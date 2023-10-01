https://ukraina.ru/20231001/1049784076.html

Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"

Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года" - 01.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"

Если Зеленский будет продолжать истощать свои ресурсы, то российская армия сможет повторить для ВСУ август прошлого года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-10-01T06:45

2023-10-01T06:45

2023-10-01T06:45

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мобилизация

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Минобороны России приступило к формированию разведывательно-штурмовых бригад с учетом опыта в специальной военной операции. Новые соединения получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию и широкую номенклатуру БПЛА.ВС России еще в прошлом году столкнулись с тем, что у них отсутствует легкая пехота. Батальонно-тактические группы, которые имели успех в Сирии, в условиях позиционной борьбы на Украине БТГ себя не очень оправдали, рассказал Евсеев.Минобороны приступает к реализации задач, которые нацелены не на сегодня, а на перспективу. Потому что к весне предполагается значительное ослабление ВСУ, добавил эксперт.Минобороны хочет приготовиться к тому, что после ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для полноценного закрытия нескольких линий обороны уже не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230929/1049765887.html

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новости, украина, всу, бригады, наступление, вс рф, харьков, минобороны рф, мобилизация