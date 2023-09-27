Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы - 27.09.2023 Украина.ру
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Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы
Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы - 27.09.2023 Украина.ру
Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы
Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября подписал закон, согласно которому преступники смогут получить альтернативное тюремному заключению наказание - пробационный надзор. Об этом сообщило министерство юстиции страны
2023-09-27T10:54
2023-09-27T10:54
тюрьма
насилие
владимир зеленский
надзор
новости
закон
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"Зеленский подписал закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь - это далеко не полный перечень статей уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой", - говорится в телеграм-канале Минюста.Количество статей уголовного кодекса Украины, под которые может быть применен этот способ наказания, превышает 140. В Минюсте пояснили, что пробационный надзор становится равноправным средством наказания наряду с ограничением свободы и лишением свободы, в то же время будет альтернативным вариантом. Он предусматривает наложение обязанностей на осужденных без их изоляции от общества, нарушение этих обязанностей может привести к увеличению жесткости наказания, добавили в ведомстве.Продолжительность пробационного надзора может колебаться от одного до пяти лет. В случае невыполнения обязательств во время пребывания под пробационным надзором может применяться ограничение свободы сроком до трех лет.Закон вступит в силу через полгода.
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тюрьма, насилие, владимир зеленский, надзор, новости, закон
тюрьма, насилие, Владимир Зеленский, надзор, Новости, Закон

Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы

10:54 27.09.2023
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября подписал закон, согласно которому преступники смогут получить альтернативное тюремному заключению наказание - пробационный надзор. Об этом сообщило министерство юстиции страны
"Зеленский подписал закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Уклонение от уплаты алиментов, разглашение банковской тайны, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь - это далеко не полный перечень статей уголовного кодекса Украины, за которые у правонарушителя теперь есть шанс не сидеть за решеткой", - говорится в телеграм-канале Минюста.
Количество статей уголовного кодекса Украины, под которые может быть применен этот способ наказания, превышает 140.
В Минюсте пояснили, что пробационный надзор становится равноправным средством наказания наряду с ограничением свободы и лишением свободы, в то же время будет альтернативным вариантом. Он предусматривает наложение обязанностей на осужденных без их изоляции от общества, нарушение этих обязанностей может привести к увеличению жесткости наказания, добавили в ведомстве.
Продолжительность пробационного надзора может колебаться от одного до пяти лет. В случае невыполнения обязательств во время пребывания под пробационным надзором может применяться ограничение свободы сроком до трех лет.
Закон вступит в силу через полгода.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 13:22
На Украине пенсионерку посадили в тюрьму за пост про Путина Жительницу Львова Галину Томашук, которая поддерживала президента России Владимира Путина в соцсетях, посадили в тюрьму на 10 лет. Об этом 22 августа сообщает zaxid.net
 
тюрьманасилиеВладимир ЗеленскийнадзорНовостиЗакон
 
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