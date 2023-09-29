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Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области - 29.09.2023 Украина.ру

Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области. Об этом 29 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт

2023-09-29T07:22

2023-09-29T07:22

2023-09-29T07:22

беспилотники

дроны

пво

курская область

новости

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"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточено пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место", - написал губернатор.Он заверил, что к восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.Немногим ранее Старовойт сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Курском районе. Минобороны указывало, что ПВО сбила 11 беспилотников над Курской и Калужской областями.

https://ukraina.ru/20230929/1049778156.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотники, дроны, пво, курская область, новости