https://ukraina.ru/20230928/1049731278.html

"Наступит темнота и холод": военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно вырубят свет на Украине

"Наступит темнота и холод": военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно вырубят свет на Украине - 28.09.2023 Украина.ру

"Наступит темнота и холод": военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно вырубят свет на Украине

Главными целями воздушного наступления ВКС РФ станут центры принятия решений ВСУ и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-09-28T06:15

2023-09-28T06:15

2023-09-28T06:15

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Главными целями воздушного наступления ВКС РФ являются военные объекты на Украине. Российские силы должны до конца уничтожить украинскую авиацию, которая служит для запуска западных крылатых ракет, рассказал Анпилогов.Также ВС РФ должны вынести систему управления противника, то есть пресловутые центры принятия решений. Тут можно вспомнить удар по Одесскому морскому вокзалу и опубликованные снимки с техникой, расположением военного персонала и патрульных катеров, добавил эксперт.Все, что Украина собирала после прошлого зимнего наступления, просто рассыплется. Киев потеряет синхронизацию в общей сети. Наступят веерные отключения, темнота и холод. Крупные города Украины могут остаться без энергоснабжения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230927/1049716160.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, энергетика, одесса, центры принятия решений, удары, электроэнергетика, украина