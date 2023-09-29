Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр - 29.09.2023 Украина.ру
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Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр
Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр - 29.09.2023 Украина.ру
Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр
Румыния намерена купить у Молдавии порт "Джурджулешты", так как неизвестно, что будет с Одессой, заявил 29 сентября премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью Digi24
2023-09-29T15:54
2023-09-29T15:54
новости
румыния
молдавия
порт
украина
одесса
марчел чолаку
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Румынский порт Констанца является стратегическим на данный момент. Через этот порт Украина вывозит своё зерно, отметил премьер.У Молдавии на Дунае есть порт "Джурджулешты", мажоритарным акционером которого является Европейский банк реконструкции и развития. Румыния, по словам Чолаку, проявила интерес к этому порту.Министр транспорта Румынии уже провёл переговоры с ЕБРР, теперь румынское правительство ждёт ответа, уточнил премьер.Премьер-министр Румынии отметил ключевую роль порта "Джурджулешты" в поставках товаров на Украину и из неё. В 2022 году объём перевозок достигла максимума – 1,8 миллионов тонн, добавил Чолаку. В июне разгорелся скандал, связанный с молдавским портом "Джурджулешты". После удара ВСУ по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что России есть чем ответить."Координаты мостов в Одесской области и молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но были переданы еще режимом Ющенко в своё время ещё. Все эти координаты известны", - сказал Сальдо.После заявлений Сальдо в МИД Молдавии был вызван посол России Олег Васнецов за разъяснениями.
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новости, румыния, молдавия, порт, украина, одесса, марчел чолаку
Новости, Румыния, Молдавия, порт, Украина, Одесса, Марчел Чолаку

Румыния хочет купить молдавский порт, так как не знает, что будет с Одессой - премьер-министр

15:54 29.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Parlamentul Republicii Moldova
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© commons.wikimedia.org / Parlamentul Republicii Moldova
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Румыния намерена купить у Молдавии порт "Джурджулешты", так как неизвестно, что будет с Одессой, заявил 29 сентября премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью Digi24
Румынский порт Констанца является стратегическим на данный момент. Через этот порт Украина вывозит своё зерно, отметил премьер.
У Молдавии на Дунае есть порт "Джурджулешты", мажоритарным акционером которого является Европейский банк реконструкции и развития. Румыния, по словам Чолаку, проявила интерес к этому порту.

"Я не знаю, что будет с Одессой […]Румыния проявила интерес к ЕБРР, чтобы купить порт и развивать его", - заявил Чолаку.

Министр транспорта Румынии уже провёл переговоры с ЕБРР, теперь румынское правительство ждёт ответа, уточнил премьер.
Премьер-министр Румынии отметил ключевую роль порта "Джурджулешты" в поставках товаров на Украину и из неё. В 2022 году объём перевозок достигла максимума – 1,8 миллионов тонн, добавил Чолаку.
В июне разгорелся скандал, связанный с молдавским портом "Джурджулешты". После удара ВСУ по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что России есть чем ответить.
"Координаты мостов в Одесской области и молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но были переданы еще режимом Ющенко в своё время ещё. Все эти координаты известны", - сказал Сальдо.
После заявлений Сальдо в МИД Молдавии был вызван посол России Олег Васнецов за разъяснениями.
polarnet
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НовостиРумынияМолдавияпортУкраинаОдессаМарчел Чолаку
 
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