удерживает линию обороны на разных участках, а также о том, как и в каких масштабах Россия может начать наступление
2023-10-01T12:26
2023-10-01T12:26
2023-10-01T12:26
видео
эдуард полетаев
оборона
запорожское направление
вс рф
всу
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00:23 – Как устроена "линия Суровикина"?04:24 – Есть у ВСУ время и силы на создание новых укрепрайонов?07:50 – О личном составе ВСУ на запорожском направлении;15:10 – У России есть три пути. Какие?20:00 – О стотысячной группировке ВС РФ;21:55 – Как ВСУ окончательно сворачивают наступление.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, эдуард полетаев, оборона, запорожское направление, вс рф, всу, видео
Видео, Эдуард Полетаев, Оборона, Запорожское направление, ВС РФ, ВСУ
Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России
Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал, каким образом российская армия удерживает линию обороны на разных участках, а также о том, как и в каких масштабах Россия может начать наступление
00:23 – Как устроена "линия Суровикина"?
04:24 – Есть у ВСУ время и силы на создание новых укрепрайонов?
07:50 – О личном составе ВСУ на запорожском направлении;
15:10 – У России есть три пути. Какие?
20:00 – О стотысячной группировке ВС РФ;
21:55 – Как ВСУ окончательно сворачивают наступление.