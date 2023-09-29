https://ukraina.ru/20230929/1049795031.html
Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP - 29.09.2023 Украина.ру
Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
Предстоящие выборы в Словакии могут развернуть страну от Киева в сторону Москвы, пишет издание Associated Press
2023-09-29T16:22
2023-09-29T16:22
2023-09-29T16:22
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В Словакии 30 сентября состоятся досрочные парламентские выборы. На выборах бывший премьер-министр Роберт Фико, чью кампанию считают ориентированной на Россию, будет противостоять "либеральному представителю Запада", пишет AP.Представители партии пообещали в случае победы на выборах отменить военную поддержку для Украины.Журналисты AP полагают, что предстоящие выборы могут развернуть Словакию от Киева в сторону Москвы. Авторы статьи считают, что это нарушит "хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО".Фико выступает против санкций Евросоюза против России, а также хочет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО, отмечает AP. По его мнению, ЕС и США должны использовать своё влияние, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.На Западе опасаются, что возвращение партии Фико к власти может привести к тому, что Словакия пойдёт по пути Венгрии.Фико выступал против иммиграции и прав ЛГБТ. Также он поддержал утверждение о том, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите".
https://ukraina.ru/20230929/1049777859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, словакия, зарубежье, ес, выборы, парламентские выборы, россия
Новости, Словакия, Зарубежье, ЕС, выборы, парламентские выборы, Россия
Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
Предстоящие выборы в Словакии могут развернуть страну от Киева в сторону Москвы, пишет издание Associated Press
В Словакии 30 сентября состоятся досрочные парламентские выборы. На выборах бывший премьер-министр Роберт Фико, чью кампанию считают ориентированной на Россию, будет противостоять "либеральному представителю Запада", пишет
AP.
Представители партии пообещали в случае победы на выборах отменить военную поддержку для Украины.
Журналисты AP полагают, что предстоящие выборы могут развернуть Словакию от Киева в сторону Москвы. Авторы статьи считают, что это нарушит "хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО".
Фико выступает против санкций Евросоюза против России, а также хочет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО, отмечает AP. По его мнению, ЕС и США должны использовать своё влияние, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.
"Война всегда идет с Запада", - заявил Фико на одном из митингов. - "А свобода и мир всегда приходят с Востока".
На Западе опасаются, что возвращение партии Фико к власти может привести к тому, что Словакия пойдёт по пути Венгрии.
Фико выступал против иммиграции и прав ЛГБТ. Также он поддержал утверждение о том, что "украинское правительство управляет нацистским государством, от которого этнические русские на востоке страны нуждаются в защите".