Чудовищный конструктор ВСУ и плохие инструкторы НАТО. Что говорили об Украине в мире 28 сентября

Критическая ситуация на поле боя: из-за нехватки техники ВСУшники вынуждены собственными руками создавать невиданное вооружение. При этом ситуация осложняется непрофессиональным подходом к обучению украинских солдат: инструкторы НАТО не справились с задачей, пишут западные издания.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049159264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_947b32f0df5aa92e4264b1e3399712bf.jpg

Болото контрнаступления“Ни одно наступление не пошло по плану. Линия фронта, после месяцев изнурительных боев и тяжелых потерь, практически не изменилась”, передает издание The New York Times.Журналисты провели детальный анализ с представлением инфографики, демонстрирующей отсутствие успехов на фронте со стороны ВСУ. Авторы статьи указывают на то, что большинство точек на карте остаются в значительной степени укоренившимися на протяжении многих месяцев. Иными словами - продвижения на линии огня к намеченным Киевом целей, не смотря на все усилия ВСУ, нет.Отсутствие опыта у новоиспечённых украинских солдат, которым не хватает должной подготовки являются одной из причин не только провального контрнаступления, но и застоя на линии фронта.В соответствии с анализом данных Института изучения войны, приведенному New York Times, в августе Киев смог отвоевать меньше территорий, чем в любой другой месяц войны.Оправданием безрезультативности действий ВСУ на поле боя, по мнению издания, является то, что армия Украины сталкивается с обширными минными полями и сотнями миль укреплений — траншей, противотанковых рвов и бетонных заграждений — которые Россия построила предыдущей зимой.Так, издание сообщает, что с 1 января этого года Украина захватила около 143 квадратных миль, в то время как Россия отвоевала площадь практически в 321 квадратную милю , возвратив порядка 188 квадратных миль, это практически равноценно площади Нью-Йорка.Авторы статьи сомневаются в окончательной победе Киева, как и в том, что Зеленскому удастся вернуть “большие территории страны”. Инициатива Вашингтона финансировать и снабжать оружием Киев постепенно угасает на фоне отсутствия политической воли, либо из-за простого нежелания жертвовать больше оружия и финансов на заведомо проигранный конфликт.Провальный мастер-классНедостатки в обучении украинских военных приводят к поломкам западного оружия, пишет газета The Wall Street Journal.Эффективность использования западного оружия в руках ВСУшников практически равна нулю, так как солдаты не обладают должными знаниями и навыками в эксплуатации некоторых видов техники западного производства. К слову, инструкторы НАТО выделили порядка 5 недель для обучения управлением техникой украинских солдат. С точки зрения военной практики – это ничтожно мало, в то время как немецкие военные обучаются тому же самому минимум 4 месяца.Соответственно плохое знание матчасти солдатами ВСУ сказывается на практике: например, гаубицы Panzerhaubitze производства германского концерна Rheinmetall, по мнению одного украинского военного, часто выходят из строя, что соответственно негативно для украинской стороны влияет на ход событий на фронте.Производители гаубиц утверждают, что данная проблема возникает из-за сочетания слишком высокой скорострельности и недостатком технического обслуживания.Однако эта гаубица – капля в море из поставляемого неисправного вооружения на Украину. Как признается директор американского подразделения BAE Systems Том Арсено, посредством этой гаубицы “люди смотрят на Украину чтобы понять, что работает, а что нет”. Арсено утверждает, что сегодня Panzerhaubitze пользуется большим спросом для потенциальных покупателей.Таким образом, Украина вновь выступила лабораторией для испытания западных военных технологий. При этом руководство к применению гаубицы было составлено западными инструкторами весьма неграмотно и теперь они пожинают плоды своей безответственности.Вместе с тем у Запада появился своеобразный пиар-ход.“Успешная служба (военной техники на Украине - ред.) позволяет производителям вешать ярлык “проверено в бою”, а это способствует продажам”, — отметил бывший офицер британской армии Николас Драммонд, ныне руководитель консалтинговой военной фирмы AURA Consulting.В свою очередь начальник штаба британской армии генерал Патрик Сандерс не видит никакой проблемы в поломках, преследующих западные вооружения на Украине, и предлагает солдатам ВСУ чинить технику непосредственно на поле боя. Известно, что недавно США обучили украинцев работать с 3D-принтерами размером с грузовик, которые могут производить запасные части для самой разной техники от авианосцев до артиллерии, сообщил журналистам в сентябре руководитель отдела закупок Пентагона Билл Лапланте.А вот более сообразительные ВСУшники ищут подсказки в интернете, не надеясь на помощь инструкторов НАТО.“Когда они сталкиваются с чрезвычайной ситуацией, они иногда находят дополнительную помощь на YouTube”, пишет газета Le Monde.Чудовищный военный "Франкенштейн"Наряду с невероятно хрупкой военной техникой и отсутствием опыта ее эксплуатации, у солдат ВСУ есть и другая проблема - они вынуждены создавать импровизированные БМП из-за их нехватки на фронте соответствующей техники, пишет Forbes.Военный обозреватель издания Дэвид Экс заявил, что “украинцы переделывают транспортёры МТ-ЛБ в БМП-1ЛБ, получающиеся машины могут перевозить до восьми человек”.Мотивацией для конструирования новых бронетранспортеров послужило, по информации издания, то, что российские войска в ходе боевых действий уничтожили почти 700 оригинальных БМП из 1200 ранее предоставленных Западом..Собранная из запчастей и железных лоскутов машина представляет собой бронированный тягач МТ-ЛБ образца 70-х годов с дополнительным бронированием и дистанционно управляемой станцией вооружения. Кроме того, этот военный Франкенштейн оборудован пулеметом 14,5 мм.В процессе создания аппликаций украинские солдаты используют огромные запасы старых МТ-ЛБ. По информации Forbes, последний такой бронированный тягач этой модели сошел с конвейера на Украине в начале 2000-х годов.Однако помогут ли эти отчаянные меры солдатам ВСУ, и есть ли гарантия, что чудовищный Франкенштейн не развалится непосредственно в момент выстрела где-то в степях Запорожской области, никто сейчас утверждать не может.

