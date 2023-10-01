Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года" - 01.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года" - 01.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
Если Зеленский будет продолжать истощать свои ресурсы, то российская армия сможет повторить для ВСУ август прошлого года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-10-01T06:45
2023-10-01T06:45
новости
украина
всу
бригады
наступление
вс рф
харьков
минобороны рф
мобилизация
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Минобороны России приступило к формированию разведывательно-штурмовых бригад с учетом опыта в специальной военной операции. Новые соединения получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию и широкую номенклатуру БПЛА.ВС России еще в прошлом году столкнулись с тем, что у них отсутствует легкая пехота. Батальонно-тактические группы, которые имели успех в Сирии, в условиях позиционной борьбы на Украине БТГ себя не очень оправдали, рассказал Евсеев.Минобороны приступает к реализации задач, которые нацелены не на сегодня, а на перспективу. Потому что к весне предполагается значительное ослабление ВСУ, добавил эксперт.Минобороны хочет приготовиться к тому, что после ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для полноценного закрытия нескольких линий обороны уже не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230929/1049765887.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, бригады, наступление, вс рф, харьков, минобороны рф, мобилизация
Новости, Украина, ВСУ, бригады, наступление, ВС РФ, Харьков, Минобороны РФ, мобилизация

Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"

06:45 01.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Если Зеленский будет продолжать истощать свои ресурсы, то российская армия сможет повторить для ВСУ август прошлого года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Минобороны России приступило к формированию разведывательно-штурмовых бригад с учетом опыта в специальной военной операции. Новые соединения получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию и широкую номенклатуру БПЛА.
ВС России еще в прошлом году столкнулись с тем, что у них отсутствует легкая пехота. Батальонно-тактические группы, которые имели успех в Сирии, в условиях позиционной борьбы на Украине БТГ себя не очень оправдали, рассказал Евсеев.
Минобороны приступает к реализации задач, которые нацелены не на сегодня, а на перспективу. Потому что к весне предполагается значительное ослабление ВСУ, добавил эксперт.
"Оно (ослабление ВСУ. - Ред.) произойдёт, если [Владимир] Зеленский будет реализовывать планы по продолжению войны без перерывов. В этом случае он не сможет накопить серьезные резервы к весне следующего года. А к весне он хотел накопить 200 тысяч. Призвать столько украинские власти не в состоянии", - подчеркнул Евсеев.
Минобороны хочет приготовиться к тому, что после ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для полноценного закрытия нескольких линий обороны уже не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Полетаев интервью
29 сентября, 06:45
Сергей Полетаев: России после новой мобилизации придется или брать Киев, или громить ВСУ двойным ударом Мы в этом году выступили очень хорошо. Кто-то может ныть: "Вот, отсиделись в окопах". Но мы сделали самое главное. Мы разрушили замысел врага. Мы не просто не позволили ВСУ выйти к Азовскому морю. Мы не дали противнику разгромить Россию на поле боя. А это был фундаментальный замысел, под который Запад поддерживал Украину
 
НовостиУкраинаВСУбригадынаступлениеВС РФХарьковМинобороны РФмобилизация
 
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06:45Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
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