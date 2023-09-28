В Севастополе задержали мужчину, работавшего на украинскую разведку - 28.09.2023 Украина.ру
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В Севастополе задержали мужчину, работавшего на украинскую разведку
В Севастополе задержали мужчину, работавшего на украинскую разведку - 28.09.2023 Украина.ру
В Севастополе задержали мужчину, работавшего на украинскую разведку
Задержанный признался в преступной деятельности
2023-09-28T10:29
2023-09-28T10:30
новости
фсб
задержание
севастополь
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Мужчину, передававшего данные украинской разведке, задержали сотрудники ФСБ России в Севастополе. Об этом говорится в распространенном сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Задержанного подозревают в государственной измене, в настоящее время он находится под стражей.Видео задержания мужчины, собиравшего данные для украинской разведки, опубликовал телеграм-канал "Смотри". Мужчина рассказал, как его завербовали.По его словам, с сотрудником Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины он познакомился после того, как уехал из России в другую страну.Он уточнил, что фортификационные сооружения, которые он строил, находились на севере полуострова."Я понимал, что данные, собираемые мною будут использованы против России, но у меня были совершенно другие цели и мне было все-равно", - рассказал задержанный.Как сообщало издание Украина.ру, жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила четыре года колонии.В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, фсб, задержание, севастополь
Новости, ФСБ, задержание, Севастополь

В Севастополе задержали мужчину, работавшего на украинскую разведку

10:29 28.09.2023 (обновлено: 10:30 28.09.2023)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Севастополе задержали мужчину по подозрению в госизмене
В Севастополе задержали мужчину по подозрению в госизмене
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
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Задержанный признался в преступной деятельности
Мужчину, передававшего данные украинской разведке, задержали сотрудники ФСБ России в Севастополе. Об этом говорится в распространенном сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанного подозревают в государственной измене, в настоящее время он находится под стражей.
Видео задержания мужчины, собиравшего данные для украинской разведки, опубликовал телеграм-канал "Смотри". Мужчина рассказал, как его завербовали.
По его словам, с сотрудником Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины он познакомился после того, как уехал из России в другую страну.
"Я был им завербован и согласился работать. По его заданию, нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым. В Крыму я устроился на работу копать окопы. Разведывал все, фотографировал и отправлял ему", - признался мужчина.
Он уточнил, что фортификационные сооружения, которые он строил, находились на севере полуострова.
"Я понимал, что данные, собираемые мною будут использованы против России, но у меня были совершенно другие цели и мне было все-равно", - рассказал задержанный.
Как сообщало издание Украина.ру, жительница Алтайского края, искавшая "подрядчиков" террористам Украины для поджогов зданий, получила четыре года колонии.
В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в Алтайском крае.
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