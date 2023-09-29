Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области - 29.09.2023 Украина.ру
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Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области - 29.09.2023 Украина.ру
Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области. Об этом 29 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
2023-09-29T07:22
2023-09-29T07:22
беспилотники
дроны
пво
курская область
новости
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"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточено пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место", - написал губернатор.Он заверил, что к восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.Немногим ранее Старовойт сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Курском районе. Минобороны указывало, что ПВО сбила 11 беспилотников над Курской и Калужской областями.
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беспилотники, дроны, пво, курская область, новости
беспилотники, дроны, ПВО, Курская область, Новости

Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

07:22 29.09.2023
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области. Об этом 29 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточено пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место", - написал губернатор.
Он заверил, что к восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.
Немногим ранее Старовойт сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Курском районе. Минобороны указывало, что ПВО сбила 11 беспилотников над Курской и Калужской областями.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
07:10
Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ
 
беспилотникидроныПВОКурская областьНовости
 
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