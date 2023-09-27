https://ukraina.ru/20230927/1049724856.html

Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы

Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы - 27.09.2023 Украина.ру

Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября подписал закон, согласно которому преступники смогут получить альтернативное тюремному заключению наказание - пробационный надзор. Об этом сообщило министерство юстиции страны

2023-09-27T10:54

2023-09-27T10:54

2023-09-27T10:54

тюрьма

насилие

владимир зеленский

надзор

новости

закон

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"Зеленский подписал закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь - это далеко не полный перечень статей уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой", - говорится в телеграм-канале Минюста.Количество статей уголовного кодекса Украины, под которые может быть применен этот способ наказания, превышает 140. В Минюсте пояснили, что пробационный надзор становится равноправным средством наказания наряду с ограничением свободы и лишением свободы, в то же время будет альтернативным вариантом. Он предусматривает наложение обязанностей на осужденных без их изоляции от общества, нарушение этих обязанностей может привести к увеличению жесткости наказания, добавили в ведомстве.Продолжительность пробационного надзора может колебаться от одного до пяти лет. В случае невыполнения обязательств во время пребывания под пробационным надзором может применяться ограничение свободы сроком до трех лет.Закон вступит в силу через полгода.

https://ukraina.ru/20230822/1048860294.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

тюрьма, насилие, владимир зеленский, надзор, новости, закон