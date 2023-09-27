https://ukraina.ru/20230927/1049694663.html

Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить

Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить - 27.09.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить

Для решения боевых задач Украина может использовать аэродромы под Киевом, Харьковом и Днепропетровском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-09-27T07:15

2023-09-27T07:15

2023-09-27T07:15

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Крупный аэродром Долгинцево под Кривым Рогом долгое время выведен из эксплуатации, потому что находился в 60-70 километров от линии фронта. Российские военные разведали, что его готовили к использованию и нанесли удар по базирующейся там стратегической авиации, рассказал Самойлов.У ВСУ еще остался аэродром в Миргороде под Полтавой. Этот аэродром тоже можно использовать для решения оперативных задач, потому что он расположен недалеко от линии соприкосновения, отметил эксперт.Чтобы вывести из строя взлетно-посадочную полосу, туда надо сбросить ракету, чтобы она оставила глубокую воронку. Но через какое-то время покрытие восстановят. А чтобы уничтожить вражеские РЛС, их надо еще обнаружить. Поэтому вывести из строя аэродромы не так просто, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230925/1049686589.html

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новости, аэродромы, украина, вс рф, рлс, авиаудары, россия, киев, сво