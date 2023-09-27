https://ukraina.ru/20230927/1049735138.html

Дмитрий Евстафьев: Зеленский добился главного, и это главное может стоить ему жизни

Дмитрий Евстафьев: Зеленский добился главного, и это главное может стоить ему жизни - 27.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Зеленский добился главного, и это главное может стоить ему жизни

Не нужно питать иллюзий, что республиканцы – против поддержки Украины. Это не так. Они против поддержки Украины в том неконтролируемом и коррупционном (без них) режиме, в котором это делает администрация Байдена. Их цель – все контролировать, считает политолог Дмитрий Евстафьев

2023-09-27T16:13

2023-09-27T16:13

2023-09-27T16:13

интервью

дмитрий евстафьев

сво

канада

сша

украина

военная помощь

политика

экономика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, начнём со скандала в парламенте Канады из-за чествования эсэсовца. Почему это событие вызвало столь сильный резонанс?– Хотел бы начать с констатации, что сын-наркоман – горе в семье. То нравственное падение, которое мы наблюдаем в контексте деятельности господина Трюдо-младшего, который вообще обнулил тем, что он делает, память о своем великом отце, который, в общем, был одним из архитекторов разрядки. Конечно, второго плана, но – фигура, с точки зрения смягчения противоречий "Восток-Запад", была сравнима с Вилли Брандтом. Но всю эту память, все это наследие Трюдо-старшего, этот молодой балбес обнулил.Теперь по поводу эсэсовца. Наверное, можно меня обвинить в конспирологии, хотя, наоборот, я считаю себя антиконспирологом, но здесь - думаю, что, конечно, канадцы это все не сами придумали.Да, Канада - это страна с давними традициями легализации именно бандеровского неонацизма, но не только. Ведь пронацистские тенденции в Канаде были сильны еще до войны. Еще Бандера не знал, что он "великий Бандера", а был одним из маргинальных деятелей в Польше, а потом на содержании у немцев, а в Канаде уже правил такой довольно известный премьер-министр, дольше всех в Канаде правил – Маккензи Кинг, большой почитатель и Муссолини, и Гитлера, считавший, что они должны привести мир к миру, извините за тавтологию.Более того, периодически очень креативно по еврейскому вопросу высказывался, и это считалось нормальным (в той Канаде), то, что прямо через границу США считалось ненормальным. Канада – это то место, где окно Овертона по легализации нацизма, по политической его реабилитации, распахивать проще всего.А здесь, я думаю, проблема всей этой истории была в том, что кто-то уже после выступления этого деда-бандеровца раскопал, что, вероятнее всего, он имел отношение, прямое или косвенное, неважно – к Холокосту. Кто первый поднял шум – еврейские организации.Если бы там не было чего-то серьезного, если бы этот человек просто отличился тем, что "просто резал каких-то там поляков или русских" – они бы это все, конечно, под ковром высказались – ну, переборщили… И аккуратно все это начали бы закрывать. Но – такой резонанс публичный!А Соединенные Штаты почему так странно себя ведут? Вероятнее всего, Белый дом пока методичку не выдал. Это, кстати, к вопросу об американской медийной демократии… И пока медийную методичку американским СМИ не выдадут, они будут помалкивать, либо говорить вразнобой.Достаточно посмотреть на ситуацию в сегодняшнем Белом доме и понять, что у них ресурса нет, чтобы сейчас быстро прореагировать на кризисы. Байден явно уже, под конец недели высокого уровня ООН, – уже совсем не тянул в принципе, Блинкен начал произносить странные речи. Салливан вообще пропал с радаров – это человек теневой, видимо, что-то готовит. Когда Салливан, помощник по национальной безопасности, пропадает с радаров – жди гадостей. Скоро они прорежутся…Сносочку поставлю – просто американская администрация, которая всегда, и особенно это чувствовалось в девяностые годы, а я еще помню, как они работали информационно в годы холодной войны – это же любо-дорого было смотреть, еще событие не произошло, а у них уже есть реакция. А сейчас они системно начинают проваливаться по темпу. И это новая вещь.– Нельзя не обратить внимания, что Зеленский в последнее время постоянно оказывается связан со скандалами, или непосредственно принимает в них участие. С Польшей разругались, ситуация с эсэсовцем... – Я с вами абсолютно согласен. Началась эта деглорификация, назову это так, Зеленского со взрыва "Северных потоков". В тот момент, когда все решили, что самое безопасное – повесить взрыв "Северных потоков" на Украину, в этот момент в Киеве, если бы там еще сохранялись люди с рациональностью сознания, они должны были уже понять, что их дальше ждет.Конечно, идиотизм. Вы себе представляете – посередине Европы, напичканной камерами, спецслужбами, службами контроля, службами контроля над службами контроля, НАТО, не НАТО, американскими спецслужбами всех мастей… Мы же помним, что такое, например, Дания - это государство, которое предоставило свою территорию в качестве площадки для деятельности всех американских спецслужб.И вот через все это пространство едет - я образно сейчас хочу сказать - автобус "Богдан", в котором едут какие-то тревожные люди с взрывчаткой. Вы представляете, тонну взрывчатки провезти через Европу, погрузить на яхту и - взорвать "Северные потоки". Идиотизм! Но в тот момент, когда этот идиотизм стал медийным и экспертным мейнстримом в Европе – вот здесь надо было реагировать.Я противник конспирологии. Конспиролог бы вам сказал, что Зеленского специально ставят рядом с токсичными фигурами, чтобы его окончательно опустить. Я думаю, что это получается все само, просто характер тех политических заявлений, тех политических систем, в которые вписали Зеленского - таков, что там обязательно появится нацист, там обязательно появится коррупционер, там обязательно появится человек с нарисованной биографией.Это, кстати сказать, следующий этап – выяснится, что очень многие люди, которые считаются крупными политическими деятелями, оказываются людьми не теми, за которых себя выдают. Нацист уже есть, коррупционера уже судят.Постепенно вокруг Зеленского начинает сжиматься кольцо людей, которые начинают спрашивать за деньги.– Перейдем к теме выборов. США настойчиво толкают Украину к президентским выборам. Со стороны кажется, что очень удобно было бы слить кандидатуру Зеленского, заставить его провести выборы, уйти с поста, поставить другую фигуру, которая согласится на переговоры.– Абсолютно правильно, я даже не имею добавлений к тому, что вы сейчас сказали. Мы же понимаем, что Зеленский поехал не на Генеральную ассамблею ООН, он поехал, что называется, на отчет к хозяевам. Они, хозяева, этого даже уже не скрывают.Понятно, что в ходе заезда Зеленского по Северной Америке, ему очень четко предъявили ультиматум, что без выборов его судьба будет обречена. Американцам нужен контролируемый союзник, но им, все-таки, нужен легитимный союзник.– А чем смысл этой легитимизации? Насколько важно провести выборы?– Это было бы не важно, если бы не было второй стороны монетки. А вторая сторона монетки еще более очевидна. Никогда не было в Америке ситуации, когда из четырех тем, которые определяют предвыборный контекст Соединенных Штатов, три связаны с внешней политикой, а четвертая – Трамп.Все согласны с тем, что надо поддерживать киевский режим. У нас, кстати говоря, есть иллюзии, что республиканцы против поддержки Украины. Это не так. Они против поддержки Украины в том неконтролируемом и коррупционном - без них - режиме, в котором это делает администрация Байдена. Их цель – это все контролировать.Но в тот момент, когда у вас главным союзником становится не просто коррупционер… Это нормально для Америки, Америка строила свою политику именно на том, что они искали людей, что называется, поврежденных коррупцией. Это было в Советском Союзе, это было в Восточной Европе.Вторая сторона монетки в чем заключается? Американцы выталкивают Зеленского на выборы, но и Зеленский выталкивает американцев на выборы - с тем, чтобы именно Украина была символом успеха администрации Байдена.Зеленский добился – в действительности Зеленский ли, британцы ли при Зеленском – это историки нам ответят, сейчас вот эти все спекуляции это пустое - но Зеленский добился главного. Это главное может стоить ему жизни.У Байдена нет шансов выйти на выборы с поражением на Украине. У Байдена не получится уже, конец сентября, остались две-три недели, и явно американцы не успеют, Белый дом не успеет соскочить с украинской темы.Зеленский и те люди, которые стояли за ним, добились того, что Байден, если идет на выборы, то без темы Украины выйти на них не может. И это монетка, которая стоит на ребре и катится по наклонному столу, где вокруг происходит много разных процессов – на Ближнем Востоке, в Средиземноморье очень обостряются процессы, любимый американцами Китай – те же самые процессы. Но монетка уже катится.– И придется аверсом или реверсом повернуться.– Да.– Внутренние противоречия в США не позволяют принять бюджет. Сообщается, что у США закончатся деньги в ближайшие недели на военные поставки Украины. Некоторые конгрессмены говорят, что если там будет ассигнования для Украины, они голосовать не будут. Почему столько внимания приковано к этому бюджету?– Это, опять же, элемент политического давления на администрацию Байдена. Это не про Зеленского история. Это история про администрацию Байдена. Смысл там в следующем – деньги не закончатся, потому что уже апробированы материалы и механизмы, что сейчас выйдет Пентагон и скажет: ой, мы тут пересчитали. Это уже было два раза, они два раза эту схему обкатали. Выходит Пентагон и говорит: ой, мы тут эту схему пересчитали, у нас, оказывается, осталось еще три-четыре миллиарда.Надо исходить из того, что все, что можно было поставить – уже на Украине. И "Абрамсы" на Украине, ATACMS - дальнобойные ракеты, (бьют - Ред.) в районе трехсот километров, они на Украине. Все уже там. Сейчас идет только политическая, подчеркиваю, легализация уже совершенных поставок. Единственное, где могут возникнуть проблемы – это поставки вновь произведенных боеприпасов. Но не боеприпасов со складов.Второй момент – тот сыр-бор, который сейчас идет, он вообще-то не про основную часть поставок. Он про ту часть помощи Украине, в которой было строительство, так называемые гражданские операции, то есть – чтобы штаны поддержать проукраинским силам, а то они сейчас все разбегутся. Обучение украинских военных специалистов и т.д.Пакет в 24 миллиарда долларов – пока вне дискуссии. И это говорит о том, что в действительности в США есть консенсус на продолжение финансирования (киевского режима - Ред.). Вопрос главный, из-за которого сейчас сыр-бор – как контролировать эти деньги. Что такое те деньги, про которые сейчас пытаются говорить? Это то, что по-нашему, по-русски, называется "кэш", то есть, наличка – в значительной мере это наличка.Не боеприпасы, это не какая-то боевая техника. Это можно потратить, вывести - то ли потратил, то ли… Помните, в знаменитом советском фильме: "Куртки кожаные две… нет, три… Кинокамеры – две". Это из этой серии, это то, что было в коррупционной основе, если совсем говорить таким простым русским языком – общаком семьи и команды Байдена. Вот про это речь идет.И здесь некоторое напряжение в отношении Белого дома существует. И, конечно, республиканцы здесь будут изгаляться как хотят.Но это, опять же, не касается основного пакета помощи, с которым тоже будут проблемы, которые тоже будут контролировать, и которые тоже будут сокращаться. Если посмотреть последний пакет помощи, который расписал Байден и вынуть оттуда уже поставленные ATACMS (здесь сомнений никаких нет), то это, в общем, пакет обороны, а не пакет наступления.

https://ukraina.ru/20230222/1043839617.html

https://ukraina.ru/20230927/1049732193.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, дмитрий евстафьев, сво, канада, сша, украина, военная помощь, политика, экономика