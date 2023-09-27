https://ukraina.ru/20230927/1049694663.html
Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить
Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить - 27.09.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить
Для решения боевых задач Украина может использовать аэродромы под Киевом, Харьковом и Днепропетровском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-09-27T07:15
2023-09-27T07:15
2023-09-27T07:15
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Крупный аэродром Долгинцево под Кривым Рогом долгое время выведен из эксплуатации, потому что находился в 60-70 километров от линии фронта. Российские военные разведали, что его готовили к использованию и нанесли удар по базирующейся там стратегической авиации, рассказал Самойлов.У ВСУ еще остался аэродром в Миргороде под Полтавой. Этот аэродром тоже можно использовать для решения оперативных задач, потому что он расположен недалеко от линии соприкосновения, отметил эксперт.Чтобы вывести из строя взлетно-посадочную полосу, туда надо сбросить ракету, чтобы она оставила глубокую воронку. Но через какое-то время покрытие восстановят. А чтобы уничтожить вражеские РЛС, их надо еще обнаружить. Поэтому вывести из строя аэродромы не так просто, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230925/1049686589.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аэродромы, украина, вс рф, рлс, авиаудары, россия, киев, сво
Новости, аэродромы, Украина, ВС РФ, рлс, авиаудары, Россия, Киев, СВО
Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить
Для решения боевых задач Украина может использовать аэродромы под Киевом, Харьковом и Днепропетровском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Крупный аэродром Долгинцево под Кривым Рогом долгое время выведен из эксплуатации, потому что находился в 60-70 километров от линии фронта. Российские военные разведали, что его готовили к использованию и нанесли удар по базирующейся там стратегической авиации, рассказал Самойлов.
У ВСУ еще остался аэродром в Миргороде под Полтавой. Этот аэродром тоже можно использовать для решения оперативных задач, потому что он расположен недалеко от линии соприкосновения, отметил эксперт.
"Я бы еще не сбрасывал со счетов аэродромы под Киевом и аэродромы на территории западной Украины. Хотя оттуда до фронта слишком большое время подлета и расход топлива. Также противник может использовать для ударов аэропорты в Харькове и Днепропетровске", - подчеркнул Самойлов.
Чтобы вывести из строя взлетно-посадочную полосу, туда надо сбросить ракету, чтобы она оставила глубокую воронку. Но через какое-то время покрытие восстановят. А чтобы уничтожить вражеские РЛС, их надо еще обнаружить. Поэтому вывести из строя аэродромы не так просто, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь