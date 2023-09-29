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Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине

Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине - 29.09.2023 Украина.ру

Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине

ВС РФ нанесли серию ударов по местам подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наёмников, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ

2023-09-29T16:33

2023-09-29T16:33

2023-09-29T16:33

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Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 24 по 29 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 9 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.В Минобороны уточнили, что в результате ударов уничтожили пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.

https://ukraina.ru/20230928/1049756465.html

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новости, россия, минобороны рф, вс рф, удары, беспилотники, диверсанты