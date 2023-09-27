https://ukraina.ru/20230927/1049724856.html
Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы
Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы - 27.09.2023 Украина.ру
Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы
Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября подписал закон, согласно которому преступники смогут получить альтернативное тюремному заключению наказание - пробационный надзор. Об этом сообщило министерство юстиции страны
2023-09-27T10:54
2023-09-27T10:54
2023-09-27T10:54
тюрьма
насилие
владимир зеленский
надзор
новости
закон
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"Зеленский подписал закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь - это далеко не полный перечень статей уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой", - говорится в телеграм-канале Минюста.Количество статей уголовного кодекса Украины, под которые может быть применен этот способ наказания, превышает 140. В Минюсте пояснили, что пробационный надзор становится равноправным средством наказания наряду с ограничением свободы и лишением свободы, в то же время будет альтернативным вариантом. Он предусматривает наложение обязанностей на осужденных без их изоляции от общества, нарушение этих обязанностей может привести к увеличению жесткости наказания, добавили в ведомстве.Продолжительность пробационного надзора может колебаться от одного до пяти лет. В случае невыполнения обязательств во время пребывания под пробационным надзором может применяться ограничение свободы сроком до трех лет.Закон вступит в силу через полгода.
https://ukraina.ru/20230822/1048860294.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
тюрьма, насилие, владимир зеленский, надзор, новости, закон
тюрьма, насилие, Владимир Зеленский, надзор, Новости, Закон
Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы
Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября подписал закон, согласно которому преступники смогут получить альтернативное тюремному заключению наказание - пробационный надзор. Об этом сообщило министерство юстиции страны
"Зеленский подписал закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь - это далеко не полный перечень статей уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой", - говорится в телеграм-канале Минюста.
Количество статей уголовного кодекса Украины, под которые может быть применен этот способ наказания, превышает 140.
В Минюсте пояснили, что пробационный надзор становится равноправным средством наказания наряду с ограничением свободы и лишением свободы, в то же время будет альтернативным вариантом. Он предусматривает наложение обязанностей на осужденных без их изоляции от общества, нарушение этих обязанностей может привести к увеличению жесткости наказания, добавили в ведомстве.
Продолжительность пробационного надзора может колебаться от одного до пяти лет. В случае невыполнения обязательств во время пребывания под пробационным надзором может применяться ограничение свободы сроком до трех лет.
Закон вступит в силу через полгода.