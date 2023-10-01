Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России - 01.10.2023 Украина.ру
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Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России
Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России - 01.10.2023 Украина.ру
Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России
Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал, каким образом российская армия удерживает линию обороны на разных участках, а также о том, как и в каких масштабах Россия может начать наступление
2023-10-01T12:26
2023-10-01T12:26
видео
эдуард полетаев
оборона
запорожское направление
вс рф
всу
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00:23 – Как устроена "линия Суровикина"?04:24 – Есть у ВСУ время и силы на создание новых укрепрайонов?07:50 – О личном составе ВСУ на запорожском направлении;15:10 – У России есть три пути. Какие?20:00 – О стотысячной группировке ВС РФ;21:55 – Как ВСУ окончательно сворачивают наступление.
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видео, эдуард полетаев, оборона, запорожское направление, вс рф, всу, видео
Видео, Эдуард Полетаев, Оборона, Запорожское направление, ВС РФ, ВСУ

Взять Киев или разгромить ВСУ? Полетаев о приоритетах России

12:26 01.10.2023
 
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Сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал, каким образом российская армия удерживает линию обороны на разных участках, а также о том, как и в каких масштабах Россия может начать наступление
00:23 – Как устроена "линия Суровикина"?
04:24 – Есть у ВСУ время и силы на создание новых укрепрайонов?
07:50 – О личном составе ВСУ на запорожском направлении;
15:10 – У России есть три пути. Какие?
20:00 – О стотысячной группировке ВС РФ;
21:55 – Как ВСУ окончательно сворачивают наступление.
 
ВидеоЭдуард ПолетаевОборонаЗапорожское направлениеВС РФВСУ
 
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