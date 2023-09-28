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Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд

Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд - 28.09.2023 Украина.ру

Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд

Уголовное дело в отношении украинского депутата расследовал Следственный комитет Российской Федерации

2023-09-28T15:47

2023-09-28T15:47

2023-09-28T15:47

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Расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка, который в 2016 году во Львове сорвал с флагштока российский флаг и растоптал ногами завершено. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем телеграм-канале 28 сентября.Парасюку заочно предъявлено обвинение в нападении на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации.По данным следствия депутат парламента Украины Владимир Парасюк, с целью осложнения международных отношений 9 марта 2016 года принял участие в акции украинских радикалов во Львове.“В ходе этого Генеральное консульство России подверглось нападению. Парасюк незаконно проник на территорию российского представительства, где сорвал с флагштока Государственный флаг Российской Федерации, вынес его к митингующим и растоптал ногами”, - отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.Парасюк также призывал присутствующих напасть на дипломатические учреждение и его сотрудников.Парасюк объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении его передано в суд.Ранее Следственный комитета РФ заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР. В этих обстрелах пострадало 154 человека.

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новости, верховная рада, народные депутаты, флаг, следственный комитет рф