Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049795031.html
Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP - 29.09.2023 Украина.ру
Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
Предстоящие выборы в Словакии могут развернуть страну от Киева в сторону Москвы, пишет издание Associated Press
2023-09-29T16:22
2023-09-29T16:22
новости
словакия
зарубежье
ес
выборы
парламентские выборы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102851/16/1028511648_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_d192884d027fd0b1ea78ccda2795a920.jpg
В Словакии 30 сентября состоятся досрочные парламентские выборы. На выборах бывший премьер-министр Роберт Фико, чью кампанию считают ориентированной на Россию, будет противостоять "либеральному представителю Запада", пишет AP.Представители партии пообещали в случае победы на выборах отменить военную поддержку для Украины.Журналисты AP полагают, что предстоящие выборы могут развернуть Словакию от Киева в сторону Москвы. Авторы статьи считают, что это нарушит "хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО".Фико выступает против санкций Евросоюза против России, а также хочет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО, отмечает AP. По его мнению, ЕС и США должны использовать своё влияние, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.На Западе опасаются, что возвращение партии Фико к власти может привести к тому, что Словакия пойдёт по пути Венгрии.Фико выступал против иммиграции и прав ЛГБТ. Также он поддержал утверждение о том, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите".
https://ukraina.ru/20230929/1049777859.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102851/16/1028511648_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f81cb97fa4024483edbd1a3d4a31088.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, зарубежье, ес, выборы, парламентские выборы, россия
Новости, Словакия, Зарубежье, ЕС, выборы, парламентские выборы, Россия

Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP

16:22 29.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Предстоящие выборы в Словакии могут развернуть страну от Киева в сторону Москвы, пишет издание Associated Press
В Словакии 30 сентября состоятся досрочные парламентские выборы. На выборах бывший премьер-министр Роберт Фико, чью кампанию считают ориентированной на Россию, будет противостоять "либеральному представителю Запада", пишет AP.
Представители партии пообещали в случае победы на выборах отменить военную поддержку для Украины.
Журналисты AP полагают, что предстоящие выборы могут развернуть Словакию от Киева в сторону Москвы. Авторы статьи считают, что это нарушит "хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО".
Фико выступает против санкций Евросоюза против России, а также хочет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО, отмечает AP. По его мнению, ЕС и США должны использовать своё влияние, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.
"Война всегда идет с Запада", - заявил Фико на одном из митингов. - "А свобода и мир всегда приходят с Востока".
На Западе опасаются, что возвращение партии Фико к власти может привести к тому, что Словакия пойдёт по пути Венгрии.
Фико выступал против иммиграции и прав ЛГБТ. Также он поддержал утверждение о том, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите".
Владимир Зеленский
07:15
Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочетсяУкраинские власти задумали усилить полномочия президента. Для этого нужно изменить государственный строй и Конституцию. Пока технически это невозможно — военное положение. Однако прощупывать общественное мнение на этот счет и подготовить народ к тому, что Украина может из парламентской превратиться в президентскую республику, уже можно начинать
 
НовостиСловакияЗарубежьеЕСвыборыпарламентские выборыРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
16:33Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
16:24Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
16:22Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
16:13Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
16:02Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде
15:56Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков
15:54Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр
15:28"Грабить приходится друг друга": Ищенко о новых правилах ЕС и о том, закроет ли Украина свои границы
15:21Мультикультурализм с наци-душком. Станет ли неонацистка будущим премьером Канады
14:48Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах
14:46Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит
14:45Румыния усиливает свои ПВО на Дунае, так как Украина не справляется
14:12Данилов посоветовал каждому украинцу принести домой пулемет
14:12Минюст Польши: За отказом Киева расследовать удар ракеты по Пшеводуву может стоять политическое решение
14:02Здравствуй, оружие! Немецкий концерн будет производить военную технику на Украине
13:57Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?
13:46Война вместо "социалки". Вступление в НАТО дорого обойдётся Финляндии
13:37Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской области
13:30Какой заказ ВСУ получили из США? Об изменениях на линии фронта и новом театре военных действий - Казаков
Лента новостейМолния