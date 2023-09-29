Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине - 29.09.2023 Украина.ру
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Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине - 29.09.2023 Украина.ру
Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
ВС РФ нанесли серию ударов по местам подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наёмников, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ
2023-09-29T16:33
2023-09-29T16:33
новости
россия
минобороны рф
вс рф
удары
беспилотники
диверсанты
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Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 24 по 29 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 9 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.В Минобороны уточнили, что в результате ударов уничтожили пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.
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новости, россия, минобороны рф, вс рф, удары, беспилотники, диверсанты
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, удары, беспилотники, диверсанты

Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине

16:33 29.09.2023
 
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
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ВС РФ нанесли серию ударов по местам подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наёмников, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ
Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 24 по 29 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 9 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.
"Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников", - отмечается в сводке МО РФ.
В Минобороны уточнили, что в результате ударов уничтожили пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.
Вчера, 12:16
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