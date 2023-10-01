Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Если Зеленский будет продолжать истощать свои ресурсы, то российская армия сможет повторить для ВСУ август прошлого года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Минобороны России приступило к формированию разведывательно-штурмовых бригад с учетом опыта в специальной военной операции. Новые соединения получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию и широкую номенклатуру БПЛА.
ВС России еще в прошлом году столкнулись с тем, что у них отсутствует легкая пехота. Батальонно-тактические группы, которые имели успех в Сирии, в условиях позиционной борьбы на Украине БТГ себя не очень оправдали, рассказал Евсеев.
Минобороны приступает к реализации задач, которые нацелены не на сегодня, а на перспективу. Потому что к весне предполагается значительное ослабление ВСУ, добавил эксперт.
"Оно (ослабление ВСУ. - Ред.) произойдёт, если [Владимир] Зеленский будет реализовывать планы по продолжению войны без перерывов. В этом случае он не сможет накопить серьезные резервы к весне следующего года. А к весне он хотел накопить 200 тысяч. Призвать столько украинские власти не в состоянии", - подчеркнул Евсеев.
Минобороны хочет приготовиться к тому, что после ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для полноценного закрытия нескольких линий обороны уже не будет, заключил собеседник издания.
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