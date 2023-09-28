"Наступит темнота и холод": военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно вырубят свет на Украине
© Андрій Садовий/Telegram
© Андрій Садовий/Telegram
Главными целями воздушного наступления ВКС РФ станут центры принятия решений ВСУ и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Главными целями воздушного наступления ВКС РФ являются военные объекты на Украине. Российские силы должны до конца уничтожить украинскую авиацию, которая служит для запуска западных крылатых ракет, рассказал Анпилогов.
Также ВС РФ должны вынести систему управления противника, то есть пресловутые центры принятия решений. Тут можно вспомнить удар по Одесскому морскому вокзалу и опубликованные снимки с техникой, расположением военного персонала и патрульных катеров, добавил эксперт.
"Мы (ВС РФ. - Ред.) будем наносить удары по энергетической инфраструктуре. Мы уже в первых ударах зацепили несколько подстанций и открытых распределительных устройств. Украину уже ставят на неприятную вилку", - подчеркнул Анпилогов.
Все, что Украина собирала после прошлого зимнего наступления, просто рассыплется. Киев потеряет синхронизацию в общей сети. Наступят веерные отключения, темнота и холод. Крупные города Украины могут остаться без энергоснабжения, заключил собеседник издания.
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