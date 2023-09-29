Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области. Об этом 29 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточено пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место", - написал губернатор.
Он заверил, что к восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.
Немногим ранее Старовойт сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Курском районе. Минобороны указывало, что ПВО сбила 11 беспилотников над Курской и Калужской областями.