https://ukraina.ru/20230925/1049670586.html

Алексей Самойлов: Россия накрыла Кривой Рог, чтобы смягчить удар, который ей нанесут ВСУ и США

Алексей Самойлов: Россия накрыла Кривой Рог, чтобы смягчить удар, который ей нанесут ВСУ и США - 25.09.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия накрыла Кривой Рог, чтобы смягчить удар, который ей нанесут ВСУ и США

Ни побед, ни поражений на фронте сейчас нет ни у нас, ни у противника. Судя по истерике Запада, они увидели, что наша стратегия мясорубки сработала. Западу через некоторое время станет некем воевать, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-09-25T13:32

2023-09-25T13:32

2023-09-25T13:32

интервью

кривой рог

всу

россия

сша

запад

f-16

авиация

пво

аэродромы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее телеграм-каналы сообщили, что российские войска в ночь на 25 сентября нанесли комбинированный удар по военному аэродрому Долгинцево возле Кривого Рога, где базируется украинская тактическая авиация. До этого Минобороны РФ публиковало кадры, как улучшенная версия беспилотника "Ланцет" поразила вражеский МиГ-29, который стоял на этом же аэродроме.- Алексей Николаевич, почему мы именно сейчас всерьез взялись именно за этот аэродром?- Напомню, именно этот крупный аэродром был долгое время выведен из эксплуатации, потому что он находился в 60-70 километров от линии фронта. Это очень близко. Использовать его было просто опасно. Теперь же Украина отремонтировала его и возобновила его работу именно потому, что она готовится к получению F-16. Они обязательно появятся у противника. В свою очередь ВС РФ это разведали и нанесли удар.Такие удары надо расценивать как пристрелку. ВСУ делают то же самое, когда бьют по кораблям на судоремонтном заводе и по штабу Черноморского флота на территории Крыма. И когда противник получит серьезные ракеты и F-16, это будет представлять для нас еще большую угрозу. У немецкого "Тауруса" боевая часть – в 500 килограмм. ATACMS – тоже опасный для нас оперативно-тактический комплекс. По своим характеристикам он сравним с нашим "Искандером". Это точная ракета.Пока же стороны наносят удары легкими и дешевыми БПЛА. Мы же видели, что и в Харькове над бронетанковым заводом, и над аэродромом в Долгинцево российские дроны висели без всяких проблем. Не видно, чтобы по ним вела огонь украинская ПВО. Противник не может их обнаружить. Операции проходят днем. Потому что наши силы обнаружили дыры в ПВО врага. У ВСУ делают на территории Крыма то же самое.Повторюсь, это репетиция перед применением более серьезных вооружений с обеих сторон.- Из тех украинских аэродромов, что на слуху, кроме Долгинцево, лично я могу перечислить Канатово под Кировоградом, Чугуев под Харьковом и Староконстантинов под Хмельницким. Есть ли у противника что-то еще, что он мог бы использовать?- У ВСУ еще есть аэродром в Миргороде под Полтавой. Этот аэродром тоже можно использовать для решения оперативных задач, потому что он не так далеко от линии соприкосновения.Я бы еще не сбрасывал со счетов аэродромы под Киевом и аэродромы на территории западной Украины. Хотя оттуда до фронта слишком большое время подлета и расход топлива.Также противник может использовать для ударов аэропорты в Харькове и Днепропетровске.- Реально ли их полностью вывести из строя?- Аэродром полностью вывести из строя можно только на время.Что такое аэродром? Это некая техническая конструкция на поверхности земли. Взлетно-посадочная полоса и места стоянки (закрытые или незакрытые). Раньше ангары были обвалованы. Они выдерживали бомбовые попадания. Сейчас они открыты. Я уже не говорю про трассы для рулежки.Плюс, наземные строения, в которых расположены системы обеспечения. Это большое радиолокационное оборудование, диспетчерские и пульты управления.Чтобы вывести из строя взлетно-посадочную полосу, туда надо сбросить ракету, чтобы она оставила воронку диметром в 50 метров и глубиной в 10 метров. Хотя через какое-то время ее все равно восстановят.Чтобы вывести из строя радиолокационные системы, их надо еще обнаружить. Что касается диспетчерских, то есть подвижные диспетчерские. Военные умеют это делать.Поэтому с аэродромами не все так просто.- А нельзя отследить маршруты, по которому на Украине поставляют советскую и западную авиацию?- Маршруты отслеживать стоит. Соответствующие структуры это делают. Но это не очень эффективно. Техника на Украину завозится не массовым потоком. Не в одном эшелоне и не одним конвоем их везут. Их везут различными путями. Это как небольшие ручейки, которые сливаются в местах сбора. Эти объекты было бы интересно уничтожить.А отслеживать маршруты можно было бы только в том случае, если бы у нас была развита сеть диверсионно-разведывательных групп, которые могли бы перекрывать или взрывать эти маршруты. Такого количества и качества ДРГ у нас нет. Если они у нас и есть, то они предназначены для решения более серьезных и стратегических задач.Так что технику легче уничтожать в местах ее максимальной концентрации.- Нет, я согласен, что танки можно доставить тайно. Но самолет же нельзя доставить по земле.- Самолеты просто будут скакать по аэродромам временного базирования. Конечно, мы будем пытаться отследить их в небе Украины и сразу сбивать. Посмотрим, насколько эффективно у нас это получится.- Что должно быть мерилом наших побед и поражений сейчас, когда ситуация на земле замрет минимум до весны, а на первый план выйдет дистанционная война?- Война переходит в более серьезную фазу.Если ВСУ передадут большое количество F-16, то для нас это будет серьезной боевой задачей. Эти самолеты все равно будут присутствовать в воздухе и стрелять по нашим. Какой-то ущерб они нам однозначно нанесут. Поэтому нашим ВКС и системе ПВО нужно просчитать все варианты мест дислокации авиационных подразделений врага. К противодействию с ними надо готовиться уже сейчас.А оценивать победы и поражения нам пока рано. Мы не начали тех действий, которые можно было бы расценить как победу и поражение. Я уже говорил, что мы включили мясорубку. Вы же помните, как работает реальная кухонная мясорубка? Она не движется ни вперед, ни назад. Она просто перемалывает то, что в нее засовывают. Украина засовывает в нашу мясорубку свои основные силы и средства, а мы это перемалываем. Дикая аналогия, но это - правда.Если ситуация начнет обостряться, и натовские стратеги решат ввести через Украину более крупные силы и средства на войну с Россией, мы примем другую стратегию. Это уже не будет мясорубка.Плюс, череда побед и поражений отсутствует, потому что объединенному неонацистскому Западу удалось добиться некоторых результатов, чтобы перенести конфликт на окраины России. Ситуация в Армении напоминает ситуацию в предмайданной Украине. В Армении даже майдан не нужен, потому что в Ереване уже сидит прозападный Пашинян. Теперь им надо психологически настроить армян на войну с Россией.Грузию США подожгут обязательно. Казахстан менее вероятен, но этот риск тоже исключать нельзя. Что касается Белоруссии, то у западных стран пока нет желания напрямую сталкиваться с войсками республики. Поляки воевать пока не готовы. Они даже прекратили поставку оружия. Но это была больше демонстрация. Они просто использовали в качестве предлога резкие заявления Зеленского. Но Варшава продолжит скрытно отправлять на Украину войска, чтобы они набирались боевого опыта, а также для утилизации наиболее яростных местных фашистов. Зато Приднестровье – в большой опасности. Это отдаленная от нас территория.Резюмирую. Ни побед, ни поражений сейчас нет ни у нас, ни у противника. Судя по истерике Запада, они увидели, что наша стратегия мясорубки сработала. Западу через некоторое время станет некем воевать. Плюс, в США президентские выборы в 2024 году. Главное, что у них нет побед. У нас тоже нет побед. Но нам не нужна победа конкретно 9 мая 2024 года. Наше руководство и так делает все, чтобы 9 мая наступило несколько позже.

https://ukraina.ru/20230914/1049388828.html

https://ukraina.ru/20230923/1049638659.html

https://ukraina.ru/20230925/1049657085.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, кривой рог, всу, россия, сша, запад, f-16, авиация, пво, аэродромы, украина