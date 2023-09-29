Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
ВС РФ нанесли серию ударов по местам подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наёмников, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ
Пресс-служба российского военного ведомства опубликовала сводку за период с 24 по 29 сентября. В этот период ВС РФ нанесли 9 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.
"Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников", - отмечается в сводке МО РФ.
В Минобороны уточнили, что в результате ударов уничтожили пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.