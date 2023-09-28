Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд - 28.09.2023 Украина.ру
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Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд
Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд - 28.09.2023 Украина.ру
Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд
Уголовное дело в отношении украинского депутата расследовал Следственный комитет Российской Федерации
2023-09-28T15:47
2023-09-28T15:47
новости
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народные депутаты
флаг
следственный комитет рф
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Расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка, который в 2016 году во Львове сорвал с флагштока российский флаг и растоптал ногами завершено. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем телеграм-канале 28 сентября.Парасюку заочно предъявлено обвинение в нападении на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации.По данным следствия депутат парламента Украины Владимир Парасюк, с целью осложнения международных отношений 9 марта 2016 года принял участие в акции украинских радикалов во Львове.“В ходе этого Генеральное консульство России подверглось нападению. Парасюк незаконно проник на территорию российского представительства, где сорвал с флагштока Государственный флаг Российской Федерации, вынес его к митингующим и растоптал ногами”, - отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.Парасюк также призывал присутствующих напасть на дипломатические учреждение и его сотрудников.Парасюк объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении его передано в суд.Ранее Следственный комитета РФ заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР. В этих обстрелах пострадало 154 человека.
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новости, верховная рада, народные депутаты, флаг, следственный комитет рф
Новости, Верховная Рада, народные депутаты, флаг, Следственный Комитет РФ

Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд

15:47 28.09.2023
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Уголовное дело в отношении украинского депутата расследовал Следственный комитет Российской Федерации
Расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка, который в 2016 году во Львове сорвал с флагштока российский флаг и растоптал ногами завершено. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем телеграм-канале 28 сентября.
Парасюку заочно предъявлено обвинение в нападении на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации.
По данным следствия депутат парламента Украины Владимир Парасюк, с целью осложнения международных отношений 9 марта 2016 года принял участие в акции украинских радикалов во Львове.
“В ходе этого Генеральное консульство России подверглось нападению. Парасюк незаконно проник на территорию российского представительства, где сорвал с флагштока Государственный флаг Российской Федерации, вынес его к митингующим и растоптал ногами”, - отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.
Парасюк также призывал присутствующих напасть на дипломатические учреждение и его сотрудников.
Парасюк объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении его передано в суд.
Ранее Следственный комитета РФ заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР. В этих обстрелах пострадало 154 человека.
Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 10:18
Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России Следственный комитет (СК) России будет расследовать факты обстрелов украинскими войсками территорий Курской и Брянской областей, а также Донецкой Народной Республики, сообщили 19 сентября в пресс-службе ведомства
 
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16:12В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов
15:47Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд
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